Вашингтон и Вирджиния съдят Тръмп заради триумфална арка

Окръг Колумбия и щатът Вирджиния поискаха от федерален съд да спре строителството на планираната от президента Доналд Тръмп триумфална арка край Националното гробище „Арлингтън“. Искът е подаден на 31 октомври и включва искане за временна съдебна забрана, която да попречи на администрацията да започне работа по проекта.

Арката трябва да бъде висока 250 фута, или около 76 метра. Тя е предвидена при Мемориалния кръг до моста „Арлингтън Мемориал“ – ключова пътна връзка между Вашингтон и Вирджиния. Съоръжението би било с около 100 фута по-високо от Статуята на свободата, измерена от основата до върха на факела.

Властите посочват трафика и аварийните служби

Главните прокурори на окръг Колумбия и Вирджиния – Брайън Швалб и Джей Джоунс – твърдят, че началото на строителството ще причини „сериозни, непосредствени и непоправими вреди“ на региона. В съдебния иск се посочва, че работата ще затрудни движението между двете юрисдикции, ще усложни евакуациите и ще попречи на аварийните екипи.

Ищците посочват още замърсяване, оттичане на строителни води към река Потомак и рискове за сигурността в район с ограничено въздушно пространство. Според документите строителният период ще продължи три години. Проектът предвижда и промени в движението по близките пътища.

Окръг Колумбия и Вирджиния оспорват арката и на правно основание. Те твърдят, че проектът противоречи на закона, който ограничава височината на сградите в окръг Колумбия до 130 фута, както и че Конгресът не е дал разрешение за изграждането му. В иска се посочва и че Националната служба за парковете не е провела необходимите консултации за проект, който променя историческия облик на столицата.

Администрацията планира начало на 5 ноември

Федералният съдия Таня Чуткан е обединила новото дело с по-ранния иск на трима ветерани от войната във Виетнам и историк на архитектурата. Те също настояват строителството да бъде спряно, докато съдът се произнесе по въпроса дали проектът изисква одобрение от Конгреса.

Администрацията е уведомила съда, че строителството може да започне на 5 ноември, ако Националната комисия за планиране на столицата одобри окончателно проекта на заседанието си същия ден. По-рано Арлингтън заведе отделно дело във федералния съд на Вирджиния, като оспори бързото придвижване на проекта и липсата на пълна оценка на въздействието му.

Планът предвижда пететажна конструкция, наблюдателна площадка, офиси, асансьори, стълбища, команден център за пожарна безопасност и бронзова статуя на крилата Статуя на свободата. Администрацията твърди, че арката ще служи като вход към Националното гробище „Арлингтън“ и ще има функции, свързани с националната сигурност.

„Триумфалната арка ще бъде една от най-емблематичните забележителности не само във Вашингтон, но и в целия свят“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл.

Съдът трябва да реши дали да наложи временна забрана преди насроченото разглеждане на окончателното одобрение на проекта. Таня Чуткан вече е дала указания по делата да бъде изготвен общ график за представяне на позициите на страните.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, cbsnews.com