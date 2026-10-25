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Дрон удари влак в Брянска област, загина машинист
  Тема: Украйна

Дрон удари влак в Брянска област, загина машинист

25 Октомври, 2026 19:08 509 2

  • дронова атака-
  • брянска област-
  • днепропетровска област-
  • дтек-
  • железопътен транспорт

При атака в Днепропетровска област е загинал шофьор на енергото. И двете страни съобщават за удари по транспортна и енергийна инфраструктура

Дрон удари влак в Брянска област, загина машинист - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Машинист на товарен влак е загинал при атака с безпилотник в Новозыбков, Брянска област, съобщи губернаторът Егор Ковальчук. По думите му дронът е ударил целенасочено движещия се състав по маршрута Брянск–Гомел.

При атаката е повреден корпусът на локомотива. 44-годишният машинист е бил откаран в болница, но е починал от получените рани. „В резултат на атаката е повреден корпусът на локомотива. 44-годишният машинист е бил незабавно откаран в болница, но от получените рани е починал“, е заявил Ковальчук, цитиран от руските медии.

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Към публикуването на информацията няма официално съобщени данни за други пострадали при удара в Новозыбков. Руският губернатор определя случилото се като атака на украински безпилотник, но независима проверка на това твърдение не е представена.

Шофьор е загинал в Днепропетровска област

При отделна атака през нощта срещу 25 октомври е загинал служител на ДТЕК Енерго в Днепропетровска област. Компанията съобщи, че безпилотник е попаднал в товарен автомобил на едно от въгледобивните ѝ предприятия, докато водачът е изпълнявал служебните си задължения.

Жертвата е Виталий Шчербина. Той е работил като шофьор 29 години, като 18 от тях е бил служител на ДТЕК Енерго. „През нощта на 25 октомври врагът атакува едно от въгледобивните предприятия на ДТЕК Енерго в Днепропетровска област. Вражески дрон попадна в товарен автомобил“, се посочва в съобщението на компанията.

Шчербина е оставил син и дъщеря. ДТЕК е изразила съболезнования на семейството, близките и колегите му. За атаката по предприятието и последиците от нея украинската компания съобщава като за удар с руски дрон.

Двете съобщения идват на фона на продължаващи атаки срещу транспортни и енергийни обекти в пограничните райони на Русия и Украйна. Към момента няма данни за по-широки прекъсвания на железопътното движение или за допълнителни жертви, свързани с описаните два удара.

Източници: mk.ru, fakty.com.ua, ru.interfax.com.ua


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