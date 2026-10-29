Хегсет отстрани най-висшия военен плановик на Пентагона

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е отстранил генерал-лейтенант Брет Силвия от поста директор по стратегиите, плановете и политиката на Обединения комитет на началник-щабовете. Длъжността, известна във военните среди като J5, е сред ключовите позиции за изготвянето и координирането на американските военни планове.

Причина за решението не е обявена публично. The Atlantic съобщи за отстраняването, позовавайки се на представители на отбраната и на изявление на Обединения комитет на началник-щабовете. Асошиейтед прес потвърди информацията чрез служител на Министерството на отбраната, пожелал анонимност заради чувствителния характер на кадровото решение.

„Председателят, Обединеният комитет на началник-щабовете и въоръжените сили изразяват най-дълбоката си благодарност към генерал-лейтенант Брет Силвия и неговото семейство за 32-годишната му отлична служба на нацията“, заяви говорител на комитета. В изявлението се допълва, че на Силвия и семейството му се пожелават успехи в следващия етап от живота им.

Няма обявен заместник

Към момента не е посочен непосредствен заместник на Силвия. Обичайно временно функциите на директора на J5 се поемат от заместник или вицедиректор на съответното звено, докато президентът номинира кандидат, който трябва да бъде одобрен от Сената.

Силвия е вторият генерал, отстранен от този пост при управлението на Хегсет. Предшественикът му генерал-лейтенант Джоузеф Макгий беше принуден да се пенсионира през октомври 2025 г.

Директорът на J5 е връзката между оперативните сили, политиката на Министерството на отбраната и Белия дом. Отстраняването на Силвия идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп обсъжда възможни нови военни действия срещу Иран. Според Асошиейтед прес американски представители са предупредили съюзници в Близкия изток да се подготвят за потенциално подновяване на операциите, но окончателно решение за удари не е взето.

Поредна смяна на висш военен

Според представители на Министерството на отбраната, цитирани от The Atlantic, Хегсет е загубил доверие в Силвия, а отношенията на генерала с висшия цивилен служител по политиката Елбридж Колби са били лоши. Тези твърдения не са потвърдени публично от Хегсет или от Силвия.

Силвия е командвал 101-ва въздушнодесантна дивизия във Форт Кембъл, Кентъки, и е участвал в мисии в Ирак и Афганистан. Носител е на Пурпурното сърце, на шест бронзови звезди, една от които с отличие за храброст, както и на други военни награди.

Той е поредният висш военен, който напуска Пентагона след идването на Хегсет. Асошиейтед прес посочва, че близо две дузини генерали, адмирали и други висши представители на въоръжените сили са били отстранени, принудени да се пенсионират или са напуснали по време на мандата му.

През септември Хегсет заяви, че Пентагонът е съкратил около 10% от генералите и адмиралите и планира допълнително намаляване на длъжностите за висши офицери. Не е обявено кога ще бъде назначен постоянен наследник на Силвия.

Източници: theatlantic.com, apnews.com