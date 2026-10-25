Хусите обявиха ракетни удари по летището в Рияд и военни бази в Саудитска Арабия

Йеменското бунтовническо движение „Ансар Аллах“, известно като хусите, обяви, че е извършило ракетни удари по международното летище в Рияд и военни обекти в Саудитска Арабия. Това съобщи военният говорител на движението Яхя Сариа, цитиран от ТАСС.

По думите му йеменските въоръжени сили са провели три военни операции, използвайки десетки балистични ракети. Информацията беше публикувана в канала на Сариа в Telegram.

Още новини от Украйна

Три обявени цели

Според изявлението на хусите сред целите на атаките са били международното летище „Крал Халид“ в Рияд, военновъздушна база в Хамис Мушайт, в южната част на Саудитска Арабия, както и военноморска база на граничните охранителни сили в Джизан.

Сариа призова международните авиокомпании и пътниците да избягват полетите през летището в Рияд, като го определи като небезопасно.

Няма независимо потвърждение за нанесените щети

Към момента съобщението представлява твърдение на военния представител на хусите. Необходимо е независимо потвърждение дали ракетите са достигнали посочените цели, какви са евентуалните щети и има ли пострадали.

Обявените атаки поставят под допълнително напрежение сигурността на въздушния транспорт и военните обекти в Саудитска Арабия. Евентуално прекъсване на полетите през Рияд би могло да засегне както международните пътници, така и регионалните транспортни връзки.