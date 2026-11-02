Тръмп: Канада ще плати изцяло за петролопровода Keystone XL

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Отава са „много близо“ до ново търговско споразумение, което според него ще включва изграждането на петролопровода Keystone XL за сметка на Канада.

„Те ще изградят петролопровода Keystone. Ще платят за него. Ще платят за него изцяло“, каза Тръмп пред журналисти в Айова. По думите му САЩ ще предоставят трасето, което „на практика вече е определено“.

Американският президент съобщи, че е разговарял по телефона с канадския премиер Марк Карни в събота. Тръмп определи възможната сделка като „много добра“ за САЩ и заяви, че тя ще бъде изгодна и за Канада.

„Част от споразумението е, че нашите фермери няма да плащат мита“, каза Тръмп, без да представи конкретни параметри или график за отпадането на търговските ограничения.

Окончателно споразумение все още няма

Карни също определи разговора като конструктивен. Канадският премиер каза, че двустранните преговори продължават и че екипите на двете правителства ще работят през следващите седмици за постигането на договореност.

Според Карни очертанията на евентуалната сделка трябва да създадат работни места, да намалят разходите за семействата и да защитят канадските езици, култура и суверенитет. Той не обяви конкретни условия по отношение на митата или петролопровода.

Асошиейтед прес съобщи, че окончателните детайли на възможното споразумение все още не са договорени. Двете страни обсъждат и облекчаване на американските мита върху канадски стомана и автомобили.

Преговорите бяха прекъснати през август

Новият сигнал за сближаване идва след рязко влошаване на отношенията през август. Тогава Канада се оттегли от преговорите, след като отхвърли американски условия, които Карни определи като заплаха за канадския суверенитет, езиковите гаранции и автомобилната индустрия.

След провала на преговорите администрацията на Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски стоки за около 20 милиарда долара. Отава отговори с ответни търговски ограничения.

Според „Вашингтон пост“ Карни заяви през октомври, че разговорите са се активизирали, защото Вашингтон се приближава към канадската преговорна позиция. Само няколко дни преди последния разговор обаче канадският премиер каза, че двете страни все още не са готови за сделка преди междинните избори в САЩ.

Keystone XL отново е част от преговорите

Връщането на Keystone XL в дневния ред би означавало възобновяване на отдавна спорен енергиен проект за пренос на канадски петрол към Съединените щати. Тръмп не посочи стойността на строителството, компанията изпълнител или срок за започване на работите.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, finance.yahoo.com