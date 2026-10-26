Тръмп срещу Норвегия: обиди страната и заяви, че норвежците не са добре дошли в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“ и заяви, че норвежки имигранти не са добре дошли в Съединените щати. Той направи изказването по време на политически митинг в Мичиган преди междинните избори.

Тръмп свърза нападките си с решението да не му бъде присъдена Нобеловата награда за мир. „Ще приветствам имигранти от някои държави, но не и от Норвегия, защото не получих Нобелова награда. Затова не искам никого от Норвегия“, каза американският президент, цитиран от Ройтерс.

По време на речта си Тръмп приписа скорошни безредици във Франция на имигрантите. Той не обяви конкретна мярка срещу норвежки граждани, а до момента няма данни администрацията му да е въвела нова политика по отношение на имиграцията от Норвегия.

Осло напомни, че комитетът е независим

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви, че Нобеловият комитет не се подчинява на норвежкото правителство. „Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим. Напомнихме им за това, ако някой се чуди, и това все още е така“, каза Ейде пред националната телевизия.

Нобеловият комитет, който заседава в Осло, не е коментирал публично думите на американския президент. Норвежкото външно министерство също е отказало допълнителен коментар.

Предишни нападки и икономическият контекст

Тръмп вече е използвал същия вулгарен термин по адрес на Хаити, Либия, Сомалия и Йемен. По-рано през октомври той определи отказа да получи Нобеловата награда за мир като „неизличимо петно“ върху репутацията на Норвегия.

Новите му нападки са насочени към държава, която е сред страните с най-висок доход на човек според данни на Международния валутен фонд. Норвежкият суверенен фонд е отчел рекордна печалба от 1,75 трилиона норвежки крони, или 184,3 милиарда долара, за първата половина на 2026 г.