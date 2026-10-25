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12 души са ранени при стрелба край университет във Флорида

12 души са ранени при стрелба край университет във Флорида

25 Октомври, 2026 07:11 631 4

  • стрелба-
  • флорида-
  • талахаси-
  • университет-
  • ранени

Инцидентът е станал близо до стадион в Талахаси след футболен мач. Сред пострадалите има шестима непълнолетни, съобщиха властите

12 души са ранени при стрелба край университет във Флорида - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дванадесет души са ранени при стрелба близо до стадион „Браг Мемориъл“ на университета „Флорида Ей енд Ем“ в Талахаси, щата Флорида. Инцидентът е станал след футболен мач по време на празненствата за завръщане на възпитаниците.

Според полицията 11 от пострадалите са получили огнестрелни рани. Сред ранените има шестима възрастни и шестима непълнолетни. Най-малко трима души са в тежко състояние, а останалите девет са стабилни. Няма съобщения за загинали.

Предварителната информация сочи, че преди стрелбата е избухнал конфликт в претъпкан район край стадиона. „На този етап най-малко трима от жертвите на стрелбата са в тежко състояние, а девет други са в стабилно състояние“, се казва в съобщение на полицията в Талахаси.

Началникът на местната полиция Лорънс Ревел е заявил, че няма задържани. Причината за конфликта и обстоятелствата, при които са произведени изстрелите, се изясняват.

След сигнала за стрелбата университетът е призовал хората край стадион „Браг Мемориъл“ и улица „Пери“ да избягват района или да се укрият на място. От ръководството на учебното заведение са посочили, че стрелбата е станала в близост до кампуса и че самият кампус остава безопасен.

Полицията продължава разследването. Не е съобщено дали стрелбата е била насочена срещу конкретни хора или е започнала след спора между присъстващи.

Източници: apnews.com, in.marketscreener.com, mysuncoast.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шерифа

    5 0 Отговор
    Стрелбата е част от партито

    07:23 25.10.2026

  • 2 Това

    3 0 Отговор
    си е един обикновен ден от ежедневието. Нищо кой знае какво не се е случило.

    07:24 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 редник

    3 0 Отговор
    Ние сме малка демокрация, застрелват от време на време по един, Щатите са голяма демокрация и застрелват по дузина.
    Кога ли ще ги стигнем?...

    07:44 25.10.2026