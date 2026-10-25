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Тръмп: САЩ и Канада може да сключат сделка до месеци
  Тема: Войната на митата

Тръмп: САЩ и Канада може да сключат сделка до месеци

25 Октомври, 2026 22:29 433 2

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  • търговска сделка-
  • мита-
  • междинни избори

Американският президент допусна споразумението да бъде постигнато преди междинните избори през ноември. Канада обаче заявява, че не бърза с договореността

Тръмп: САЩ и Канада може да сключат сделка до месеци - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати и Канада могат да постигнат търговско споразумение в рамките на няколко месеца, а възможно е това да стане и преди междинните избори в САЩ на 3 ноември. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизия Fox 2.

„Може да са няколко месеца. Може да стане и по-рано – дори преди междинните избори“, каза Тръмп. Той добави, че не иска краткосрочен резултат на всяка цена, а „правилната сделка“, която по думите му ще бъде изгодна за американската страна.

Преговорите са прекъснати

Оптимистичната оценка на Тръмп идва на фона на сериозно напрежение между Вашингтон и Отава. Преговорите между двете държави се сринаха през август, след като не беше постигната договореност по ключови въпроси от търговските отношения.

След прекратяването на разговорите администрацията на Тръмп въведе 50% мита върху част от канадския внос. Канада отговори с ответни тарифи върху американски стоки, което допълнително засили натиска върху компании и производители от двете страни. САЩ и Канада продължават да търгуват в рамките на действащото Споразумение между САЩ, Мексико и Канада, но редица стоки вече са засегнати от допълнителни мита.

На 23 октомври Тръмп освободи някои канадски стоки от 50% мита. Решението беше представено като помощ за американски производители и като опит да се намали политическият натиск, свързан с поскъпването на стоки преди изборите.

Отава не бърза със споразумението

Канадският премиер Марк Карни заяви, че страната му няма спешна нужда да подписва договореност със Съединените щати. Според Ройтерс той дори е допуснал, че Отава може да изчака до края на мандата на Тръмп, ако условията на Вашингтон останат неприемливи.

Американският президент не посочи конкретни параметри на бъдещото споразумение, нито дата за възобновяване на официалните преговори. Така срокът „няколко месеца“ остава политическа прогноза, а не поет ангажимент от двете правителства.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, fox2detroit.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп до месец

    4 1 Отговор
    може да е в немилост.

    22:34 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.