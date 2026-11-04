Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Демократите водят в ранните резултати в три щата
  Тема: Избори

Демократите водят в ранните резултати в три щата

4 Ноември, 2026 03:03 651 5

  • избори в сащ-
  • камара на представителите-
  • демократи-
  • републиканци-
  • доналд тръмп

Кандидатите на партията имат преднина в надпреварите за Камарата на представителите в Кентъки, Индиана и Охайо, съобщи CNN

Демократите водят в ранните резултати в три щата - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократическите кандидати водят в ранните резултати от изборите за Камарата на представителите в Кентъки, Индиана и Охайо, съобщи CNN. Данните все още обхващат само част от подадените бюлетини и не са основание за обявяване на окончателни победители.

Първите резултати привлякоха внимание, защото трите щата традиционно са сред по-благоприятните за републиканците райони на американския Среден запад и Юг. Сред ключовите надпревари са тези в 5-и конгресен район на Индиана и 6-и район на Кентъки. В Охайо се следят няколко конкурентни състезания за места в Камарата на представителите.

Преднината може да се промени

Ранните резултати в тези щати често са повлияни от начина, по който се обработват предварителните бюлетини. Гласовете, подадени по пощата или лично преди изборния ден, могат да бъдат публикувани преди бюлетините от самия изборен ден, а това променя съотношението между кандидатите с напредването на преброяването.

Асошиейтед прес посочва, че първите секции в Индиана и Кентъки затварят по-рано, докато в Охайо гласуването приключва в 19:30 часа източноамериканско време. В изборите през 2024 г. преброяването в Охайо е достигнало половината от всички гласове около 21:00 часа, а 90% от бюлетините са били обработени около 23:00 часа. Това означава, че ранната картина може да бъде променена от по-късно отчетените гласове.

Още преди изборния ден данните за предварителното гласуване в Охайо показаха по-силно участие на демократически избиратели спрямо същия етап на 2024 г. В окръзите, които тогава са подкрепили Доналд Тръмп с над 20 процентни пункта, разликата между регистрираните републиканци и демократи сред ранно гласувалите се е свила от 30 на 5 пункта, съобщи CNN. Тези данни обаче показват партийна регистрация и активност, а не начина, по който всеки избирател е гласувал.

Битка за мнозинството

Републиканците влизат в изборната нощ с контрол над Камарата на представителите. За да си върнат мнозинството, демократите трябва да спечелят нетно три места. На изборите се решава съдбата на всичките 435 места в долната камара на Конгреса.

Вотът е важен и за последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп. Победа на демократите в Камарата би им дала възможност да блокират част от законодателната програма на Белия дом и да засилят парламентарния контрол и разследванията срещу администрацията.

„На ръба сме на драматична промяна на посоката в тази страна. На ръба сме демократите да си върнат контрола над Камарата на представителите“, заяви лидерът на демократите в камарата Хаким Джефрис, цитиран от Асошиейтед прес. Окончателният баланс ще зависи от пълното преброяване на бюлетините и от резултатите в други конкурентни райони в страната.

Източници: ktvz.com, apnews.com


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ниска топка

    0 2 Отговор
    Виждам в колонията много се вълнуват от изборитецв домайна...

    Коментиран от #3

    03:18 04.11.2026

  • 2 Резултати

    2 0 Отговор
    От по първи петли!
    Очаквано

    03:19 04.11.2026

  • 3 Тръмп успокоява Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ниска топка":

    по телефона, защото не издържа на напрежението, сам в бункера. Играта е Ва Банк. Заложили са Всичко или Нищо.

    03:20 04.11.2026

  • 4 Капейчо

    1 1 Отговор
    Май и 5000 $ на калпак не спасяват положението.
    Клинтън каза за Тръмп, че го познава от 25 години и още тогава е преценил, че Тръмп не разбира основните икономически закономерности. Тръмп смятал, че ако САЩ наложат високи мита върху целия внос, ще могат да напълнят държавната хазна и да се откажат от вътрешните данъци. Но в крайна сметка митата се прехвърлят от вносителите към крайния потребител, т.е. американския народ.
    Още по-глупаво решение е войната в Иран. И на децата беше ясно, че само с бомбички не става, трябва сухопътна операция. А такава няма кой да разреши, предвид неприемливите жертви.

    03:29 04.11.2026

  • 5 ТРЪМП бе срам и позор за Америка

    2 0 Отговор
    Доналд Тръмп знае че отива в затвора, ако изгуби изборите и вече е заявил, че е готов да НЕ приеме резултатите от междинните избори, ако неговата партия загуби мнозинството в Конгреса , а Тръмп сега не се подкрепя от американските избирателите, които са недоволни от всичко което направи Тръмп за Америка и че “продава американските интереси“ на Русия и от проруската му и пропутинска политика...

    Затова не е нужно човек да има много фантазия, за да си представи какво би се случило в склонната към насилие Америка, ако Тръмп бъде отстранен от поста си предсрочно и загуби мнозинството в Конгреса, как отново ще реве че са му “откраднали междинните избори“ и няма да си тръгне цивилизовано, а ще е готов да предизвика бунтове и “Гражданска война“ в САЩ, която пък неговия “прекрасен“ приятел Путин само това очаква, за да му ритне патерицата и “открадне“ Аляска...!!!

    03:41 04.11.2026