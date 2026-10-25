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Тръмп похвали сделката с Русия: Те дадоха петрол не на нас, а на света
  Тема: Икономика

Тръмп похвали сделката с Русия: Те дадоха петрол не на нас, а на света

25 Октомври, 2026 18:53 846 30

  • доналд трамп-
  • русия-
  • дизелово гориво-
  • владимир путин-
  • енергийни пазари

Първият танкер с руско гориво вече пътува към Съединените щати. Вашингтон представя споразумението като опит за овладяване на високите цени

Тръмп похвали сделката с Русия: Те дадоха петрол не на нас, а на света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде висока оценка на споразумението с Русия за доставки на дизелово гориво. Той говори пред журналисти във военната база „Андрюс“ край Вашингтон преди полет за Мичиган.

„Те не ни дадоха петрол, дадоха петрол на света. Това беше много добре“, заяви Тръмп. Изказването му се отнася до договореността, обявена на 9 октомври след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Макар Тръмп да използва думата „петрол“, договорените доставки са конкретно за дизелово гориво.

Първият танкер вече отплава

Според Асошиейтед прес първият танкер по сделката е отплавал от Русия на 23 октомври. Корабът превозва около 40 000 тона дизел и се насочва към Ню Йорк. Това е първата пряка доставка на руски дизел за Съединените щати от 2023 г. насам.

Планът предвижда Русия незабавно да достави над 300 000 тона гориво на американския и световния пазар. За ноември е договорено предоставянето на още 500 000 тона, а след това - на още 1 милион тона. Кремъл потвърди отплаването на първата пратка, без да съобщи подробности за търговските условия.

Временно изключение от санкциите

Сделката доведе до временно облекчаване на санкционния режим спрямо руския дизел. Доставките, натоварени на танкери в рамките на издадения лиценз, могат да бъдат извършвани до април 2027 г. Решението е рязка промяна спрямо политиката на Вашингтон след началото на руската инвазия в Украйна.

Администрацията на Тръмп представя споразумението като начин да се увеличи предлагането на гориво и да се ограничи натискът върху цените. Сделката беше обявена на фона на поскъпването на дизела в Съединените щати и напрежението на световните енергийни пазари. Асошиейтед прес цитира анализатори, според които договорените количества вероятно няма да са достатъчни, за да окажат съществено влияние върху цените за американските потребители.

Споразумението предизвика критики в Конгреса и в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски го определи като несправедлива отстъпка към Москва, а американски сенатори от двете партии призоваха администрацията да промени курса. Според американски представители договореността е свързана и с усилията на Вашингтон да ограничи атаките срещу руската петролна инфраструктура и да стабилизира пазара на дизелово гориво.

Източници: apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 7 Отговор
    Петрола отива в ЕС а Путин и Тръмп делят парите.

    18:59 25.10.2026

  • 2 Жело

    10 7 Отговор
    Краснов хвали шефа си

    Коментиран от #4

    18:59 25.10.2026

  • 3 Робот

    13 2 Отговор
    Тази похвала на практика означава че Сащ нямат против орешник и компания да кацат навсякъде в Украйна .! Нъл тъй..?

    19:00 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    14 3 Отговор
    Превод:
    Тръмп поздравява Урсула, Кая, и всичките им роднини...

    19:04 25.10.2026

  • 8 Хвалба

    6 6 Отговор
    Големите хвалби винаги водят до катастрофа на избори.

    19:04 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Курол

    8 5 Отговор
    Апачът пак са го изпуснали без хапчетата.

    19:05 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този

    4 6 Отговор
    наистина не е нормален!

    19:10 25.10.2026

  • 13 максим

    10 3 Отговор
    лошите руснаци,пак спасяват света.

    Коментиран от #26

    19:14 25.10.2026

  • 14 Вале-каро

    3 1 Отговор
    Аз само питам.Свободно движение на хора и капитали.Кой ограничава това?Не ми изтъквайте различните целесъобразности! Това е ограничение!

    19:16 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цвете

    5 3 Отговор
    ПОД " СВЕТА " АМЕРИКА ЛИ ВИЗИРА ? КАКВА НАГЛОСТ.НИЩО ДОБРО НЕ ОЧАКВА ИМЕННО ТОЗИ СВЯТ ОТ БОЯДИСАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ. 😠

    19:20 25.10.2026

  • 17 танкерист

    4 2 Отговор
    В САЩ Лук-Ойл има над 800 бензиностанции !!

    Коментиран от #23

    19:21 25.10.2026

  • 18 уйко Урдьо

    2 2 Отговор
    Кой каквото търси рано или късно го намира. Днес по едното ухо, утре по другото а на края между двете.

    19:22 25.10.2026

  • 19 Гоце

    2 2 Отговор
    Този палячо след месец го чака импийчмънт

    19:22 25.10.2026

  • 20 Ами

    1 1 Отговор
    Направете сделка.
    Папата е ваш човек. Да канонизира Путин приживе за светец.
    А Путин ще звънне в Швеция, да си помислят добре
    на кого да дадат Нобеловата награда за мир.
    Само да не се шаштисат и да я дадат пак на него.
    Че ще се получи малко неудобно :)

    19:23 25.10.2026

  • 21 Вълк

    1 1 Отговор
    Найстина Тръмп прилича на апач албинос

    19:24 25.10.2026

  • 22 ДДД

    0 1 Отговор
    Ако не беше глупавата и неподготвена война на САЩ с Иран, петрол щеше да има в изобилие.
    Тръмпи за да си измие ръцете, се наведе на Путин.
    Не знам кое е по глупав ход, войната му с Иран, или целуването на Путин.

    19:27 25.10.2026

  • 23 Друг път

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "танкерист":

    Малко над 200,не лъжи.

    19:27 25.10.2026

  • 24 Русия

    2 1 Отговор
    Помага на света а Украйна само му вреди и прави злини

    19:28 25.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Русия дава петрол на Света отдавна❗

    19:28 25.10.2026

  • 26 ДДД

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "максим":

    Как точно го "спасяват"?????
    И ти ли си от хората, които си мислят че, в света има наивници да вярват на Путин и Тръмп?

    19:30 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кът Русия няма втора тъй велика на света

    0 0 Отговор
    И ето на и Тръмп го заяви и я похвали с възхищение и любов

    19:35 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.