Обама сравни Тръмп със Саддам, нарече управлението му „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“

Бившият президент на САЩ Барак Обама сравни Белия дом при Доналд Тръмп с ресторант, открит от бившия иракски лидер Саддам Хюсеин. Той направи изказването си на митинг в Кливланд, щата Охайо, в подкрепа на кандидати на Демократическата партия преди междинните избори в САЩ.
„Белият дом изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е отворил Cheesecake Factory“, каза Обама, като добави, че „златото е навсякъде“. Репликата беше част от критиките му към промените в интериора и територията около президентската резиденция.
Критики към ремонтите в Белия дом
Обама заяви, че Тръмп е прекалено съсредоточен върху ремонтите, вместо върху намаляването на цените за американците. Той спомена строителството на нова бална зала, която по думите му е по-голяма от самия Белия дом, както и изграждането на площадка за хеликоптери на Южната морава.
Проектът за бална зала започна през 2025 г., а стойността му е оценена на около 400 млн. долара. Според информацията, цитирана от РБК, Тръмп е заявил, че строителството ще бъде финансирано с лични средства и дарения от частни лица и компании.
Обама призова за вот срещу републиканците
В речта си бившият президент обвини Тръмп и семейството му в мащабна корупция и заяви, че администрацията е белязана от „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“. Той подчерта, че американците ще трябва да живеят с Тръмп още две години до края на мандата му, но не са длъжни да приемат неговите политически съюзници.След две години ще имате възможност да кажете: „Стига толкова“.
Митингът в Кливланд беше част от първото завръщане на Обама на предизборната сцена за кампанията за междинните избори. След събитието в Охайо той участва и в митинг в Детройт, щата Мичиган, в подкрепа на кандидати на демократите.
Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември 2026 г. На тях ще бъдат избирани представители в Конгреса и редица щатски длъжности. Очаква се кампанията да бъде основното поле за сблъсък между политиката на Тръмп и опита на демократите да ограничат влиянието му в Конгреса.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Еми.....
Коментиран от #8
05:05 25.10.2026
3 След изборите
05:50 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 То па при обама
Ама народа изтъпе..... Види всичко и само тъпее!
06:07 25.10.2026
7 Линия
йкл. Никой не е я виждал бре-
менна или сни-мки с дец-ата им на възр-аст 2-3 годи-ни.
06:24 25.10.2026
8 Едва ли
До коментар #2 от "Еми.....":Едва ли е само бална зала, сигурно има по-здрав бункер.
06:38 25.10.2026