Най-малко 40 загинали при нападение в нигерийско село

Най-малко 40 души са загинали при въоръжено нападение срещу село Бинари в района Карим Ламидо, щата Тараба, Нигерия. Атаката е извършена на 23 октомври, а броят на жертвите остава спорен заради различаващи се данни на полицията, местните жители, правозащитна организация и щатските власти.

Първоначално полицията в Тараба съобщава за 10 загинали. По-късно Амнести Интернешънъл – Нигерия посочва, че жертвите са най-малко 40 и че са били открити допълнителни тела. Бизнесдей цитира полицейския говорител Виктор Мшелизах с данни за 48 загинали, сред които 15 души, загинали при инцидент с лодка, докато са се опитвали да избягат.

Според Анадолската агенция правителството на щата Тараба съобщава за 25 жертви. Телевизия Ченълс предава данни на местни жители за 50 загинали след претърсване на близките храсти и речен участък. Разликите между отделните сведения все още не са изяснени независимо.

Къщи и магазини са били подпалени

Нападателите са открили огън по жителите на Бинари, подпалили са къщи, магазини, хранителни запаси и мотоциклети, а според местни сведения са разграбили пари и стоки. Част от оцелелите са избягали към съседни общности. Има ранени, а други жители са обявени за изчезнали.

Местни жители твърдят, че въоръжените мъже са преминали административната граница от съседния щат Плато. По данни на нигерийски медии нападателите са се придвижвали с мотоциклети и са били многобройни. Към момента няма официално съобщение за установени или задържани извършители.

Изпратени са допълнителни сили за сигурност

Полицията, армията и други служби са разположили допълнителни екипи в района. Полицията съобщава, че целта е да бъде възстановен редът и да се предотвратят нови нападения.

Губернаторът на Тараба Агбу Кефас осъжда убийствата и призовава извършителите да бъдат установени и задържани. Щатските власти са изпратили хранителни и нехранителни помощи на засегнатите жители.

Амнести Интернешънъл призовава за безпристрастно разследване и правосъдие за жертвите. „Последователният отказ на властите да изправят предполагаемите извършители пред правосъдието насърчава безнаказаността“, заявява организацията, цитирана от Премиум Таймс.

Тараба се намира в североизточната част на Нигерия, където селските общности периодично са засегнати от нападения на въоръжени групи, отвличания и междуобщностно насилие.

Източници: premiumtimesng.com, u.aa.com.tr, businessday.ng