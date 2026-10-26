САЩ виждат Орбан като кандидат за генерален секретар на ООН

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разглежда бившия унгарски премиер Виктор Орбан като възможен кандидат за генерален секретар на ООН, съобщи „Уолстрийт джърнъл“. Според публикацията Вашингтон е насърчил Орбан да обмисли участие, а Русия и Китай са проявили готовност да приемат идеята.

Информацията е потвърдена пред американското издание от източници от три държави. Американски представител е заявил, че Орбан може да получи подкрепата на осем от 15-те членове на Съвета за сигурност, като достигането на 10 гласа е възможно.

„Осем гласа са постижими без особени затруднения, а 10 са в обсега“, е оценил представителят на Държавния департамент, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“.

Предложението все още не е окончателно решено. Според публикацията американски представители са се свързали с Орбан, за да проверят дали той би бил готов да се включи в надпреварата. Бившият премиер е проявил интерес, но е останал предпазлив и не е потвърдил публично намерение да се кандидатира.

Кандидатурата би изисквала подкрепа и от Запада

Съветът за сигурност има 15 членове, петима от които са постоянни и разполагат с право на вето – САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция. За препоръка на кандидат са необходими най-малко девет гласа, както и да няма вето от някоя от постоянните държави.

Според публикацията Великобритания и Франция могат да се противопоставят на кандидатурата на Орбан. Това означава, че дори подкрепа от 10 държави няма да е достатъчна, ако някоя от постоянните членки гласува с „против“.

Идеята за Орбан се появява в момент, когато изборът на нов генерален секретар остава нерешен. При последното неформално гласуване нито един от седемте официално обявени кандидати не е получил подкрепата на всичките пет постоянни членове, съобщи Асошиейтед прес. Сред водещите имена са Ребека Гринспан от Коста Рика, Рафаел Гроси от Аржентина и посланикът на Гвиана в ООН Каролин Родригес-Биркет.

Орбан вече е бивш премиер на Унгария

Виктор Орбан загуби парламентарните избори в Унгария на 12 април 2026 г. след 16 години начело на правителството. Партията му „Фидес“ беше победена от партията „Тиса“ на Петер Мадяр, който пое премиерския пост през май.

Орбан остава лидер на „Фидес“. По време на предизборната кампания той получи подкрепа от Доналд Тръмп, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс посети Унгария и участва в прояви в негова подкрепа. Според „Уолстрийт джърнъл“ американската администрация вижда в него политик с достатъчно твърда позиция, за да прокарва промени в ООН.

Мандатът на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш изтича на 31 декември 2026 г. Нови неформални консултации в Съвета за сигурност се очакват през следващите дни, а името на Орбан може да бъде официално внесено едва ако той и държавите, които го подкрепят, вземат окончателно решение.

Източници: wsj.com, u.aa.com.tr, apnews.com