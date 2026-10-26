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Тръмп срещу Норвегия: обиди страната и заяви, че норвежците не са добре дошли в САЩ

Тръмп срещу Норвегия: обиди страната и заяви, че норвежците не са добре дошли в САЩ

26 Октомври, 2026 11:47 1 688 21

  • доналд тръмп-
  • норвегия-
  • нобелова награда за мир-
  • ескен барт ейде-
  • имиграция

Американският президент заяви, че норвежки имигранти не са добре дошли в САЩ. Няма данни Вашингтон да е въвел официална политика срещу тях

Тръмп срещу Норвегия: обиди страната и заяви, че норвежците не са добре дошли в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“ и заяви, че норвежки имигранти не са добре дошли в Съединените щати. Той направи изказването по време на политически митинг в Мичиган преди междинните избори.

Тръмп свърза нападките си с решението да не му бъде присъдена Нобеловата награда за мир. „Ще приветствам имигранти от някои държави, но не и от Норвегия, защото не получих Нобелова награда. Затова не искам никого от Норвегия“, каза американският президент, цитиран от Ройтерс.

По време на речта си Тръмп приписа скорошни безредици във Франция на имигрантите. Той не обяви конкретна мярка срещу норвежки граждани, а до момента няма данни администрацията му да е въвела нова политика по отношение на имиграцията от Норвегия.

Осло напомни, че комитетът е независим

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви, че Нобеловият комитет не се подчинява на норвежкото правителство. „Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим. Напомнихме им за това, ако някой се чуди, и това все още е така“, каза Ейде пред националната телевизия.

Нобеловият комитет, който заседава в Осло, не е коментирал публично думите на американския президент. Норвежкото външно министерство също е отказало допълнителен коментар.

Предишни нападки и икономическият контекст

Тръмп вече е използвал същия вулгарен термин по адрес на Хаити, Либия, Сомалия и Йемен. По-рано през октомври той определи отказа да получи Нобеловата награда за мир като „неизличимо петно“ върху репутацията на Норвегия.

Новите му нападки са насочени към държава, която е сред страните с най-висок доход на човек според данни на Международния валутен фонд. Норвежкият суверенен фонд е отчел рекордна печалба от 1,75 трилиона норвежки крони, или 184,3 милиарда долара, за първата половина на 2026 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахахаха

    12 18 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Копеизажите подкрепят само такива хора.

    Коментиран от #16

    11:53 26.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Норвежците са открили първи САЩ

    11:54 26.10.2026

  • 4 Трол

    13 2 Отговор
    И аз не искам британци да стъпват в България, защото не дадоха награда "Букър" на Рене Карабаш.

    11:56 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кой какъв е

    20 6 Отговор
    Не знаехме досега, че САЩ е лична собственост на Тръмп. Време е да си променят конституцията, за да защитят интересите на американците от "неуравновесени" личности с мания за величие. След това и някои други, но това си е тяхна работа.

    Коментиран от #12

    11:58 26.10.2026

  • 7 Шофьорчето

    23 2 Отговор
    Този,яко се е "Бъгнал".

    12:06 26.10.2026

  • 8 Гост

    21 3 Отговор
    Палячо кога американците ще стигнат стандарта на живот и покупвателната способност на норвежците …

    12:07 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Миндич

    15 2 Отговор
    Аз предлагам,след Канада,Женецуела и Гренландия Дони да анексира и Норвегия.

    12:12 26.10.2026

  • 11 Рублевка

    10 6 Отговор
    Норвегия е богата на нефт и природен газ страна, следователно там не спазват правата на човека и се нуждаят от американска окупация.

    12:21 26.10.2026

  • 12 ПРИПОМНЯНЕ

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Кой какъв е":

    До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.
    Това за вековната цел на Русия/СССР съм го запомнил от лекторите на ЦК на БКП...
    да добавя:... по време на тези лекции се забраняваше да се водят записки!

    12:22 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нострадамус

    7 0 Отговор
    Човек с коса произведена в Китай,ке се скара с Европа,Русия и Китай и Америка ке стане по-бедна от Лом

    12:38 26.10.2026

  • 18 Че кой

    10 0 Отговор
    норвежец ще иска да емигрира в Щатите? Тоя е абсолютно енадекватен вече.

    Коментиран от #21

    12:39 26.10.2026

  • 19 Демокрация ли?

    2 2 Отговор
    Кажете на Тръмпи, че норвежкия фонд има 200 милиарда долара печалба и ще ще видите как Норге ще стане 53 щат след Канада и Гренландия.

    12:46 26.10.2026

  • 20 Бай Хасан

    5 0 Отговор
    Че кой луд иска да ходи в Америка там всички са луди щом са си избрали луд президент

    12:48 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.