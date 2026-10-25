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Тръмп нарече Норвегия „помийна яма“ заради Нобела
  Тема: Избори

Тръмп нарече Норвегия „помийна яма“ заради Нобела

25 Октомври, 2026 22:56 1 226 39

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  • мичигън

Президентът на САЩ отново заяви, че е заслужавал наградата за мир. Той говори на митинг в Мичиган преди междинните избори

Тръмп нарече Норвегия „помийна яма“ заради Нобела - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази недоволството си, че не е получил Нобеловата награда за мир, като заяви пред свои поддръжници в Мичиган, че Норвегия се е превърнала в „помийна яма“.

Той направи изказването на митинг на Републиканската партия в Порт Хурон, където пристигна, за да подкрепи кандидатите на партията преди междинните избори за Конгреса. Вотът ще се проведе на 3 ноември, а ранното лично гласуване в щата започна на 24 октомври.

Нова атака срещу Норвегия

„Норвегия се е превърнала в помийна яма“, каза Тръмп, свързвайки оценката си с решението да не бъде удостоен с Нобеловата награда за мир. Президентът от години твърди, че е заслужил отличието заради ролята си в прекратяването на международни конфликти.

На 9 октомври, по време на митинг в Сиракуза, Ню Йорк, Тръмп заяви, че Съединените щати, представлявани от него като президент, е трябвало да получат наградата. Тогава той определи решението като „неизлично петно“ върху Норвегия и го нарече „позорно и срамно“.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена на южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай за работата ѝ в защита на международното право и търсенето на отговорност за военни престъпления и геноцид.

Митингът в Мичиган

В Порт Хурон Тръмп подкрепи републиканския кандидат за Сената Майк Роджърс, който се изправя срещу демократа Абдул Ел-Сайед. Мястото е сред ключовите битки за контрола върху Сената, тъй като Роджърс се опитва да спечели мандата на оттеглящия се демократ Гари Питърс.

Митингът се проведе на около седмица преди изборния ден. Републиканците представят Ел-Сайед като символ на лявото крило на Демократическата партия, докато неговата кампания определя атаките срещу него като политически нападки, свързани с религията и египетския му произход. Ел-Сайед би бил първият мюсюлманин, избран за сенатор на САЩ.

Тръмп вече отправи обвинения срещу Ел-Сайед, без да представи доказателства за твърдяна връзка с „Мюсюлмански братя“. Демократът отхвърля тези твърдения.

Кой взема решението за наградата

Норвежкият Нобелов комитет избира носителя на Нобеловата награда за мир. Норвежкото правителство няма правомощия да определя лауреата. Това беше подчертано и от премиера Юнас Гар Стьоре, след като Тръмп по-рано свърза решението за наградата с отношенията между Вашингтон и Осло.

Въпреки това американският президент продължи публично да напада Норвегия и комитета, като включи темата и в предизборната си кампания в Мичиган.

Източници: apnews.com, c-span.org


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рижав negoфuл

    19 9 Отговор
    обижда страна като Норвегия.....
    Но комент!

    Коментиран от #22

    23:01 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това ще е Мадуро 2

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    А Мадуро 3 ще е в Москва

    Коментиран от #7, #8

    23:03 25.10.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    15 4 Отговор
    Въдворявайте го тоя, че ще вземе да натисне копчето!🤣🤣🤣

    23:04 25.10.2026

  • 7 сюндюк

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това ще е Мадуро 2":

    В Москва не става отклоняват хеликоптерите към Навални и Пригожин.!

    23:05 25.10.2026

  • 8 Не бе

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това ще е Мадуро 2":

    Мадуро 2 и 3 ще ги усетиш, като се обърнеш!

    Коментиран от #17, #18, #20

    23:07 25.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    15 8 Отговор
    Значи Дони Епщайн тая kyчka на Сатаняху уби 10 милиона палестинци и започна война в Иран и иска сега Нобел за мир ,тоя негодник е по нагъл и от нашата Тиква

    23:07 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хах

    5 1 Отговор
    Хахаха.

    23:09 25.10.2026

  • 12 Балкани

    5 1 Отговор
    С Декрет дедо Тчръмп трябва да промени името Нобел на Тчръмп и истината ще дойде на местото си!

    23:11 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Викинг

    8 2 Отговор
    Коя е Норвегия че не се съобразява с Бог Тръмп господаря на деветте свята. Той е по велик от Один и Локи е неговия лакей. Тръмп трябва да получи всички Нобелови номинации, а това са годишни приходи в зелена валута докато си жив. Пустите му пари вече не стигат на лудия янки. А господаря му от божия народ може вече да не го държи на трона.

    23:14 25.10.2026

  • 16 Демократ

    8 7 Отговор
    Прав е Норвежците са пъпчиви изродени кръвосмесители

    23:19 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не ти се

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Не бе":

    отразява добре радиацията

    23:21 25.10.2026

  • 19 Идиот

    5 6 Отговор
    Помийна яма са щатите, колко човека на ден умират в Норвегия и колко в САЩ ? Идиот пълен...

    23:22 25.10.2026

  • 20 Пак само мъжки задни

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не бе":

    части са ти в главата.
    А това не е добре!

    23:24 25.10.2026

  • 21 Норвегия

    9 4 Отговор
    е богата, красива, демократична и достойна държава, а Тръмп е …

    Коментиран от #23

    23:29 25.10.2026

  • 22 Баща му , много малко ...

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Рижав negoфuл":

    го е драмонил!
    Затова се лигави като бо-лук!

    Коментиран от #33

    23:30 25.10.2026

  • 23 Мхъм

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Норвегия":

    В която се самоубиват през 5 минути. А по голяма глупост от красива като определение за държава не съм чувал. Нонсенс.

    Коментиран от #28, #31

    23:30 25.10.2026

  • 24 Нямат ли психиатри в САЩ

    9 2 Отговор
    да го прегледат този?

    23:32 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Завалията 🤣🤣🤣🤣

    23:42 25.10.2026

  • 27 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Дано демократите вземат и конгреса и сената и този път да няма компромиси и агент краснов да иде където му е мястото.

    23:42 25.10.2026

  • 28 Аритметика

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мхъм":

    През 5 минути = 105 120 норвежци на година. Нонсенс!

    23:43 25.10.2026

  • 29 Защо бе, Дончо?

    3 1 Отговор
    Защо така се излагаш?

    23:48 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рублевка

    3 2 Отговор
    Нобеловата награда е учредена с откраднати от Руската империя пари.

    23:50 25.10.2026

  • 33 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Баща му , много малко ...":

    Може и да го е бил ама не винаги помага ,силата и заплахите работят само срещу някой, който може да прецени последствията и да изпита страх от тях. Ако разумът отсъства, агресията постига нулев резултат 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    23:50 25.10.2026

  • 34 Българин

    3 9 Отговор
    Тръмп винаги говори истината и винаги прави това, което е обещал! За това има такава огромна подкрепа от всички нормални хора по света, включително и в България!

    Коментиран от #36

    23:52 25.10.2026

  • 35 Гориил

    2 3 Отговор
    Тръмп обеща, че Норвегия никога повече няма да бъде същата. Нейният просперитет произтича от колосалното производство на природен газ и норвежкия износ за Съединените щати.

    00:01 26.10.2026

  • 36 От Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Я си слагай памперса и си лягай

    00:04 26.10.2026

  • 37 Анджо

    2 0 Отговор
    Малоумник.🤷

    00:19 26.10.2026

  • 38 Трябва веднага

    1 0 Отговор
    да се учреди още една Нобелова премия за тп та. Познайте кой ще е първият и лауреат

    00:19 26.10.2026

  • 39 Анджо

    0 0 Отговор
    Тоя ще направи Америка да се разпадне

    00:21 26.10.2026