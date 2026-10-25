Обама сравни Тръмп със Саддам, нарече управлението му „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“

Бившият президент на САЩ Барак Обама сравни Белия дом при Доналд Тръмп с ресторант, открит от бившия иракски лидер Саддам Хюсеин. Той направи изказването си на митинг в Кливланд, щата Охайо, в подкрепа на кандидати на Демократическата партия преди междинните избори в САЩ.

„Белият дом изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е отворил Cheesecake Factory“, каза Обама, като добави, че „златото е навсякъде“. Репликата беше част от критиките му към промените в интериора и територията около президентската резиденция.

Критики към ремонтите в Белия дом

Обама заяви, че Тръмп е прекалено съсредоточен върху ремонтите, вместо върху намаляването на цените за американците. Той спомена строителството на нова бална зала, която по думите му е по-голяма от самия Белия дом, както и изграждането на площадка за хеликоптери на Южната морава.

Проектът за бална зала започна през 2025 г., а стойността му е оценена на около 400 млн. долара. Според информацията, цитирана от РБК, Тръмп е заявил, че строителството ще бъде финансирано с лични средства и дарения от частни лица и компании.

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В речта си бившият президент обвини Тръмп и семейството му в мащабна корупция и заяви, че администрацията е белязана от „хаос, жестокост, корупция и некомпетентност“. Той подчерта, че американците ще трябва да живеят с Тръмп още две години до края на мандата му, но не са длъжни да приемат неговите политически съюзници.

След две години ще имате възможност да кажете: „Стига толкова“.

Митингът в Кливланд беше част от първото завръщане на Обама на предизборната сцена за кампанията за междинните избори. След събитието в Охайо той участва и в митинг в Детройт, щата Мичиган, в подкрепа на кандидати на демократите.

Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември 2026 г. На тях ще бъдат избирани представители в Конгреса и редица щатски длъжности. Очаква се кампанията да бъде основното поле за сблъсък между политиката на Тръмп и опита на демократите да ограничат влиянието му в Конгреса.

Източници: apnews.com