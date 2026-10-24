Нова битка във Вашингтон за Starlink: конгресмени поискаха гаранции за Украйна

Членове на Камарата на представителите на САЩ призоваха министъра на отбраната Пийт Хегсет да разшири договора за правителствената сателитна система Starshield и да възстанови пълния достъп на Украйна до Starlink и Starshield след неотдавнашни прекъсвания на комуникационните услуги. За това съобщи Укринформ, позовавайки се на обръщение на американските законодатели до ръководителя на Пентагона и Министерството на отбраната на САЩ.

Конгресмените настояват услугите да бъдат предоставяни без ограничения на скоростта, да се запази необходимото географско покритие, включително над територията на Русия, и да бъде осигурен безпроблемен преход от комерсиалната мрежа Starlink към правителствената система Starshield.

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„Украинските въоръжени сили разчитат на тези услуги за командване и управление, обмен на разузнавателни данни, комуникации на бойното поле и управление на безпилотни системи“, посочват законодателите.

Според тях влошаването на качеството на връзката, ограничаването на географското покритие или прекъсванията на достъпа отслабват военните способности на Украйна, дават оперативно предимство на руските войски и създават риск за живота на цивилни.

Призив за по-голям контрол на Пентагона

Американските законодатели заявяват, че решенията за достъпността, зоната на покритие и ефективността на услугите не трябва да остават единствено в ръцете на частен доставчик, когато пряко засягат способността на Украйна да се защитава.

„Решенията относно достъпността на услугите, зоната на покритие и тяхната ефективност не трябва да остават изцяло по преценка на частен доставчик, когато пряко влияят върху способността на Украйна да се защитава“, се казва в обръщението.

Конгресмените призовават Министерството на отбраната на САЩ да оцени възможността да използва правомощията по раздел I от Закона за отбранителното производство. Този механизъм позволява на федералното правителство да изисква от компаниите да дават приоритет на държавните поръчки.

Според законодателите тези правомощия трябва да бъдат разгледани заедно с действащите договорни механизми, за да се гарантира на Украйна надежден достъп до необходимия капацитет, ниво на обслужване и географско покритие за провеждане на законни военни операции.

„САЩ и Европа направиха значителни инвестиции в отбраната на Украйна, тъй като победа на Русия би застрашила нашата сигурност. Тези инвестиции не трябва да бъдат обезсмисляни от прекъсвания в комуникационната инфраструктура, от която зависят украинските военни, ако такива прекъсвания могат да бъдат избегнати“, заявяват конгресмените.

Украйна проверява работата на Starlink

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната проверява работата на Starlink по различни направления, включително близо до фронтовата линия. По думите му Киев очаква решения на американската администрация и SpaceX за отпадане на ограниченията на скоростта.

Американският призив поставя въпроса за по-голямото участие на Пентагона в управлението на достъпа до сателитните комуникации, от които украинските сили използват за връзка, обмен на данни и управление на безпилотни системи.

Източници: ukrinform.ua