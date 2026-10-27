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Йордания нанесе удари по „терористични убежища“ в Сирия
  Тема: Сирия

Йордания нанесе удари по „терористични убежища“ в Сирия

27 Октомври, 2026 03:40 458 0

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Аман свърза операцията с нападението срещу църква в Карак, при което загинаха девет души. Сирия съобщи за петима цивилни жертви и отрече да е имало предварителна координация

Йордания нанесе удари по „терористични убежища“ в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Йордания съобщи, че военновъздушните ѝ сили са нанесли удари по „скривалища на терористични организации“ в Южна Сирия. Операцията, наречена „Йорданско възпиране – Хмуд“, е представена като ответна мярка за нападението срещу гръцка православна църква в Карак, при което загинаха девет души.

Йорданските въоръжени сили заявиха, че „терористите зад нападението в Карак имат връзки с атакуваните организации в Южна Сирия“. Според армията са били унищожени няколко обекта и превозни средства, а сред членовете на групировките има убити и ранени. В изявлението не се посочват конкретни организации, точните места на ударите или броят на жертвите.

Йордания твърди, че операцията е проведена в координация със сирийското правителство. Дамаск обаче представи различна версия. Сирийските власти заявиха, че ударите са извършени без предварителна координация или уведомяване от страна на Йордания и че е започнало разследване. Те съобщиха и за установени канали за комуникация с Аман по случая.

Сирия съобщи за цивилни жертви

Сирийската държавна агенция САНА цитира директора на здравеопазването в провинция Дараа Халед ал-Амиан, според когото петима цивилни са загинали при удари по няколко места в района. Сред жертвите има жени, деца и 65-годишен мъж, починал в болница от рани, причинени от осколки. Съобщено е и за двама ранени, откарани за лечение.

Разминаването между двете версии за координацията и последиците от операцията остава непотвърдено от независима страна. Йорданската армия говори за поразени обекти на въоръжени групи, докато сирийските власти съобщават за цивилни жертви в провинция Дараа.

Трима заподозрени са задържани в Йордания

По-рано йорданските власти съобщиха за задържането на трима заподозрени за нападението в Карак. Те са били открити в изоставена къща след престрелка, при която и тримата са били ранени. При операцията са иззети оръжия и боеприпаси.

Нападението е извършено на 23 октомври по време на погребална церемония в гръцка православна църква в Карак, на около 90 километра южно от Аман. Загиналите са девет, а ранените са повече от две дузини. Нито една групировка не е поела отговорност. Ръководителят на йорданската служба за обществена сигурност генерал-майор Обейдалах ал-Маайта заяви, че задържаните „представляват само себе си“, а вътрешният министър Мазен ал-Фарая определи нападението като резултат от „терористично и екстремистко мислене“.

Източници: apnews.com, investing.com, sana.sy


Йордания
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