Нова битка във Вашингтон за Starlink: конгресмени поискаха гаранции за Украйна

Членове на Камарата на представителите на САЩ призоваха министъра на отбраната Пийт Хегсет да разшири договора за правителствената сателитна система Starshield и да възстанови пълния достъп на Украйна до Starlink и Starshield след неотдавнашни прекъсвания на комуникационните услуги. За това съобщи Укринформ, позовавайки се на обръщение на американските законодатели до ръководителя на Пентагона и Министерството на отбраната на САЩ.
Конгресмените настояват услугите да бъдат предоставяни без ограничения на скоростта, да се запази необходимото географско покритие, включително над територията на Русия, и да бъде осигурен безпроблемен преход от комерсиалната мрежа Starlink към правителствената система Starshield.
Според тях влошаването на качеството на връзката, ограничаването на географското покритие или прекъсванията на достъпа отслабват военните способности на Украйна, дават оперативно предимство на руските войски и създават риск за живота на цивилни.
Призив за по-голям контрол на Пентагона
Американските законодатели заявяват, че решенията за достъпността, зоната на покритие и ефективността на услугите не трябва да остават единствено в ръцете на частен доставчик, когато пряко засягат способността на Украйна да се защитава.„Решенията относно достъпността на услугите, зоната на покритие и тяхната ефективност не трябва да остават изцяло по преценка на частен доставчик, когато пряко влияят върху способността на Украйна да се защитава“, се казва в обръщението.
Конгресмените призовават Министерството на отбраната на САЩ да оцени възможността да използва правомощията по раздел I от Закона за отбранителното производство. Този механизъм позволява на федералното правителство да изисква от компаниите да дават приоритет на държавните поръчки.
Според законодателите тези правомощия трябва да бъдат разгледани заедно с действащите договорни механизми, за да се гарантира на Украйна надежден достъп до необходимия капацитет, ниво на обслужване и географско покритие за провеждане на законни военни операции.
„САЩ и Европа направиха значителни инвестиции в отбраната на Украйна, тъй като победа на Русия би застрашила нашата сигурност. Тези инвестиции не трябва да бъдат обезсмисляни от прекъсвания в комуникационната инфраструктура, от която зависят украинските военни, ако такива прекъсвания могат да бъдат избегнати“, заявяват конгресмените.
Украйна проверява работата на Starlink
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната проверява работата на Starlink по различни направления, включително близо до фронтовата линия. По думите му Киев очаква решения на американската администрация и SpaceX за отпадане на ограниченията на скоростта.
Американският призив поставя въпроса за по-голямото участие на Пентагона в управлението на достъпа до сателитните комуникации, от които украинските сили използват за връзка, обмен на данни и управление на безпилотни системи.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #3, #6
12:20 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ма аф
До коментар #1 от "стоян георгиев":Кой те фане,,,
Коментиран от #15
12:28 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Едно е сигурно-
12:29 24.10.2026
9 Радев ще помага със всичко
И ще прати 12000 хиляди Военни на фронта
Да се бият срещу Украйна
12:30 24.10.2026
10 Конгресмените настояват услугите да
12:31 24.10.2026
11 Ние
12:35 24.10.2026
12 ХалаПенйо
Ха!
12:39 24.10.2026
13 гост
Коментиран от #21
12:41 24.10.2026
14 Питам
Коментиран от #22
12:45 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЗЕРЛЕНСКИ РИВА ЛИ ДНЕС
12:46 24.10.2026
17 Абе
Коментиран от #20
12:46 24.10.2026
18 БОКО ОТ БАНКЯ
12:47 24.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Питай Путин
До коментар #17 от "Абе":Тръмп върви по неговите стъпки
12:52 24.10.2026
21 А бе
До коментар #13 от "гост":Не му се сърдете на бай Дончо.Не е луд,нито идиот. Дементен е.
12:53 24.10.2026
22 гост
До коментар #14 от "Питам":А колко от парите ОТКРАДНАТИ от Путлер от собствените му крепостни от десетки години отиват за купуване на европейски и американски продажни подлоги и измекяри като перчема ??
12:54 24.10.2026