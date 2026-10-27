След шега на Обама: Тръмп нарече предшественика си „посредствен президент“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нарече бившия държавен глава Барак Обама „посредствен президент“ след шеговито сравнение на Белия дом с ресторант от веригата Cheesecake Factory. Тръмп направи изказването пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“, преди да отпътува за Мисисипи.

„А фактът, че казвате, че прилича на Cheesecake Factory, само показва защо сте били посредствен президент“, заяви Тръмп, обръщайки се към оценката на Обама за промените в президентската резиденция. Репликата е част от разговор с репортери, публикуван в стенографския запис на Roll Call Factba.se.

Обама атакува промените по Белия дом

Обама отправи критиката си по време на предизборна проява в Охайо, където подкрепяше кандидати на Демократическата партия преди междинните избори. Той заяви, че Доналд Тръмп е съсредоточен върху обновяването на сградата, докато американците са изправени пред други проблеми.

„Той е направил така, че Белият дом да изглежда сякаш Саддам Хюсеин е отворил Cheesecake Factory“, каза Обама. Сравнението беше свързано със златистите елементи и други промени, които Тръмп защитава като част от обновяването на сградата.

Тръмп защити ремонта

В отговора си президентът заяви, че от една страна на сградата са били премахнати елементи, които след това са били използвани отново на друга. По думите му за това са били изразходвани „много малко пари“.

„Това не е въпрос на парите“, каза Тръмп. Според него става дума за това дали човек забелязва състоянието на сградата, включително замърсяване и повредени декоративни елементи.

„Трябва да е чисто. Колоните не трябва да са счупени. Тухлите не трябва да падат изпод мазилката“, заяви Доналд Тръмп.

Размяната на реплики идва в разгара на кампанията за междинните избори в Съединените щати, насрочени за 3 ноември. Обама се включи в предизборни прояви в подкрепа на демократични кандидати, а Тръмп използва пътуването си до Мисисипи за агитация в полза на републиканците.

Източници: rollcall.com, apnews.com, axios.com