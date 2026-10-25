12 души са ранени при стрелба край университет във Флорида

Дванадесет души са ранени при стрелба близо до стадион „Браг Мемориъл“ на университета „Флорида Ей енд Ем“ в Талахаси, щата Флорида. Инцидентът е станал след футболен мач по време на празненствата за завръщане на възпитаниците.
Според полицията 11 от пострадалите са получили огнестрелни рани. Сред ранените има шестима възрастни и шестима непълнолетни. Най-малко трима души са в тежко състояние, а останалите девет са стабилни. Няма съобщения за загинали.
Предварителната информация сочи, че преди стрелбата е избухнал конфликт в претъпкан район край стадиона. „На този етап най-малко трима от жертвите на стрелбата са в тежко състояние, а девет други са в стабилно състояние“, се казва в съобщение на полицията в Талахаси.
Началникът на местната полиция Лорънс Ревел е заявил, че няма задържани. Причината за конфликта и обстоятелствата, при които са произведени изстрелите, се изясняват.
След сигнала за стрелбата университетът е призовал хората край стадион „Браг Мемориъл“ и улица „Пери“ да избягват района или да се укрият на място. От ръководството на учебното заведение са посочили, че стрелбата е станала в близост до кампуса и че самият кампус остава безопасен.
Полицията продължава разследването. Не е съобщено дали стрелбата е била насочена срещу конкретни хора или е започнала след спора между присъстващи.
Източници: apnews.com, in.marketscreener.com, mysuncoast.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шерифа
07:23 25.10.2026
2 Това
07:24 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 редник
Кога ли ще ги стигнем?...
07:44 25.10.2026