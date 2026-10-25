The New York Times: Тръмп премина границата с руския дизел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е „преминал границата“ с решението да купи руски дизел и временно да облекчи санкциите срещу Москва, пише The New York Times. Според изданието ходът е предприет под натиска на високите цени на горивата и предстоящите междинни избори, а за Украйна представлява „сериозен морален удар“.

Тръмп обяви сделката след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Той заяви, че Москва ще достави незабавно над 300 000 тона дизел, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона „веднага след това“. По думите му последващи доставки могат да достигнат 3 милиона тона.

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„По-ниските цени за американците, особено за нашите фермери, животновъди и шофьори, са най-големият ми приоритет“, заяви Тръмп.

Сделката представлява рязък завой в американската политика спрямо Русия. Само седмици по-рано Тръмп подписа закон, предвиждащ нови санкции срещу руския енергиен сектор и мита до 100 процента за основните купувачи на руски нефт и газ. Впоследствие администрацията временно спря прилагането на част от мерките.

Първият танкер вече е отплавал

Първият танкер с руски дизел за САЩ вече е отплавал, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според морската разузнавателна компания Kpler корабът се насочва към Ню Йорк и се очаква да пристигне на 7 ноември. Това би била първата доставка на руски дизел за САЩ от юли 2023 г.

Първата пратка е около 40 000 тона, или приблизително 300 000 барела. Това количество се равнява на около 7 процента от дневното потребление на дизел в американската икономика. Енергийни експерти смятат, че обемът е твърде малък, за да доведе до съществен спад на цените.

Американската агенция за енергийна информация посочва, че САЩ не са внасяли руски нефт и газ от 2022 г., когато администрацията на Джо Байдън забрани доставките заради руската инвазия в Украйна. Новият лиценз позволява до април 2027 г. доставки на руски дизел, натоварен на танкери в определения период.

Киев говори за предателство

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като „слабо решение на силни партньори“. Според него Вашингтон е трябвало да се консултира с Киев, вместо да сключва енергийна сделка с Москва, докато руските атаки срещу Украйна продължават.

„Това е сериозен морален удар за Украйна, която преживя резки промени в отношенията си със Съединените щати през почти пет години“, пише The New York Times.

Зеленски заяви, че украинците се чувстват предадени, тъй като приходите от продажбата на руски горива могат да подпомогнат руската икономика и военната кампания. Киев от месеци настоява съюзниците му да засилят, а не да отслабват санкциите срещу Москва.

Решението предизвика критики и във Вашингтон. Шестима сенатори от двете партии поискаха администрацията „незабавно да промени курса“. Те предупредиха, че сделката може да подкопае американските закони, доверието на съюзниците и натиска върху Кремъл. Демократите в Сената подготвят и проверка на американските компании, свързани с облекчаването на санкциите.

Reuters отбелязва, че Тръмп обвързва високите цени на дизела с украинските атаки срещу руски рафинерии, докато Зеленски отхвърля това обяснение и посочва блокирането на Ормузкия проток като основен фактор за поскъпването на горивата.

Източници: apnews.com, investing.com