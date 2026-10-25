Тръмп очаква сделка за „Лукойл“ и газ в Аляска

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че сделка за чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“, както и възможни споразумения с Москва за добив на природен газ в Аляска, ще бъдат постигнати.

Тръмп коментира темата пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон, преди да отпътува за Мичиган. На въпрос за перспективите пред продажбата на активите на „Лукойл“ и за евентуалното участие на Русия в енергийни проекти в Аляска той отговори: „Тези сделки ще бъдат сключени в един момент“.

Американският президент добави, че петролният сектор не трябва да бъде „заложник“ на въпроси, които е трябвало да бъдат решени по-рано. По думите му войната в Украйна не е трябвало да започва и „трябва да бъде прекратена“.

Продажбата на активите на „Лукойл“ остава без финален купувач

„Лукойл“ започна да търси купувач за международните си активи, след като Съединените щати наложиха санкции на компанията заради войната в Украйна. Портфейлът включва петролни находища, рафинерии и мрежа от бензиностанции в различни държави.

Стойността му първоначално беше оценена на около 22 милиарда долара. Американската инвестиционна компания Carlyle постигна договореност за придобиването на активите през януари, но по-късно заяви, че вече не работи активно по сделката. Интерес към портфейла са проявявали и други компании, сред които Exxon Mobil, Chevron и унгарската MOL, съобщи Ройтерс.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва и Вашингтон обсъждат бъдещето на международните активи на „Лукойл“. По информация на Ройтерс разговорите са част от по-широки контакти между двете страни, свързани с опитите за прекратяване на войната в Украйна.

Газовият проект в Аляска също не е окончателно договорен

Плановете за добив, преработка и износ на природен газ от Аляска включват изграждането на мащабна инфраструктура и инвестиции за около 54 милиарда долара. Администрацията на Тръмп представи проекта като част от по-широко инвестиционно споразумение с Южна Корея.

Сеул обаче даде да се разбере, че участието му зависи от икономическата жизнеспособност на проекта. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също заяви, че по газопровода в Аляска остават детайли за доизясняване.

Това означава, че изявлението на Тръмп очертава политическа увереност в бъдещо споразумение, но не потвърждава подписан договор нито за активите на „Лукойл“, нито за руско участие в проекта за природен газ в Аляска. Конкретните купувачи, финансовите условия и евентуалната роля на Москва все още не са обявени официално.

Източници: investing.com, uk.marketscreener.com, ca.investing.com