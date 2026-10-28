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Петима загинаха при удар на САЩ по предполагаема нарколодка

Петима загинаха при удар на САЩ по предполагаема нарколодка

28 Октомври, 2026 04:22 498 1

  • сащ-
  • наркотрафик-
  • тихия океан-
  • доналд тръмп-
  • военни удари

Американското Южно командване твърди, че плавателният съд е използван за наркотрафик. Военните не са представили доказателства за наличие на наркотици на борда

Петима загинаха при удар на САЩ по предполагаема нарколодка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са загинали при американски удар по предполагаема лодка за наркотрафик в източната част на Тихия океан, съобщи американското Южно командване. Операцията е извършена на 27 октомври от Съвместната оперативна група „Западно полукълбо“.

Военните заявиха, че плавателният съд е бил по установен маршрут за трафик на наркотици. В изявлението си Южното командване посочи: „Разузнавателни данни потвърдиха активното участие на плавателния съд в наркотрафик.“ Загиналите бяха определени като „наркотерористи“.

Видеозапис, публикуван от американските военни, показва малък плавателен съд във водата, който е обхванат от взрив.

Според Асошиейтед прес последният удар увеличава броя на загиналите при американските атаки срещу плавателни съдове до най-малко 240 души при над 70 операции. USNI News сочи по-висок брой - 243 загинали.

Кампанията започна през септември 2025 г. Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че действията са насочени срещу групировки, които пренасят наркотици към Съединените щати. Тръмп заяви, че страната се намира във „въоръжен конфликт“ с латиноамерикански картели.

Спорове около законността на операциите

Ударите предизвикаха критики от правозащитни организации, юристи и американски законодатели. Те поставят под въпрос дали заподозрени в наркотрафик лица могат да бъдат поразявани без задържане и съдебен процес, особено когато не е представена публична информация за непосредствена заплаха.

Пентагонът планира проверка дали при смъртоносните операции е била спазена установената процедура за избор, подготовка и изпълнение на ударите. Проверката обаче няма да разглежда правната обоснованост на самите атаки.

Американските власти не са обявили допълнителни данни за самоличността на загиналите, количеството на предполагаемите наркотици или вида на използваното оръжие.

Източници: apnews.com, theguardian.com, news.usni.org


САЩ
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