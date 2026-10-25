Тайфунът Чампи взе жертва и рани 616 души в Тайван

Един човек е загинал, а 616 са били ранени в Тайван при преминаването на тайфуна Чампи, съобщи Централният оперативен център за извънредни ситуации. Данните са отчетени до 17:00 часа в събота, 24 октомври, когато бурята вече се е отдалечавала от острова.

Жертвата е мъж, който е бил отнесен от бурни вълни на плаж в община Люцю, окръг Пиндун. Повечето от регистрираните наранявания са леки охлузвания и натъртвания. Няма данни за изчезнали хора.

Хиляди сигнали за щети

Властите са получили 9027 сигнала за щети. Паднали дървета са причинили 3287 от тях, като най-много са регистрирани в Тайпе - 1282. В Тайчун са отчетени още 646 случая. Други 3033 сигнала са били свързани с основна инфраструктура, а 1014 - с билбордове и пътни знаци.

Над 340 000 домакинства са останали без електричество по време на бурята. Около 22 000 все още са били без ток в събота вечерта, като възстановяването на електрозахранването е било очаквано до 23:00 часа.

Заради опасност от свлачища са били евакуирани 4960 души от райони в Нов Тайпе, Таоюан, Кийлун, Тайнан и няколко окръга, сред които Илан, Хуалиен, Нантоу, Юнлин, Пиндун и Тайдун.

Предупрежденията са отменени

Тайфунът е започнал да влияе на времето в Тайван в четвъртък. В събота следобед той е отслабнал до тропическа буря, а наземното предупреждение е било отменено в 14:30 часа. По-късно Чампи се е насочил на север-североизток към южната част на Япония.

Окръг Илан е отчел най-голямото количество валежи - 650 милиметра от четвъртък до 16:00 часа в събота. В Таоюан и Синчу са паднали над 500 милиметра, а в Тайпе - 469,5 милиметра.

„Валежите постепенно ще отслабнат и ще се ограничат до районите северно от Таоюан и планинските части на Тайпе и Нов Тайпе“, заяви метеорологът от Централната метеорологична администрация Лин Пин-ю. По думите му дъждовете е трябвало да спрат напълно в ранните часове на неделя.

Бурята е нарушила и въздушния транспорт. На международното летище в Таоюан са били отменени 563 полета в петък и още 261 до 10:15 часа в събота. Очакваше се полетите постепенно да бъдат възстановени, но разписанията са оставали зависими от метеорологичните условия.

Източници: focustaiwan.tw, apnews.com, taipeitimes.com