Демократите водят в ранните резултати в три щата

Демократическите кандидати водят в ранните резултати от изборите за Камарата на представителите в Кентъки, Индиана и Охайо, съобщи CNN. Данните все още обхващат само част от подадените бюлетини и не са основание за обявяване на окончателни победители.

Първите резултати привлякоха внимание, защото трите щата традиционно са сред по-благоприятните за републиканците райони на американския Среден запад и Юг. Сред ключовите надпревари са тези в 5-и конгресен район на Индиана и 6-и район на Кентъки. В Охайо се следят няколко конкурентни състезания за места в Камарата на представителите.

Преднината може да се промени

Ранните резултати в тези щати често са повлияни от начина, по който се обработват предварителните бюлетини. Гласовете, подадени по пощата или лично преди изборния ден, могат да бъдат публикувани преди бюлетините от самия изборен ден, а това променя съотношението между кандидатите с напредването на преброяването.

Асошиейтед прес посочва, че първите секции в Индиана и Кентъки затварят по-рано, докато в Охайо гласуването приключва в 19:30 часа източноамериканско време. В изборите през 2024 г. преброяването в Охайо е достигнало половината от всички гласове около 21:00 часа, а 90% от бюлетините са били обработени около 23:00 часа. Това означава, че ранната картина може да бъде променена от по-късно отчетените гласове.

Още преди изборния ден данните за предварителното гласуване в Охайо показаха по-силно участие на демократически избиратели спрямо същия етап на 2024 г. В окръзите, които тогава са подкрепили Доналд Тръмп с над 20 процентни пункта, разликата между регистрираните републиканци и демократи сред ранно гласувалите се е свила от 30 на 5 пункта, съобщи CNN. Тези данни обаче показват партийна регистрация и активност, а не начина, по който всеки избирател е гласувал.

Битка за мнозинството

Републиканците влизат в изборната нощ с контрол над Камарата на представителите. За да си върнат мнозинството, демократите трябва да спечелят нетно три места. На изборите се решава съдбата на всичките 435 места в долната камара на Конгреса.

Вотът е важен и за последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп. Победа на демократите в Камарата би им дала възможност да блокират част от законодателната програма на Белия дом и да засилят парламентарния контрол и разследванията срещу администрацията.

„На ръба сме на драматична промяна на посоката в тази страна. На ръба сме демократите да си върнат контрола над Камарата на представителите“, заяви лидерът на демократите в камарата Хаким Джефрис, цитиран от Асошиейтед прес. Окончателният баланс ще зависи от пълното преброяване на бюлетините и от резултатите в други конкурентни райони в страната.

Източници: ktvz.com, apnews.com