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The New York Times: Тръмп премина границата с руския дизел
  Тема: Украйна

The New York Times: Тръмп премина границата с руския дизел

25 Октомври, 2026 04:51 878 9

  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • украйна-
  • санкции срещу русия-
  • владимир путин

Сделката със средствата от руски горива е сериозен морален удар за Украйна, пише NYT. Киев я определи като предателство от страна на Вашингтон

The New York Times: Тръмп премина границата с руския дизел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е „преминал границата“ с решението да купи руски дизел и временно да облекчи санкциите срещу Москва, пише The New York Times. Според изданието ходът е предприет под натиска на високите цени на горивата и предстоящите междинни избори, а за Украйна представлява „сериозен морален удар“.

Тръмп обяви сделката след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Той заяви, че Москва ще достави незабавно над 300 000 тона дизел, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона „веднага след това“. По думите му последващи доставки могат да достигнат 3 милиона тона.

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„По-ниските цени за американците, особено за нашите фермери, животновъди и шофьори, са най-големият ми приоритет“, заяви Тръмп.

Сделката представлява рязък завой в американската политика спрямо Русия. Само седмици по-рано Тръмп подписа закон, предвиждащ нови санкции срещу руския енергиен сектор и мита до 100 процента за основните купувачи на руски нефт и газ. Впоследствие администрацията временно спря прилагането на част от мерките.

Първият танкер вече е отплавал

Първият танкер с руски дизел за САЩ вече е отплавал, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според морската разузнавателна компания Kpler корабът се насочва към Ню Йорк и се очаква да пристигне на 7 ноември. Това би била първата доставка на руски дизел за САЩ от юли 2023 г.

Първата пратка е около 40 000 тона, или приблизително 300 000 барела. Това количество се равнява на около 7 процента от дневното потребление на дизел в американската икономика. Енергийни експерти смятат, че обемът е твърде малък, за да доведе до съществен спад на цените.

Американската агенция за енергийна информация посочва, че САЩ не са внасяли руски нефт и газ от 2022 г., когато администрацията на Джо Байдън забрани доставките заради руската инвазия в Украйна. Новият лиценз позволява до април 2027 г. доставки на руски дизел, натоварен на танкери в определения период.

Киев говори за предателство

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като „слабо решение на силни партньори“. Според него Вашингтон е трябвало да се консултира с Киев, вместо да сключва енергийна сделка с Москва, докато руските атаки срещу Украйна продължават.

„Това е сериозен морален удар за Украйна, която преживя резки промени в отношенията си със Съединените щати през почти пет години“, пише The New York Times.

Зеленски заяви, че украинците се чувстват предадени, тъй като приходите от продажбата на руски горива могат да подпомогнат руската икономика и военната кампания. Киев от месеци настоява съюзниците му да засилят, а не да отслабват санкциите срещу Москва.

Решението предизвика критики и във Вашингтон. Шестима сенатори от двете партии поискаха администрацията „незабавно да промени курса“. Те предупредиха, че сделката може да подкопае американските закони, доверието на съюзниците и натиска върху Кремъл. Демократите в Сената подготвят и проверка на американските компании, свързани с облекчаването на санкциите.

Reuters отбелязва, че Тръмп обвързва високите цени на дизела с украинските атаки срещу руски рафинерии, докато Зеленски отхвърля това обяснение и посочва блокирането на Ормузкия проток като основен фактор за поскъпването на горивата.

Източници: apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 преминаващ

    14 18 Отговор
    Значи ако хората ще плащат по малко не е хубаво?

    Коментиран от #3, #9

    04:56 25.10.2026

  • 2 Zахарова

    5 1 Отговор
    Ама чуден ни е Тръмпи!

    04:57 25.10.2026

  • 3 Да, ама не плащат

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "преминаващ":

    Можеш да провериш.
    Само Путин изкара някоя копейка за войната.

    05:01 25.10.2026

  • 4 Много лоши работи

    4 9 Отговор
    го чакат скоро.

    05:02 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 456

    3 0 Отговор
    САЩ беше принуден от обстоятелствата и икономичекия стаус да купува Руски дизел

    06:14 25.10.2026

  • 8 Хи хи

    0 2 Отговор
    Изглежда Путин здравата е закъсал за пари, щом се нави на такава сделка.

    Тая сделка показва само слабост у Русия.

    06:25 25.10.2026

  • 9 Крадев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "преминаващ":

    Тръмп ще намали цените, ако забрани износа. САЩ изнасят повече дизел, отколкото внасят.
    Но Тръмп не смее да пипне петролния картел.

    И при нас на власт е същият предател Радев - Нефтохим изнася дизел, а цените в небесата.

    Не Радев управлява България, а един руски азербайджанец Алекперов.

    06:29 25.10.2026