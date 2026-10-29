Токаев: Светът преживява криза на доверието

Международната общност преживява период на дълбока нестабилност, съпроводен от криза на доверието между големите световни сили, отслабване на международните институции и нарастващи заплахи за сигурността. Това заяви президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев в годишното си обръщение към народа „Актуалните задачи на Казахстан в новия исторически цикъл“.

Държавният глава направи тревожна оценка на международната обстановка, като подчерта, че отношенията между влиятелните държави стават все по-конфликтни, а механизмите за поддържане на глобалния ред губят своята ефективност.

„Понастоящем много държави си отправят взаимно измислени обвинения, които не се поддават на здравия разум, и задкулисното противопоставяне между тях се засилва. А между големите, влиятелни държави възникна тотална криза на доверието“, заяви Токаев.

Според президента липсата на взаимно доверие е един от най-сериозните проблеми пред съвременната международна система. Нарастващото противопоставяне между държавите създава среда, в която става все по-трудно да се предвиди развитието на глобалните политически процеси.

Особено критична беше оценката му за състоянието на Организацията на обединените нации и международното право.

„Авторитетът на ООН отслабна критично, цялата система на международното право претърпя сериозна ерозия“, подчерта казахстанският президент.

Изявлението поставя акцент върху отслабването на институциите и правилата, които традиционно играят ключова роля в регулирането на отношенията между държавите. Токаев не посочи конкретни конфликти или страни като отговорни за тази тенденция, а представи проблема като част от по-широката криза на международния ред.

Президентът обърна внимание и на миграционните процеси, които според него създават допълнителни предизвикателства за европейските държави.

„Виждаме как неконтролираните миграционни потоци значително се разшириха, което сериозно се отрази на сигурността на редица европейски държави“, заяви той.

Токаев свърза тези процеси с общото изостряне на глобалните предизвикателства. В речта си той не назова конкретни европейски държави и не представи отделни статистически данни за миграцията, но я открои като един от факторите, които влияят върху международната сигурност.

По думите му светът навлиза в исторически период, чийто изход е трудно предвидим дори за специалистите по международни отношения.

„С една дума, светът навлезе в период на неопределеност и политолозите и експертите нямат единно мнение за неговото бъдеще“, посочи президентът.

Той направи и сравнение с един от най-напрегнатите периоди в съвременната история – Студената война, когато международните отношения бяха белязани от противопоставянето между двата основни геополитически блока.

„Няма да е преувеличение да кажем, че международната общност преживява смутни времена. Толкова сложна и непредсказуема ситуация нямаше дори през годините на Студената война“, заяви Токаев.

Въпреки тревожната оценка за международната обстановка президентът подчерта, че Казахстан трябва да продължи вътрешните си реформи и да укрепва държавността си. Според него глобалната нестабилност изисква по-голяма политическа и обществена консолидация.

„Ще кажа открито: все още не сме решили напълно въпросите, свързани с укрепването на нашата независимост и защитата на суверенитета“, призна държавният глава.

Токаев свърза защитата на националния суверенитет с необходимостта от единство и съгласие в обществото. По думите му тези условия са задължителни за успешното провеждане на политически и икономически реформи.

„Това означава, че пред нас стоят още много неотложни задачи, за чието надлежно решаване са необходими преди всичко единство и съгласие в обществото. Без това няма да има никакви реформи и никакво движение напред“, подчерта той.

Президентът настоя, че в условията на засилващи се международни рискове дисциплината, общественият ред и ефективното функциониране на държавните институции трябва да бъдат сред водещите приоритети на Казахстан.

„На фона на безпрецедентното изостряне на глобалните предизвикателства дисциплината и редът трябва да стоят на първо място в нашето общество“, заяви Токаев.

Според него особена отговорност в този процес носят държавният апарат и правоохранителните органи. Той подчерта, че запазването на вътрешната стабилност е необходимо условие за икономическото развитие и успешното преодоляване на външните предизвикателства.

В обръщението си Токаев припомни, че Казахстан отбелязва 35 години от обявяването на независимостта си. Той представи този исторически момент като възможност за преосмисляне на постигнатото и за определяне на следващите стратегически цели на страната.

Президентът посочи, че през март е приета нова Конституция, влязла в сила на 1 юли 2026 г., която според него е дала тласък на обновяването на политическата система и създаването на нови държавни институции.

Токаев определи конституционните промени като важна част от укрепването на казахстанската държавност, но подчерта, че реформите не трябва да се разглеждат като самоцел.

„Въпреки тези турбулентни времена Казахстан решително навлезе в нова епоха на своето развитие и осъществи мащабни политически реформи. Това е рядко срещано явление в света“, заяви държавният глава.

Според него страната трябва да продължи развитието си независимо от неблагоприятната международна обстановка, като постави акцент върху модернизацията на икономиката, технологиите, образованието и науката.

„Сега ни предстои да укрепим суверенитета на страната. Трябва да запазваме вътрешната стабилност и да се развиваме динамично въпреки нестабилната обстановка в света“, посочи президентът.

Токаев подчерта, че дългосрочната устойчивост на държавата не може да се основава единствено на политически решения. Според него са необходими икономическа конкурентоспособност, технологично развитие, качествено образование и ефективни институции.

Той определи като стратегическа задача изграждането на държава, която не само защитава независимостта си, но и разполага с необходимия икономически и научен потенциал, за да отстоява интересите си в променящия се свят.

„С други думи, сегашните поколения, тоест ние с вас, трябва да оставим на потомците си не планове и концепции, а страна със силна, динамично развиваща се икономика, опираща се на високите технологии, науката и образованието; напреднала, прогресивна държава, в която се почитат законите; Казахстан, притежаващ геополитическо влияние и значителен авторитет на световната сцена“, заяви Токаев.

По този начин президентът очерта връзката между международната нестабилност и вътрешното развитие на Казахстан. В неговата оценка укрепването на суверенитета, общественото единство и икономическата модернизация са основните условия страната да запази стабилността си в свят, в който доверието между големите сили намалява, а бъдещето на международния ред става все по-непредсказуемо.