Тръмп очаква скоро среща с Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро може да се проведе среща с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Той каза пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон, че преговорите между Русия и Украйна отбелязват „огромен напредък“.
„Смятам, че постигаме огромен напредък с Русия — с Русия и Украйна. Скоро ще бъде организирана среща. Смятам, че има огромен напредък“, каза Тръмп. След като беше помолен да уточни с кого ще бъде разговорът, американският президент отговори: „С президента Путин и с президента Зеленски.“
Тръмп не посочи дата, място или формат на евентуалната среща. От изявлението му не става ясно и дали става дума за пряка тристранна среща, или за поредица от разговори между лидерите.
Москва се съгласи да възобнови техническите преговори
Изявлението идва след дипломатически контакти между Вашингтон, Москва и Киев. Според „Асошиейтед прес“ Русия е дала съгласие по принцип да бъдат възобновени тристранните преговори на техническо ниво между САЩ, Русия и Украйна. Предложението е било обсъдено от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и съветника му Джаред Къшнър с руската страна.
Руският президент Владимир Путин е бил информиран за резултатите от разговорите на Уиткоф с Володимир Зеленски в Осло. Според „Аксиос“ Москва е изразила готовност да възобнови преговорите около 10 ноември, като сред обсъжданите възможни места е Абу Даби. Това се отнася до преговорни екипи, а не потвърждава провеждането на среща на самите президенти.
Конкретни параметри за среща на лидерите още няма
Досега няма публично потвърждение от Кремъл или украинското президентство, че е договорена среща между Тръмп, Путин и Зеленски. Кремъл заяви, че последните предложения за прекратяване на войната имат малка практическа стойност, а руската страна продължава да настоява за решаване на според нея „първопричини“ на конфликта.
Предишните кръгове на преговори между трите страни се проведоха в Абу Даби през януари и февруари, а след това в Женева. Те не доведоха до договорено прекратяване на огъня. Володимир Зеленски подкрепя пряк разговор с Путин, но Киев настоява той да бъде част от реален процес за прекратяване на бойните действия, а не само политическа среща.
Следващата стъпка според наличните публични данни е възобновяването на техническите преговори. Едва след тях може да стане ясно дали ще бъде определена дата и формат за среща на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски.
Източници: apnews.com, axios.com, washingtonpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нено
Коментиран от #5, #7
06:57 28.10.2026
2 След 3-ти ноември
06:58 28.10.2026
3 Хм...
06:59 28.10.2026
4 Тримата глупаци
06:59 28.10.2026
5 След 3-ти ноември
До коментар #1 от "Нено":Да. За хилядолетната история на Русия, за това колко и е длъжен света. но колко са неблагодарни всички, колко голяма и богата страна е, колко са силни военно, как всички ги мразят.
Дежурните глупости.
07:00 28.10.2026
6 ужас
Коментиран от #8
07:02 28.10.2026
7 1234
До коментар #1 от "Нено":И им е насрочил дата за изпит. Дал им е достатъчно време да се подготвят. Лекциите ще продължат.
07:05 28.10.2026
8 Путин от петгодини
До коментар #6 от "ужас":не е виждал слънцето, и докато е жив ще е все така от страх.
07:05 28.10.2026