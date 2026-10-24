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Нова битка във Вашингтон за Starlink: конгресмени поискаха гаранции за Украйна
  Тема: Украйна

Нова битка във Вашингтон за Starlink: конгресмени поискаха гаранции за Украйна

24 Октомври, 2026 12:18 739 22

  • starlink-
  • starshield-
  • украйна-
  • пентагон-
  • американски конгрес

Американски законодатели настояват Пентагонът да осигури пълен достъп, необходимото покритие и безпроблемен преход между двете сателитни системи

Нова битка във Вашингтон за Starlink: конгресмени поискаха гаранции за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Членове на Камарата на представителите на САЩ призоваха министъра на отбраната Пийт Хегсет да разшири договора за правителствената сателитна система Starshield и да възстанови пълния достъп на Украйна до Starlink и Starshield след неотдавнашни прекъсвания на комуникационните услуги. За това съобщи Укринформ, позовавайки се на обръщение на американските законодатели до ръководителя на Пентагона и Министерството на отбраната на САЩ.

Конгресмените настояват услугите да бъдат предоставяни без ограничения на скоростта, да се запази необходимото географско покритие, включително над територията на Русия, и да бъде осигурен безпроблемен преход от комерсиалната мрежа Starlink към правителствената система Starshield.

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„Украинските въоръжени сили разчитат на тези услуги за командване и управление, обмен на разузнавателни данни, комуникации на бойното поле и управление на безпилотни системи“, посочват законодателите.

Според тях влошаването на качеството на връзката, ограничаването на географското покритие или прекъсванията на достъпа отслабват военните способности на Украйна, дават оперативно предимство на руските войски и създават риск за живота на цивилни.

Призив за по-голям контрол на Пентагона

Американските законодатели заявяват, че решенията за достъпността, зоната на покритие и ефективността на услугите не трябва да остават единствено в ръцете на частен доставчик, когато пряко засягат способността на Украйна да се защитава.

„Решенията относно достъпността на услугите, зоната на покритие и тяхната ефективност не трябва да остават изцяло по преценка на частен доставчик, когато пряко влияят върху способността на Украйна да се защитава“, се казва в обръщението.

Конгресмените призовават Министерството на отбраната на САЩ да оцени възможността да използва правомощията по раздел I от Закона за отбранителното производство. Този механизъм позволява на федералното правителство да изисква от компаниите да дават приоритет на държавните поръчки.

Според законодателите тези правомощия трябва да бъдат разгледани заедно с действащите договорни механизми, за да се гарантира на Украйна надежден достъп до необходимия капацитет, ниво на обслужване и географско покритие за провеждане на законни военни операции.

„САЩ и Европа направиха значителни инвестиции в отбраната на Украйна, тъй като победа на Русия би застрашила нашата сигурност. Тези инвестиции не трябва да бъдат обезсмисляни от прекъсвания в комуникационната инфраструктура, от която зависят украинските военни, ако такива прекъсвания могат да бъдат избегнати“, заявяват конгресмените.

Украйна проверява работата на Starlink

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната проверява работата на Starlink по различни направления, включително близо до фронтовата линия. По думите му Киев очаква решения на американската администрация и SpaceX за отпадане на ограниченията на скоростта.

Американският призив поставя въпроса за по-голямото участие на Пентагона в управлението на достъпа до сателитните комуникации, от които украинските сили използват за връзка, обмен на данни и управление на безпилотни системи.

Източници: ukrinform.ua


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    8 12 Отговор
    С лъжите си за старлинг тръмп за пореден път показа чий агент е.

    Коментиран от #3, #6

    12:20 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ма аф

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Кой те фане,,,

    Коментиран от #15

    12:28 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Едно е сигурно-

    6 3 Отговор
    времето не работи за Тръмп и опитите му да намали негативите от аматьорската му политика се провалят.

    12:29 24.10.2026

  • 9 Радев ще помага със всичко

    2 6 Отговор
    На Русия
    И ще прати 12000 хиляди Военни на фронта
    Да се бият срещу Украйна

    12:30 24.10.2026

  • 10 Конгресмените настояват услугите да

    4 4 Отговор
    бъдат предоставяни без ограничения на скоростта, да явно тези си мислят , че имат 9 живота, ама едва ли ги имат.

    12:31 24.10.2026

  • 11 Ние

    2 1 Отговор
    Води ни Путине! Дай ни лъч надежда!

    12:35 24.10.2026

  • 12 ХалаПенйо

    4 1 Отговор
    Само да не почнат да падат сателитчетата или да излизат от строя че пари струват.
    Ха!

    12:39 24.10.2026

  • 13 гост

    3 1 Отговор
    Малко остана , кажи го седмица !! Последни издихания на шайката на перчема , ама сами си го вкарват по- голям с тия простотии !!

    Коментиран от #21

    12:41 24.10.2026

  • 14 Питам

    3 2 Отговор
    Колко от парите отпускани от САЩ и ЕС се връщат обратно за подкупване на политици "защитаващи" Украйна?

    Коментиран от #22

    12:45 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЗЕРЛЕНСКИ РИВА ЛИ ДНЕС

    3 1 Отговор
    По телевизорите.

    12:46 24.10.2026

  • 17 Абе

    3 0 Отговор
    маро, кои са тези безименни конгресмени или лаф да става

    Коментиран от #20

    12:46 24.10.2026

  • 18 БОКО ОТ БАНКЯ

    3 1 Отговор
    Пускам старлинка с 200.

    12:47 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Питай Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Тръмп върви по неговите стъпки

    12:52 24.10.2026

  • 21 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Не му се сърдете на бай Дончо.Не е луд,нито идиот. Дементен е.

    12:53 24.10.2026

  • 22 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    А колко от парите ОТКРАДНАТИ от Путлер от собствените му крепостни от десетки години отиват за купуване на европейски и американски продажни подлоги и измекяри като перчема ??

    12:54 24.10.2026