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Хусите обявиха атака срещу саудитски петролопровод
  Тема: Иранската криза

Хусите обявиха атака срещу саудитски петролопровод

26 Октомври, 2026 06:53 977 2

  • хути-
  • саудитска арабия-
  • петролопровод-
  • рияд-
  • йемен

Групировката твърди, че е ударила и летището в Рияд. Саудитска Арабия не е потвърдила попадения по петролната инфраструктура

Хусите обявиха атака срещу саудитски петролопровод - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йеменските хуси заявиха, че са атакували петролни помпени станции по стратегическия саудитски петролопровод „Изток-Запад“, както и международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Саудитска Арабия не е потвърдила незабавно твърденията за поражения по петролната инфраструктура.

Военният говорител на групировката Яхия Сари заяви, че срещу летището е била изстреляна балистична ракета, а помпените станции са били атакувани с дронове. Саудитската гражданска защита по-рано е съобщила за задействана система за ранно предупреждение в Рияд.

„Балистична ракета, насочена към Рияд, беше прехваната“, заяви говорителят на водената от Саудитска Арабия коалиция генерал-майор Турки ал Малики.

Коалицията съобщи също, че е унищожила два пускови комплекса за балистични ракети в Сана. По нейни данни един от тях е бил използван за изстрелване на ракетата към саудитската столица. Независимо потвърждение за нанесени щети по помпените станции не е съобщено.

Петролната връзка между изтока и Червено море

Петролопроводът „Изток-Запад“ се управлява от държавната компания „Сауди Арамко“ и е дълъг приблизително 1200 километра. Той свързва района Абкайк в източната част на кралството с Янбу на брега на Червено море.

Трасето пренася суров петрол от производствените и преработвателните мощности на изток към рафинерии и износни терминали по западното крайбрежие. Маршрутът има стратегическо значение, тъй като позволява транспорт на петрол по суша, без да се разчита на морски превози през Ормузкия проток.

Новите твърдения идват на фона на поредица от атаки с балистични ракети и дронове срещу саудитски летища, пристанища и петролни обекти. Хутите са подкрепяни от Иран, а Саудитска Арабия оглавява коалицията, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен.

Източници: reuters.com, aa.com.tr, internazionale.it


Саудитска Арабия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    1 0 Отговор
    Хутите не са многоходови като мен

    06:56 26.10.2026

  • 2 Определете се

    3 1 Отговор
    Хуси ли са Хути ли са. И още откъде се снабдяват с храна и оръжие като всичко е блокирано.

    07:04 26.10.2026