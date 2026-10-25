Израел затваря Западния бряг за изборите във вторник

Израел ще затвори всички сухопътни пунктове между страната и окупирания Западен бряг във вторник, 27 октомври, когато ще се проведат парламентарните избори. Ограничението ще важи през целия изборен ден и ще обхване палестинските работници, индустриалните зони и всички сухопътни преходи.

„Политическото ръководство одобри забрана за влизане и излизане на палестински работници в целия Западен бряг и долината на река Йордан, включително индустриалните зони, както и затварянето на всички сухопътни пунктове през изборния ден“, заяви израелската армия. Пунктовете и забраната за работниците трябва да бъдат отменени след приключването на изборите.

Ограниченията започват поетапно. В неделя и понеделник палестински работници няма да бъдат допускани в израелските селища в Западния бряг и долината на Йордан. Предвидени са изключения за индустриални зони и ограничен брой допълнително одобрени райони. Според данни от предходната година около 9000 палестинци имат разрешителни за работа в селища или близки индустриални зони.

Мярката идва след нападение край Хеврон

Решението беше обявено след нападение край Хеврон, при което са убити двама израелски военнослужещи, а трима са ранени. След атаката израелската армия започна мащабна операция в района, включваща арести и разрушаване на сгради, съобщи Асошиейтед прес.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че силите за сигурност ще продължат действията срещу заподозрените за нападението. Военните съобщиха, че началникът на Генералния щаб Еял Замир е поставил армията в най-висока степен на готовност и е отменил отпуските на военнослужещите преди вота.

„Мисията на Израелските отбранителни сили е да гарантира, че изборите ще се проведат сигурно и по график без външна намеса“, заяви Замир според „Таймс ъв Израел“. Армията планира и военно учение в северната и централната част на страната в неделя и понеделник.

Затварянето ще засегне пряко движението на палестински работници и достъпа им до работни места в израелски селища и индустриални зони. То е свързано с охраната на израелските парламентарни избори, но е обявено и на фона на засилените военни действия в района на Хеврон.

Източници: timesofisrael.com, arabnews.com, apnews.com