Тръмп нарече Норвегия „помийна яма“ заради Нобела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази недоволството си, че не е получил Нобеловата награда за мир, като заяви пред свои поддръжници в Мичиган, че Норвегия се е превърнала в „помийна яма“.

Той направи изказването на митинг на Републиканската партия в Порт Хурон, където пристигна, за да подкрепи кандидатите на партията преди междинните избори за Конгреса. Вотът ще се проведе на 3 ноември, а ранното лично гласуване в щата започна на 24 октомври.

Нова атака срещу Норвегия

„Норвегия се е превърнала в помийна яма“, каза Тръмп, свързвайки оценката си с решението да не бъде удостоен с Нобеловата награда за мир. Президентът от години твърди, че е заслужил отличието заради ролята си в прекратяването на международни конфликти.

На 9 октомври, по време на митинг в Сиракуза, Ню Йорк, Тръмп заяви, че Съединените щати, представлявани от него като президент, е трябвало да получат наградата. Тогава той определи решението като „неизлично петно“ върху Норвегия и го нарече „позорно и срамно“.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена на южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай за работата ѝ в защита на международното право и търсенето на отговорност за военни престъпления и геноцид.

Митингът в Мичиган

В Порт Хурон Тръмп подкрепи републиканския кандидат за Сената Майк Роджърс, който се изправя срещу демократа Абдул Ел-Сайед. Мястото е сред ключовите битки за контрола върху Сената, тъй като Роджърс се опитва да спечели мандата на оттеглящия се демократ Гари Питърс.

Митингът се проведе на около седмица преди изборния ден. Републиканците представят Ел-Сайед като символ на лявото крило на Демократическата партия, докато неговата кампания определя атаките срещу него като политически нападки, свързани с религията и египетския му произход. Ел-Сайед би бил първият мюсюлманин, избран за сенатор на САЩ.

Тръмп вече отправи обвинения срещу Ел-Сайед, без да представи доказателства за твърдяна връзка с „Мюсюлмански братя“. Демократът отхвърля тези твърдения.

Кой взема решението за наградата

Норвежкият Нобелов комитет избира носителя на Нобеловата награда за мир. Норвежкото правителство няма правомощия да определя лауреата. Това беше подчертано и от премиера Юнас Гар Стьоре, след като Тръмп по-рано свърза решението за наградата с отношенията между Вашингтон и Осло.

Въпреки това американският президент продължи публично да напада Норвегия и комитета, като включи темата и в предизборната си кампания в Мичиган.

Източници: apnews.com, c-span.org