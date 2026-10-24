САЩ евакуират дипломати от Близкия изток заради ескалацията

Съединените щати преместват част от дипломатическия си персонал и членове на семействата им от няколко страни в Близкия изток заради опасения от разрастване на конфликта, съобщи CNN. Най-конкретната мярка е разпореждането на Държавния департамент несъществените служители и семействата им да напуснат Саудитска Арабия.

Заповедта обхваща американското посолство в Рияд и консулствата в Джеда и Дахран. Тя е издадена на фона на серия атаки срещу Саудитска Арабия, приписвани на подкрепяните от Иран хути в Йемен. Нападенията са засегнали гражданска и енергийна инфраструктура и са повишили риска за американския персонал в страната.

Ограничават персонала и в други мисии

Според CNN Вашингтон тихомълком променя ограниченията за числеността на служителите и в дипломатическите мисии в Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Ливан. Представител на Американската асоциация на външната служба заяви пред медията, че семейства извън Саудитска Арабия също са получили указания да напуснат, без предварително потвърдени средства за настаняване и дневни разходи.

„Да се каже, че беше хаотично, е подценяване“, заяви американски дипломат пред CNN.

Асошиейтед прес уточнява, че временното намаляване на персонала засяга посолствата на САЩ в Йордания, Ливан, Катар и Обединените арабски емирства. За тези четири мисии не е издадена обща заповед за напускане, а се предвиждат промени в състава и ограничаване на присъствието. Това разграничение означава, че мерките не са еднакви във всички държави от региона.

Разузнавателно предупреждение за американски представители

Новите действия съвпадат с предупреждение на американското разузнаване за увеличени усилия на Иран да атакува американски дипломати и държавни служители в Близкия изток и извън него. Според Axios в меморандум до държавния секретар Марко Рубио от 23 октомври се посочва, че някои от заговорите за убийства са достигнали напреднал етап. Документът е сред причините за намаляването на американското дипломатическо присъствие в региона.

Американското посолство в Рияд вече беше повредено при атака в началото на войната с Иран и месеци наред работеше с ограничен състав. Сега Вашингтон запазва част от персонала на място, но ограничава присъствието на служители, които не са считани за жизненоважни.

Фонът на новото изтегляне

Мерките идват на фона на продължаващото напрежение между САЩ, Иран и подкрепяните от Техеран въоръжени групировки. Президентът Доналд Тръмп е заявил, че може да възобнови ударите срещу Иран след междинните избори. Междувременно Израел е настоявал за по-бързи действия срещу Техеран, но според източници на CNN това не е довело до незабавно решение.

За засегнатите служители и техните семейства преместването означава напускане на жилища, училища и работни места в кратки срокове. За дипломатическите мисии то ще доведе до по-малък състав и ограничени възможности за работа на терен, докато заплахите от нови атаки и разширяване на конфликта продължават.

Източници: kvia.com, apnews.com, axios.com