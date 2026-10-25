Мария Мачадо се завърна във Венецуела

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо обяви, че се е завърнала във Венецуела след близо 10 месеца извън страната. „Аз съм тук. С вас“, написа тя в социалната мрежа X.

RTVE потвърди, че Мачадо се намира в Каракас. По-рано тя беше заснета сред привърженици в църква в Баркисимето, столицата на щата Лара, на около 350 километра западно от Каракас. Кадрите показват как опозиционната лидерка е посрещната с аплодисменти и прегръдки.

Завръщането беше потвърдено и от Едмундо Гонсалес, който се яви на президентските избори през 2024 г. с подкрепата на Мачадо. „Венецуела! Изключително съм развълнуван да ви съобщя, че нашата лидерка, моята скъпа Мария Корина, е на венецуелска територия“, написа той. Гонсалес добави, че скоро ще бъде заедно с нея.

Близо година извън страната

Мачадо напусна Венецуела през декември 2025 г., след като прекара близо година в нелегалност. Тя замина за Норвегия, където трябваше да получи Нобеловата награда за мир, но не пристигна навреме за церемонията. Отличието беше прието от дъщеря ѝ Ана Корина Соса.

След напускането си Мачадо неведнъж заявяваше, че възнамерява да се върне. По данни на Associated Press нейният екип е съобщил за седем неуспешни опита за завръщане. В един от случаите е било планирано пътуване с чартърен плавателен съд, а при друг опит самолетът ѝ не е получил разрешение за кацане на карибския остров Кюрасао.

Мачадо спечели първичните избори на венецуелската опозиция през октомври 2023 г., но беше отстранена от участие в президентските избори през юли 2024 г. Гонсалес зае мястото ѝ като кандидат. Властите обявиха Николас Мадуро за победител, докато опозицията заяви, че разполага с протоколи, според които Гонсалес е спечелил вота.

Неясно политическо бъдеще

Мачадо и нейните съюзници настояват да бъде определена дата за нови президентски избори. След свалянето на Мадуро през януари страната се управлява от временната президентка Делси Родригес, а изборен календар все още не е обявен.

Попитан за завръщането на Мачадо, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е знаел за него. „Надявам се, че е в безопасност“, каза той пред журналисти, като добави, че я смята за „много приятна жена“.

Връщането на Мачадо поставя под въпрос бъдещата роля на опозицията в прехода на Венецуела. Засега няма официално съобщение за следващи нейни политически действия или за насрочване на президентски избори.

Източници: apnews.com, rtve.es, theguardian.com