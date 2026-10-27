Израел избира парламент: Нетаняху срещу Айзенкот

Около 7,3 милиона израелци са призовани да гласуват на парламентарните избори, които ще определят състава на 120-местния Кнесет и бъдещето на правителството на Бенямин Нетаняху. За мнозинство са необходими най-малко 61 депутатски места, но последните проучвания не дават гаранция нито на управляващия десен и религиозен блок, нито на опозицията.

Основният съперник на Нетаняху е бившият началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот, който оглавява новата центристка партия „Яшар“. Нетаняху се бори за нов мандат начело на „Ликуд“ и разчита на подкрепата на крайнодесните формации на Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, както и на ултраортодоксалните партии „Шас“ и „Обединен юдаизъм на Тората“.

Проучване на израелския Канал 12, проведено на 23 октомври, отрежда 23 депутатски места на „Яшар“ и 21 на „Ликуд“. Според същата анкета партиите от досегашната управляваща коалиция биха получили общо 50 мандата. Други изследвания показват различно разпределение на силите, което оставя решаваща роля на коалиционните преговори след вота.

Избори след войни и политически кризи

Вотът е първият парламентарен избор в Израел след нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в Ивицата Газа. Кампанията се провежда на фона и на военни конфликти с Ливан и Иран.

Сред водещите теми са сигурността, отношенията с палестинците и отговорността за пропуските на службите преди нападението. В дневния ред остава и спорът за освобождаването на ултраортодоксалните евреи от задължителна военна служба. Противниците на изключенията настояват военните задължения да бъдат разпределени по-равномерно, докато религиозните партии защитават продължаването на обучението в религиозните училища.

Съдебната реформа също продължава да разделя обществото. Опитите на правителството на Нетаняху да ограничи правомощията на Върховния съд предизвикаха масови протести още преди началото на войната. Премиерът остава подсъдим по дела за корупция, като отрича обвиненията.

Вотът ще бъде последван от коалиционни преговори

Израел използва пропорционална система, при която цялата страна е един избирателен район. Гласува се за партийни листи, а формациите трябва да преминат праг от 3,25 процента, за да получат представителство в Кнесета.

Секциите отварят в 7:00 часа и повечето затварят в 22:00 часа местно време. След обявяването на резултатите президентът ще проведе консултации с парламентарните партии и ще възложи съставянето на правителство на политическия лидер, който има най-големи шансове да осигури мнозинство. Срокът за това е 28 дни, с възможност за удължаване с още 14 дни.

Нито една партия в историята на Израел не е печелила самостоятелно абсолютно мнозинство в Кнесета. Затова окончателният отговор кой ще управлява страната може да се забави до приключването на преговорите между партиите.

Източници: bgnes.bg