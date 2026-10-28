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Тръмп очаква скоро среща с Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Тръмп очаква скоро среща с Путин и Зеленски

28 Октомври, 2026 06:48, обновена 28 Октомври, 2026 06:53 513 8

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • преговори-
  • войната в украйна

Американският президент заяви, че преговорите между Русия и Украйна отбелязват „огромен напредък“. Конкретна дата и място за срещата не са обявени

Тръмп очаква скоро среща с Путин и Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро може да се проведе среща с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Той каза пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон, че преговорите между Русия и Украйна отбелязват „огромен напредък“.

„Смятам, че постигаме огромен напредък с Русия — с Русия и Украйна. Скоро ще бъде организирана среща. Смятам, че има огромен напредък“, каза Тръмп. След като беше помолен да уточни с кого ще бъде разговорът, американският президент отговори: „С президента Путин и с президента Зеленски.“

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Тръмп не посочи дата, място или формат на евентуалната среща. От изявлението му не става ясно и дали става дума за пряка тристранна среща, или за поредица от разговори между лидерите.

Москва се съгласи да възобнови техническите преговори

Изявлението идва след дипломатически контакти между Вашингтон, Москва и Киев. Според „Асошиейтед прес“ Русия е дала съгласие по принцип да бъдат възобновени тристранните преговори на техническо ниво между САЩ, Русия и Украйна. Предложението е било обсъдено от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и съветника му Джаред Къшнър с руската страна.

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за резултатите от разговорите на Уиткоф с Володимир Зеленски в Осло. Според „Аксиос“ Москва е изразила готовност да възобнови преговорите около 10 ноември, като сред обсъжданите възможни места е Абу Даби. Това се отнася до преговорни екипи, а не потвърждава провеждането на среща на самите президенти.

Конкретни параметри за среща на лидерите още няма

Досега няма публично потвърждение от Кремъл или украинското президентство, че е договорена среща между Тръмп, Путин и Зеленски. Кремъл заяви, че последните предложения за прекратяване на войната имат малка практическа стойност, а руската страна продължава да настоява за решаване на според нея „първопричини“ на конфликта.

Предишните кръгове на преговори между трите страни се проведоха в Абу Даби през януари и февруари, а след това в Женева. Те не доведоха до договорено прекратяване на огъня. Володимир Зеленски подкрепя пряк разговор с Путин, но Киев настоява той да бъде част от реален процес за прекратяване на бойните действия, а не само политическа среща.

Следващата стъпка според наличните публични данни е възобновяването на техническите преговори. Едва след тях може да стане ясно дали ще бъде определена дата и формат за среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Източници: apnews.com, axios.com, washingtonpost.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    9 0 Отговор
    Путин е изнесъл 90-минутна лекция по история пред лидерите на Финландия и Норвегия!!

    Коментиран от #5, #7

    06:57 28.10.2026

  • 2 След 3-ти ноември

    2 3 Отговор
    въобще няма да му е до Путин или Зеленски.

    06:58 28.10.2026

  • 3 Хм...

    1 1 Отговор
    И Нобел за мир, нали? Може, но ще да е някоя награда от Магаданск.

    06:59 28.10.2026

  • 4 Тримата глупаци

    1 2 Отговор
    ще си делнат света

    06:59 28.10.2026

  • 5 След 3-ти ноември

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Да. За хилядолетната история на Русия, за това колко и е длъжен света. но колко са неблагодарни всички, колко голяма и богата страна е, колко са силни военно, как всички ги мразят.
    Дежурните глупости.

    07:00 28.10.2026

  • 6 ужас

    5 1 Отговор
    Путин няма даже да се доближи на километър от нелигитимния наркоман. Той го обяви за нелигитимен и даже капитулация няма да подпише с него. Какви глупости говори Тръмп.

    Коментиран от #8

    07:02 28.10.2026

  • 7 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    И им е насрочил дата за изпит. Дал им е достатъчно време да се подготвят. Лекциите ще продължат.

    07:05 28.10.2026

  • 8 Путин от петгодини

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ужас":

    не е виждал слънцето, и докато е жив ще е все така от страх.

    07:05 28.10.2026