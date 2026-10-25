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Обама сравни Тръмп със Саддам, нарече управлението му „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“
  Тема: Известни личности

Обама сравни Тръмп със Саддам, нарече управлението му „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“

25 Октомври, 2026 04:54 879 8

  • барак обама-
  • доналд тръмп-
  • белият дом-
  • сащ-
  • междинни избори

Бившият президент на САЩ атакува ремонтите в президентската резиденция по време на митинг в Охайо

Обама сравни Тръмп със Саддам, нарече управлението му „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама сравни Белия дом при Доналд Тръмп с ресторант, открит от бившия иракски лидер Саддам Хюсеин. Той направи изказването си на митинг в Кливланд, щата Охайо, в подкрепа на кандидати на Демократическата партия преди междинните избори в САЩ.

„Белият дом изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е отворил Cheesecake Factory“, каза Обама, като добави, че „златото е навсякъде“. Репликата беше част от критиките му към промените в интериора и територията около президентската резиденция.

Критики към ремонтите в Белия дом

Обама заяви, че Тръмп е прекалено съсредоточен върху ремонтите, вместо върху намаляването на цените за американците. Той спомена строителството на нова бална зала, която по думите му е по-голяма от самия Белия дом, както и изграждането на площадка за хеликоптери на Южната морава.

Проектът за бална зала започна през 2025 г., а стойността му е оценена на около 400 млн. долара. Според информацията, цитирана от РБК, Тръмп е заявил, че строителството ще бъде финансирано с лични средства и дарения от частни лица и компании.

Обама призова за вот срещу републиканците

В речта си бившият президент обвини Тръмп и семейството му в мащабна корупция и заяви, че администрацията е белязана от „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“. Той подчерта, че американците ще трябва да живеят с Тръмп още две години до края на мандата му, но не са длъжни да приемат неговите политически съюзници.

След две години ще имате възможност да кажете: „Стига толкова“.

Митингът в Кливланд беше част от първото завръщане на Обама на предизборната сцена за кампанията за междинните избори. След събитието в Охайо той участва и в митинг в Детройт, щата Мичиган, в подкрепа на кандидати на демократите.

Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември 2026 г. На тях ще бъдат избирани представители в Конгреса и редица щатски длъжности. Очаква се кампанията да бъде основното поле за сблъсък между политиката на Тръмп и опита на демократите да ограничат влиянието му в Конгреса.

Източници: apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Еми.....

    3 9 Отговор
    Прав е човека.

    Коментиран от #8

    05:05 25.10.2026

  • 3 След изборите

    3 4 Отговор
    Тръмп нищо няма да определя повече.

    05:50 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 То па при обама

    6 0 Отговор
    Беше нещо друго? Същият треш и тогава си беше, ама заслугите на Тръмп са, че вече напълно открито се показа лицето на демокрацията, както при тях, така и при урсулята.... Цензура, крадене на милиарди съвсем открито и никой не ги дава на съд, куче влачи ръждиви самолети за милиарди и дронове падат от балкони, ама уж летели 3000 км и некои реват: Война, война... А некои си направиха златни тоалетни и тия които им дадоха златото, им подаряват още и още да има и за капаци на канализацията им...
    Ама народа изтъпе..... Види всичко и само тъпее!

    06:07 25.10.2026

  • 7 Линия

    3 0 Отговор
    Обама беше най-лошия президент. Разби икономиката с Обамакеар. Увеличи здравните осигуровки два пъти за обикновените хора в полза на ленивците. А да не говорим, че Миш-ел е на практика Ма-
    йкл. Никой не е я виждал бре-
    менна или сни-мки с дец-ата им на възр-аст 2-3 годи-ни.

    06:24 25.10.2026

  • 8 Едва ли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еми.....":

    Едва ли е само бална зала, сигурно има по-здрав бункер.

    06:38 25.10.2026