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Мария Мачадо се завърна във Венецуела
  Тема: Избори

Мария Мачадо се завърна във Венецуела

25 Октомври, 2026 19:44 768 3

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  • венецуела-
  • венецуелска опозиция-
  • едмундо гонсалес-
  • президентски избори

Опозиционната лидерка обяви завръщането си след близо 10 месеца извън страната. Едмундо Гонсалес потвърди, че тя вече е на венецуелска територия

Мария Мачадо се завърна във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо обяви, че се е завърнала във Венецуела след близо 10 месеца извън страната. „Аз съм тук. С вас“, написа тя в социалната мрежа X.

RTVE потвърди, че Мачадо се намира в Каракас. По-рано тя беше заснета сред привърженици в църква в Баркисимето, столицата на щата Лара, на около 350 километра западно от Каракас. Кадрите показват как опозиционната лидерка е посрещната с аплодисменти и прегръдки.

Завръщането беше потвърдено и от Едмундо Гонсалес, който се яви на президентските избори през 2024 г. с подкрепата на Мачадо. „Венецуела! Изключително съм развълнуван да ви съобщя, че нашата лидерка, моята скъпа Мария Корина, е на венецуелска територия“, написа той. Гонсалес добави, че скоро ще бъде заедно с нея.

Близо година извън страната

Мачадо напусна Венецуела през декември 2025 г., след като прекара близо година в нелегалност. Тя замина за Норвегия, където трябваше да получи Нобеловата награда за мир, но не пристигна навреме за церемонията. Отличието беше прието от дъщеря ѝ Ана Корина Соса.

След напускането си Мачадо неведнъж заявяваше, че възнамерява да се върне. По данни на Associated Press нейният екип е съобщил за седем неуспешни опита за завръщане. В един от случаите е било планирано пътуване с чартърен плавателен съд, а при друг опит самолетът ѝ не е получил разрешение за кацане на карибския остров Кюрасао.

Мачадо спечели първичните избори на венецуелската опозиция през октомври 2023 г., но беше отстранена от участие в президентските избори през юли 2024 г. Гонсалес зае мястото ѝ като кандидат. Властите обявиха Николас Мадуро за победител, докато опозицията заяви, че разполага с протоколи, според които Гонсалес е спечелил вота.

Неясно политическо бъдеще

Мачадо и нейните съюзници настояват да бъде определена дата за нови президентски избори. След свалянето на Мадуро през януари страната се управлява от временната президентка Делси Родригес, а изборен календар все още не е обявен.

Попитан за завръщането на Мачадо, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е знаел за него. „Надявам се, че е в безопасност“, каза той пред журналисти, като добави, че я смята за „много приятна жена“.

Връщането на Мачадо поставя под въпрос бъдещата роля на опозицията в прехода на Венецуела. Засега няма официално съобщение за следващи нейни политически действия или за насрочване на президентски избори.

Източници: apnews.com, rtve.es, theguardian.com


Венецуела
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