Тръмп насочи фокуса към Куба, Пентагонът обяви институтите „Конфуций“ за заплаха

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще се заемат с Куба след приключването на конфликта с Иран, като посочи държавния секретар Марко Рубио като човекът, който трябва да довърши евентуална сделка с Хавана.

„Първо ще приключим с Иран, а след това ще се заемем с Куба“, каза Тръмп на митинг във Форт Майърс, Флорида. По думите му Куба иска да постигне споразумение със САЩ, а Рубио ще бъде изпратен „да довърши сделката“. Изказването не съдържа конкретни срокове или подробности за възможни дипломатически, икономически или военни действия.

Спорът за петрола и Фолклендите

Междувременно британският премиер Анди Бърнам обсъди с Тръмп напрежението около Фолкленските острови и петролните проекти в района. Бърнам заяви, че е изложил директно британската позиция и че Лондон ще защитава правото на жителите на архипелага на самоопределение и да останат под британски суверенитет.

„Ще застанем твърдо пред всякакви заплахи. Ще защитим правото на жителите на Фолклендите на самоопределение и да останат британци“, каза Бърнам.

Разговорът се проведе на фона на подновените претенции на Аржентина към островите, които Буенос Айрес нарича Малвински. Аржентинският президент Хавиер Милей заяви, че ще предприеме действия срещу компании, свързани с проучването на нефт край архипелага. Сред засегнатите е компанията „Навитас Петролиъм“, която работи по проекта „Сий Лайън“ северно от островите.

Тръмп същевременно настоява Великобритания да разшири добива на нефт и газ в Северно море. Въпросът е част от по-широките различия между Вашингтон и Лондон по отношение на енергетиката, климатичната политика и британската позиция по конфликта с Иран. САЩ също преразглеждат досегашната си позиция по спора за Фолклендите, което добавя ново напрежение към отношенията между двете държави.

Пентагонът обяви институтите „Конфуций“ за заплаха

Пентагонът определи финансираните от Китай институти „Конфуций“ в американски университети като заплаха за националната сигурност. Решението беше обявено от министъра на отбраната Пийт Хегсет на 23 октомври.

Институтите са създадени за преподаване на китайски език и култура, но американските власти от години твърдят, че чрез тях Пекин упражнява влияние върху академичната среда. Критиките са свързани с финансирането, подбора на преподаватели и опасенията, че чувствителни теми, включително човешките права и политиката на Китайската комунистическа партия, могат да бъдат представяни едностранчиво.

Решението на Пентагона идва след законови ограничения върху федералното финансиране за университети, които поддържат институти „Конфуций“. Според американската Сметна палата повече от 60 процента от анкетираните висши училища са посочили, че рискът от загуба на федерални средства е изиграл съществена роля за закриването на техните институти.

Източници: investing.com