Натискът на ЕС застрашава „златните паспорти“ в Карибите

Натискът на Европейския съюз за прекратяване на програмите за гражданство срещу инвестиции застрашава важен източник на приходи за няколко държави от Карибите. Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сейнт Китс и Невис и Сейнт Лусия трябва до 12 ноември да се съгласят да закрият схемите си до 1 юни 2028 г., съобщи Ройтерс.

Премиерът на Антигуа и Барбуда Гастън Браун заяви през октомври, че страната „много вероятно“ ще се ангажира с поетапно прекратяване на програмата. Решението би засегнало модел, при който чужденци получават гражданство и паспорт срещу вноска в държавен фонд или инвестиция в одобрен проект. Минималната сума започва от 200 000 долара.

Европейският съюз посочва като основен проблем риска хора с ограничени връзки с дадена държава да получат гражданство и последващ безвизов достъп до Шенгенското пространство. Според преразгледания механизъм на ЕС за спиране на безвизовия режим самото наличие на програма за гражданство срещу инвестиции може да бъде основание за започване на процедура, но загубата на безвизовия достъп не настъпва автоматично.

Милиони долари за бюджетите

За карибските правителства залогът е финансов. По данни, цитирани от Ройтерс от документ на Международния валутен фонд от 2025 г., през 2023 г. приходите от тези програми са били равни на около една пета от общия брутен вътрешен продукт на Източнокарибския валутен съюз, който обединява осем икономики.

Фондът е изчислил още, че преките инвестиции в проекти, свързани с продажбата на паспорти, са достигали между 100% и 170% от официално отчетените преки чуждестранни инвестиции в петте държави, които поддържат такива схеми.

В Антигуа и Барбуда правителството е събрало около 58 милиона долара от програмата през 2025 г., а в бюджета за 2026 г. са заложени 44,4 милиона долара. Това се равнява приблизително на 7-11% от текущите приходи на страната.

„Екзистенциален фискален въпрос“

Така определи възможното спиране на програмите в Сейнт Китс и Невис и Доминика К. Джъстин Робинсън, директор на кампуса „Файв айлъндс“ на Университета на Западните Индии. По думите му в тези държави приходите от схемите понякога са надхвърляли 10% от БВП.

За Антигуа и Барбуда Робинсън изчислява, че прекратяването на програмата би заличило повече от половината от очаквания първичен бюджетен излишък за годината. Според анализатори това може да принуди хотели и строителни проекти, финансирани чрез продажбата на паспорти, да търсят нов капитал, да отлагат дейности или да бъдат изоставени.

Решението предстои

Безвизовото пътуване до Европа е сред основните аргументи за покупка на карибски паспорт. Кандидатите обикновено не са длъжни да живеят в региона, а сред тях има граждани на Китай, Русия и държави от Близкия изток, които по правило се нуждаят от визи за ЕС. Търсенето от американски граждани също е нараснало след 2020 г., според Кристин Сурак от Лондонското училище по икономика.

Прецедент вече има. ЕС отне безвизовия достъп на Вануату през 2024 г. заради опасения, свързани с програмата му за гражданство срещу инвестиции. Сега петте източнокарибски държави трябва да изберат между запазването на схемите и риска да загубят достъпа до Шенген, или приемането на преход към пълното им закриване до юни 2028 г.

Източници: new.streetinsider.com, internazionale.it, washingtonpost.com