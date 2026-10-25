Тръмп похвали сделката с Русия: Те дадоха петрол не на нас, а на света

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде висока оценка на споразумението с Русия за доставки на дизелово гориво. Той говори пред журналисти във военната база „Андрюс“ край Вашингтон преди полет за Мичиган.
„Те не ни дадоха петрол, дадоха петрол на света. Това беше много добре“, заяви Тръмп. Изказването му се отнася до договореността, обявена на 9 октомври след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Макар Тръмп да използва думата „петрол“, договорените доставки са конкретно за дизелово гориво.
Първият танкер вече отплава
Според Асошиейтед прес първият танкер по сделката е отплавал от Русия на 23 октомври. Корабът превозва около 40 000 тона дизел и се насочва към Ню Йорк. Това е първата пряка доставка на руски дизел за Съединените щати от 2023 г. насам.
Планът предвижда Русия незабавно да достави над 300 000 тона гориво на американския и световния пазар. За ноември е договорено предоставянето на още 500 000 тона, а след това - на още 1 милион тона. Кремъл потвърди отплаването на първата пратка, без да съобщи подробности за търговските условия.
Временно изключение от санкциите
Сделката доведе до временно облекчаване на санкционния режим спрямо руския дизел. Доставките, натоварени на танкери в рамките на издадения лиценз, могат да бъдат извършвани до април 2027 г. Решението е рязка промяна спрямо политиката на Вашингтон след началото на руската инвазия в Украйна.
Администрацията на Тръмп представя споразумението като начин да се увеличи предлагането на гориво и да се ограничи натискът върху цените. Сделката беше обявена на фона на поскъпването на дизела в Съединените щати и напрежението на световните енергийни пазари. Асошиейтед прес цитира анализатори, според които договорените количества вероятно няма да са достатъчни, за да окажат съществено влияние върху цените за американските потребители.
Споразумението предизвика критики в Конгреса и в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски го определи като несправедлива отстъпка към Москва, а американски сенатори от двете партии призоваха администрацията да промени курса. Според американски представители договореността е свързана и с усилията на Вашингтон да ограничи атаките срещу руската петролна инфраструктура и да стабилизира пазара на дизелово гориво.
Източници: apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:59 25.10.2026
2 Жело
Коментиран от #4
18:59 25.10.2026
3 Робот
19:00 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Тръмп поздравява Урсула, Кая, и всичките им роднини...
19:04 25.10.2026
8 Хвалба
19:04 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Курол
19:05 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този
19:10 25.10.2026
13 максим
Коментиран от #26
19:14 25.10.2026
14 Вале-каро
19:16 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цвете
19:20 25.10.2026
17 танкерист
Коментиран от #23
19:21 25.10.2026
18 уйко Урдьо
19:22 25.10.2026
19 Гоце
19:22 25.10.2026
20 Ами
Папата е ваш човек. Да канонизира Путин приживе за светец.
А Путин ще звънне в Швеция, да си помислят добре
на кого да дадат Нобеловата награда за мир.
Само да не се шаштисат и да я дадат пак на него.
Че ще се получи малко неудобно :)
19:23 25.10.2026
21 Вълк
19:24 25.10.2026
22 ДДД
Тръмпи за да си измие ръцете, се наведе на Путин.
Не знам кое е по глупав ход, войната му с Иран, или целуването на Путин.
19:27 25.10.2026
23 Друг път
До коментар #17 от "танкерист":Малко над 200,не лъжи.
19:27 25.10.2026
24 Русия
19:28 25.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
19:28 25.10.2026
26 ДДД
До коментар #13 от "максим":Как точно го "спасяват"?????
И ти ли си от хората, които си мислят че, в света има наивници да вярват на Путин и Тръмп?
19:30 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кът Русия няма втора тъй велика на света
19:35 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.