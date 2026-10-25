Тръмп нарече Норвегия „помийна яма“ заради Нобела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази недоволството си, че не е получил Нобеловата награда за мир, като заяви пред свои поддръжници в Мичиган, че Норвегия се е превърнала в „помийна яма“.
Той направи изказването на митинг на Републиканската партия в Порт Хурон, където пристигна, за да подкрепи кандидатите на партията преди междинните избори за Конгреса. Вотът ще се проведе на 3 ноември, а ранното лично гласуване в щата започна на 24 октомври.
Нова атака срещу Норвегия
„Норвегия се е превърнала в помийна яма“, каза Тръмп, свързвайки оценката си с решението да не бъде удостоен с Нобеловата награда за мир. Президентът от години твърди, че е заслужил отличието заради ролята си в прекратяването на международни конфликти.
На 9 октомври, по време на митинг в Сиракуза, Ню Йорк, Тръмп заяви, че Съединените щати, представлявани от него като президент, е трябвало да получат наградата. Тогава той определи решението като „неизлично петно“ върху Норвегия и го нарече „позорно и срамно“.
Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена на южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай за работата ѝ в защита на международното право и търсенето на отговорност за военни престъпления и геноцид.
Митингът в Мичиган
В Порт Хурон Тръмп подкрепи републиканския кандидат за Сената Майк Роджърс, който се изправя срещу демократа Абдул Ел-Сайед. Мястото е сред ключовите битки за контрола върху Сената, тъй като Роджърс се опитва да спечели мандата на оттеглящия се демократ Гари Питърс.
Митингът се проведе на около седмица преди изборния ден. Републиканците представят Ел-Сайед като символ на лявото крило на Демократическата партия, докато неговата кампания определя атаките срещу него като политически нападки, свързани с религията и египетския му произход. Ел-Сайед би бил първият мюсюлманин, избран за сенатор на САЩ.
Тръмп вече отправи обвинения срещу Ел-Сайед, без да представи доказателства за твърдяна връзка с „Мюсюлмански братя“. Демократът отхвърля тези твърдения.
Кой взема решението за наградата
Норвежкият Нобелов комитет избира носителя на Нобеловата награда за мир. Норвежкото правителство няма правомощия да определя лауреата. Това беше подчертано и от премиера Юнас Гар Стьоре, след като Тръмп по-рано свърза решението за наградата с отношенията между Вашингтон и Осло.
Въпреки това американският президент продължи публично да напада Норвегия и комитета, като включи темата и в предизборната си кампания в Мичиган.
Източници: apnews.com, c-span.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рижав negoфuл
Но комент!
Коментиран от #22
23:01 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това ще е Мадуро 2
До коментар #3 от "Овчар":А Мадуро 3 ще е в Москва
Коментиран от #7, #8
23:03 25.10.2026
6 Евгени от Алфапласт
23:04 25.10.2026
7 сюндюк
До коментар #5 от "Това ще е Мадуро 2":В Москва не става отклоняват хеликоптерите към Навални и Пригожин.!
23:05 25.10.2026
8 Не бе
До коментар #5 от "Това ще е Мадуро 2":Мадуро 2 и 3 ще ги усетиш, като се обърнеш!
Коментиран от #17, #18, #20
23:07 25.10.2026
9 Тик-Ток
23:07 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хах
23:09 25.10.2026
12 Балкани
23:11 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Викинг
23:14 25.10.2026
16 Демократ
23:19 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не ти се
До коментар #8 от "Не бе":отразява добре радиацията
23:21 25.10.2026
19 Идиот
23:22 25.10.2026
20 Пак само мъжки задни
До коментар #8 от "Не бе":части са ти в главата.
А това не е добре!
23:24 25.10.2026
21 Норвегия
Коментиран от #23
23:29 25.10.2026
22 Баща му , много малко ...
До коментар #1 от "Рижав negoфuл":го е драмонил!
Затова се лигави като бо-лук!
Коментиран от #33
23:30 25.10.2026
23 Мхъм
До коментар #21 от "Норвегия":В която се самоубиват през 5 минути. А по голяма глупост от красива като определение за държава не съм чувал. Нонсенс.
Коментиран от #28, #31
23:30 25.10.2026
24 Нямат ли психиатри в САЩ
23:32 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соваж бейби
23:42 25.10.2026
27 стоян георгиев
23:42 25.10.2026
28 Аритметика
До коментар #23 от "Мхъм":През 5 минути = 105 120 норвежци на година. Нонсенс!
23:43 25.10.2026
29 Защо бе, Дончо?
23:48 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рублевка
23:50 25.10.2026
33 Соваж бейби
До коментар #22 от "Баща му , много малко ...":Може и да го е бил ама не винаги помага ,силата и заплахите работят само срещу някой, който може да прецени последствията и да изпита страх от тях. Ако разумът отсъства, агресията постига нулев резултат 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
23:50 25.10.2026
34 Българин
Коментиран от #36
23:52 25.10.2026
35 Гориил
00:01 26.10.2026
36 От Карлуково
До коментар #34 от "Българин":Я си слагай памперса и си лягай
00:04 26.10.2026
37 Анджо
00:19 26.10.2026
38 Трябва веднага
00:19 26.10.2026
39 Анджо
00:21 26.10.2026