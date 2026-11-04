Русия примамва чужденци за войната: разкрита е схема за вербуване в Индонезия

Индонезия трябва да окаже по-силен публичен натиск върху Русия заради вербуването на нейни граждани за участие във войната срещу Украйна. За това призовава индонезийският учен Радитйо Дхармапутра, който изследва темата. Той определи реакцията на правителството като неефективна и заяви, че президентът Прабово Субианто е трябвало да постави въпроса пред Владимир Путин.
Дхармапутра смята, че Индонезия трябва да обсъди проблема и на ниво Асоциация на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Според него Джакарта може да разгледа и забрана за изпращане на свои трудови мигранти в Русия. Тези предложения идват на фона на данни, че руската мрежа за набиране на хора се разширява в Камбоджа, Индонезия и Малайзия.
Разследват случаи с 58 индонезийци
Според списание Foreign Policy руската армия използва едновременно открита кампания за набиране и скрити схеми за вербовка в Югоизточна Азия. На пресконференция индонезийската Национална полиция съобщи, че национални и регионални полицейски структури разследват случаи, свързани с 58 граждани.
Сред привлечените през годините има бивши военнослужещи и пенсионирани полицаи. След като самоличността на някои от тях е била публично разкрита, те са били лишени от индонезийско гражданство. През последните месеци обаче са зачестили случаите, в които са търсени хора без военен или силов опит.
На кандидатите често е обещавана високоплатена работа далеч от фронта. След пристигането им в Русия те са били подтиквани да подпишат военен договор, а впоследствие са изпращани в бойни действия. Мунира Мустаффа, изпълнителен директор на Chasseur Group и старши изследовател във Verve Research, сравнява тази практика с методите на престъпни центрове за измами.„Много мъже са били примамени в Русия с обещания за работа извън фронта и не са очаквали, че ще трябва да воюват непосредствено на бойната линия“, казва Мустаффа.
Джакарта вече е отправила дипломатическо искане
Индонезия официално е поискала от Русия да прекрати както откритото, така и скритото набиране на нейни граждани за военна служба. Искането е предадено по дипломатически канали. Джакарта е настояла и страната да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани са изключени от официалното набиране на чужденци в руската армия.
Повод за дипломатическата реакция е и информацията за индонезийски таксиметров шофьор от Джакарта, който е подписал договор с руската армия и е загинал в Украйна. По данни на украинското военно разузнаване подготовката му е продължила около седмица и половина.
Реакцията в Югоизточна Азия остава ограничена. Според публикацията само Филипините са обявили, че ще разследват случаи на незаконна вербовка, докато Индонезия продължава да проверява конкретните случаи и каналите, използвани за привличане на граждани.
Източници: unian.net, foreignpolicy.com, channelnewsasia.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айде стига вече
Не виждате ли колко му е зле на горкия.
Малко 6oй ли го 6uxa днес?
20:38 04.11.2026
2 Ти самата вярваш ли
Коментиран от #5
20:38 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 що пък не
20:40 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Робот
20:41 04.11.2026
7 геерал събев
20:41 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тимур
Коментиран от #12, #14
20:42 04.11.2026
10 Сатана Z
Готвачът Пригожин превзе Бахмут с доброволци от затворите,които избиха над 100 000 елитни части на Укро Вермахта ,та сега Русия била вербувала 58 индианци от джунглите да се бият с НАТО в 404?Я по сериозно,пацани7222
Коментиран от #18
20:44 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това е чест
До коментар #9 от "Тимур":за военнослужещите в новата република в състава на Руската Федерация-Болгаристан.
20:45 04.11.2026
15 Глас от бункера
20:45 04.11.2026
16 А в Украйна
20:45 04.11.2026
17 Солдатчетата
20:46 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 глииги
Коментиран от #25
20:47 04.11.2026
20 Че то ватенки останАха ли на фронта?
Коментиран от #26, #33
20:47 04.11.2026
21 шаа
20:48 04.11.2026
22 Украйна замина
Коментиран от #31
20:48 04.11.2026
23 Тимур
До коментар #12 от "Рекламата, която си чел":Ти пази рублите,че на фронта ще ти трябват. Впрочем върви евро, а най-вече долари. Да,вземи си долари, да не ти се смеят с тези копейки в джоба
20:48 04.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Жив си бе, командос
До коментар #19 от "глииги":Ама отдавна не си снимал видеа от някоя горичка край София с еърсофт калашника и камуфлажа, да лъжеш, че си на фронта в Украйна.
20:50 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нормално
Нема ора бате.
Коментиран от #30, #43
20:54 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Що да ги примамва?
Коментиран от #35, #41
20:55 04.11.2026
33 Ц...
До коментар #20 от "Че то ватенки останАха ли на фронта?":На фронта само кокали и ботуши от ватенки.
Коментиран от #64
20:56 04.11.2026
34 13675
20:57 04.11.2026
35 Щоо?
До коментар #32 от "Що да ги примамва?":Има бая русофилска иzzмет у нас.
20:58 04.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 К.О.Т..А.К 🐱
20:59 04.11.2026
38 Хмм
21:00 04.11.2026
39 1111
21:00 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хмм
До коментар #28 от "Нормално":като има доброволци от чужбина, защо да изпращат на фронта своите
Коментиран от #51
21:02 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Няма украинци
До коментар #45 от "Ах ах ах":9,5 милиона под земята. Гробищата им са като Великата китайска стена, виждат се от МКС.
Коментиран от #61
21:04 04.11.2026
47 К.О.Т..А.К 🐱 С Р.АК
21:05 04.11.2026
48 ЧЕРВЕНАТА СГАН
21:05 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 К.О.Т..А.К 🐱
21:07 04.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Припомнете
Коментиран от #55
21:07 04.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Укротрол жив изяден от рака
21:10 04.11.2026
55 Така се защитава родина
До коментар #52 от "Припомнете":срещу агресор с население четири пъти повече
21:10 04.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 К.О.Т..А.К 🐱
21:12 04.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 НЕЩО БЪРКАТЕ
21:14 04.11.2026
60 Путин многоходовия
21:15 04.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Защо журналиста където пише статията не
21:18 04.11.2026
63 КОЛЬО ПАРЪМА
21:21 04.11.2026
64 Да.
До коментар #33 от "Ц...":Вълците не ги харесват.
Много лошо миришели.
21:23 04.11.2026
65 ПИШЕТЕ ЗА СКЛАДА
ТАМ Е ПО ИНТЕРЕСНО.
ГОРИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО.
ПУТИН ДАЖЕ СОБСТВЕНИЯ СИ КАПИТАЛ
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:24 04.11.2026