Дрон удари влак в Брянска област, загина машинист

Машинист на товарен влак е загинал при атака с безпилотник в Новозыбков, Брянска област, съобщи губернаторът Егор Ковальчук. По думите му дронът е ударил целенасочено движещия се състав по маршрута Брянск–Гомел.

При атаката е повреден корпусът на локомотива. 44-годишният машинист е бил откаран в болница, но е починал от получените рани. „В резултат на атаката е повреден корпусът на локомотива. 44-годишният машинист е бил незабавно откаран в болница, но от получените рани е починал“, е заявил Ковальчук, цитиран от руските медии.

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Към публикуването на информацията няма официално съобщени данни за други пострадали при удара в Новозыбков. Руският губернатор определя случилото се като атака на украински безпилотник, но независима проверка на това твърдение не е представена.

Шофьор е загинал в Днепропетровска област

При отделна атака през нощта срещу 25 октомври е загинал служител на ДТЕК Енерго в Днепропетровска област. Компанията съобщи, че безпилотник е попаднал в товарен автомобил на едно от въгледобивните ѝ предприятия, докато водачът е изпълнявал служебните си задължения.

Жертвата е Виталий Шчербина. Той е работил като шофьор 29 години, като 18 от тях е бил служител на ДТЕК Енерго. „През нощта на 25 октомври врагът атакува едно от въгледобивните предприятия на ДТЕК Енерго в Днепропетровска област. Вражески дрон попадна в товарен автомобил“, се посочва в съобщението на компанията.

Шчербина е оставил син и дъщеря. ДТЕК е изразила съболезнования на семейството, близките и колегите му. За атаката по предприятието и последиците от нея украинската компания съобщава като за удар с руски дрон.

Двете съобщения идват на фона на продължаващи атаки срещу транспортни и енергийни обекти в пограничните райони на Русия и Украйна. Към момента няма данни за по-широки прекъсвания на железопътното движение или за допълнителни жертви, свързани с описаните два удара.

Източници: mk.ru, fakty.com.ua, ru.interfax.com.ua