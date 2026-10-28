Тръмп очаква скоро среща с Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро може да се проведе среща с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Той каза пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон, че преговорите между Русия и Украйна отбелязват „огромен напредък“.

„Смятам, че постигаме огромен напредък с Русия — с Русия и Украйна. Скоро ще бъде организирана среща. Смятам, че има огромен напредък“, каза Тръмп. След като беше помолен да уточни с кого ще бъде разговорът, американският президент отговори: „С президента Путин и с президента Зеленски.“

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Тръмп не посочи дата, място или формат на евентуалната среща. От изявлението му не става ясно и дали става дума за пряка тристранна среща, или за поредица от разговори между лидерите.

Москва се съгласи да възобнови техническите преговори

Изявлението идва след дипломатически контакти между Вашингтон, Москва и Киев. Според „Асошиейтед прес“ Русия е дала съгласие по принцип да бъдат възобновени тристранните преговори на техническо ниво между САЩ, Русия и Украйна. Предложението е било обсъдено от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и съветника му Джаред Къшнър с руската страна.

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за резултатите от разговорите на Уиткоф с Володимир Зеленски в Осло. Според „Аксиос“ Москва е изразила готовност да възобнови преговорите около 10 ноември, като сред обсъжданите възможни места е Абу Даби. Това се отнася до преговорни екипи, а не потвърждава провеждането на среща на самите президенти.

Конкретни параметри за среща на лидерите още няма

Досега няма публично потвърждение от Кремъл или украинското президентство, че е договорена среща между Тръмп, Путин и Зеленски. Кремъл заяви, че последните предложения за прекратяване на войната имат малка практическа стойност, а руската страна продължава да настоява за решаване на според нея „първопричини“ на конфликта.

Предишните кръгове на преговори между трите страни се проведоха в Абу Даби през януари и февруари, а след това в Женева. Те не доведоха до договорено прекратяване на огъня. Володимир Зеленски подкрепя пряк разговор с Путин, но Киев настоява той да бъде част от реален процес за прекратяване на бойните действия, а не само политическа среща.

Следващата стъпка според наличните публични данни е възобновяването на техническите преговори. Едва след тях може да стане ясно дали ще бъде определена дата и формат за среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Източници: apnews.com, axios.com, washingtonpost.com