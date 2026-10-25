Десетки хиляди протестираха срещу Нетаняху в Тел Авив

Десетки хиляди израелци се събраха в Тел Авив на най-големия предизборен протест срещу премиера Бенямин Нетаняху и неговото правителство. Демонстрацията се проведе три дни преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври.

Митингът беше организиран от Съвета на 7 октомври – организация, създадена от семейства на жертви, бивши заложници и оцелели от нападението на „Хамас“. Участниците настояха за независима държавна комисия, която да разследва пропуските, позволили атаката на 7 октомври 2023 г.

Според организаторите в демонстрацията са участвали над 100 000 души. Полицията не е публикувала собствена оценка, а други медии описаха събралите се като десетки хиляди. Шествието започна от площад „Рабин“ и достигна Площада на заложниците край Музея на изкуствата – място, превърнало се в център на протестите за освобождаване на пленниците по време на войната в Газа.

Опозицията обещава разследване

Сред участниците бяха лидерите на основни опозиционни партии, включително Гади Айзенкот, Авигдор Либерман, Яир Лапид, Яир Голан и Нафтали Бенет. Айзенкот, който е основният съперник на Нетаняху, беше посрещнат с аплодисменти и скандирания.

Опозиционните лидери заявиха, че ще създадат държавна комисия за разследване, ако получат мандат за управление. „От тази сряда ще работим за създаването на държавна комисия за разследване, която ще извади истината наяве и ще въздаде справедливост на семействата“, заяви Яир Голан.

Нетаняху отказва да създаде подобен орган. Премиерът твърди, че независима комисия, чиито членове са избрани от съдебната система, би била предубедена към правителството. Управляващите предлагат вместо това политическа комисия, в която членовете да бъдат определени от управляващата коалиция и опозицията – вариант, отхвърлян от опозиционните сили.

„Не всички са поели отговорност“

На митинга говориха близки на загинали и бивши заложници. Мали Зендер, чиято дъщеря е била убита при нападението, заяви: „Не всички са поели отговорност и ние нямаме отговори. Една държава не може да продължи напред, без да потърси истината.“

Демонстрантите призоваха избирателите да гласуват и заявиха, че вотът е възможност за промяна на управлението. Израелските граждани ще избират 120 депутати в Кнесета, а последните проучвания преди предизборното мълчание не показваха ясно мнозинство за нито един от двата основни блока. Според публикувано проучване на обществената телевизия „Кан“ блокът на Айзенкот би получил 52 места, а този на Нетаняху – 50, като останалите мандати биха отишли при необвързани и арабски партии.

Източници: apnews.com, abc.net.au, timesofisrael.com