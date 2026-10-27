Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
След шега на Обама: Тръмп нарече предшественика си „посредствен президент“
  Тема: Известни личности

След шега на Обама: Тръмп нарече предшественика си „посредствен президент“

27 Октомври, 2026 04:54 752 2

  • доналд тръмп-
  • барак обама-
  • белият дом-
  • cheesecake factory-
  • междинни избори

Репликата дойде след сравнение на Белия дом с Cheesecake Factory. Тръмп защити промените по сградата и заяви, че са извършени с малко средства

След шега на Обама: Тръмп нарече предшественика си „посредствен президент“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нарече бившия държавен глава Барак Обама „посредствен президент“ след шеговито сравнение на Белия дом с ресторант от веригата Cheesecake Factory. Тръмп направи изказването пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“, преди да отпътува за Мисисипи.

„А фактът, че казвате, че прилича на Cheesecake Factory, само показва защо сте били посредствен президент“, заяви Тръмп, обръщайки се към оценката на Обама за промените в президентската резиденция. Репликата е част от разговор с репортери, публикуван в стенографския запис на Roll Call Factba.se.

Обама атакува промените по Белия дом

Обама отправи критиката си по време на предизборна проява в Охайо, където подкрепяше кандидати на Демократическата партия преди междинните избори. Той заяви, че Доналд Тръмп е съсредоточен върху обновяването на сградата, докато американците са изправени пред други проблеми.

„Той е направил така, че Белият дом да изглежда сякаш Саддам Хюсеин е отворил Cheesecake Factory“, каза Обама. Сравнението беше свързано със златистите елементи и други промени, които Тръмп защитава като част от обновяването на сградата.

Тръмп защити ремонта

В отговора си президентът заяви, че от една страна на сградата са били премахнати елементи, които след това са били използвани отново на друга. По думите му за това са били изразходвани „много малко пари“.

„Това не е въпрос на парите“, каза Тръмп. Според него става дума за това дали човек забелязва състоянието на сградата, включително замърсяване и повредени декоративни елементи.

„Трябва да е чисто. Колоните не трябва да са счупени. Тухлите не трябва да падат изпод мазилката“, заяви Доналд Тръмп.

Размяната на реплики идва в разгара на кампанията за междинните избори в Съединените щати, насрочени за 3 ноември. Обама се включи в предизборни прояви в подкрепа на демократични кандидати, а Тръмп използва пътуването си до Мисисипи за агитация в полза на републиканците.

Източници: rollcall.com, apnews.com, axios.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е

    1 4 Отговор
    недоразумение на природата.
    Срам за всеки американец.
    Също както Путин е срам за всеки руснак.

    05:00 27.10.2026

  • 2 Ох мамоооо

    0 1 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел.

    05:59 27.10.2026