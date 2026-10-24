Израел задържа десетки палестинци на Западния бряг

Израелски сили са извършили операции в най-малко 15 населени места в северната част на окупирания Западен бряг и са задържали десетки палестинци. Акциите са предприети часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди пълна блокада на територията заради нападение в Хеброн, при което са загинали двама израелски войници.

Операциите са обхванали Наблус, Дженин, Тубас и Калкилия. В района на Наблус са извършени арести и обиски на палестински домове в селата Джалуд и Карют. Арести са съобщени и в Арабех и Буркин край Дженин, а израелски сили са влезли в Тубас и близкия град Акаба. Военни части са достигнали и до Йерихон и бежанския лагер Акабат Джабр.

Разрушена сграда и заповеди за евакуация

В южната част на Западния бряг израелски булдозери са разрушили триетажна сграда в Хеброн. На семействата е било дадено пет минути да вземат вещите си. Стотици палестински семейства в района Айн Дейр Баха и околните местности са получили заповеди да напуснат домовете си.

Израелски военни са обкръжили дома на един от заподозрените за нападението срещу резервен батальон край селището Телем. Операции са извършени и в квартал „Ал Джалда“ в Хеброн. Израелската армия е заявила, че операцията в града ще продължи „няколко дни“, паралелно с действия в десетки други райони на Западния бряг.

Блокадата засяга милиони палестинци

При наложената блокада ще бъдат затворени близо 1000 контролни пункта и пропускателни врати на Западния бряг. Ограниченията засягат движението между градовете и селата, както и достъпа до здравеопазване, образование и работа.

Заповедта на Нетаняху е издадена, след като израелската армия съобщи, че е убила двама палестински стрелци, атакували резервен батальон край Телем. При нападението са загинали двама израелски войници, а най-малко трима други са били ранени, съобщава израелската служба за спешна помощ.

Мустафа Баргути, генерален секретар на партията „Палестинска национална инициатива“, заяви пред „Ал Джазира“, че изявленията на крайнодесни израелски министри допълнително изострят обстановката. По думите му блокадата превръща всеки град и всяко село в „малък затвор“, защото контролните пунктове и затворените врати блокират здравеопазването, икономиката и образованието. Баргути предупреди, че колективното наказание „ще доведе до избухвания“.

Източници: aljazeera.com