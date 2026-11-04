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Русия примамва чужденци за войната: разкрита е схема за вербуване в Индонезия
  Тема: Украйна

Русия примамва чужденци за войната: разкрита е схема за вербуване в Индонезия

4 Ноември, 2026 20:36 614 65

  • индонезия-
  • русия-
  • военна вербовка-
  • югоизточна азия-
  • войната в украйна

Индонезийски експерт определи мерките на Джакарта като неефективни. Полицията разследва случаи, свързани с 58 граждани

Русия примамва чужденци за войната: разкрита е схема за вербуване в Индонезия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индонезия трябва да окаже по-силен публичен натиск върху Русия заради вербуването на нейни граждани за участие във войната срещу Украйна. За това призовава индонезийският учен Радитйо Дхармапутра, който изследва темата. Той определи реакцията на правителството като неефективна и заяви, че президентът Прабово Субианто е трябвало да постави въпроса пред Владимир Путин.

Дхармапутра смята, че Индонезия трябва да обсъди проблема и на ниво Асоциация на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Според него Джакарта може да разгледа и забрана за изпращане на свои трудови мигранти в Русия. Тези предложения идват на фона на данни, че руската мрежа за набиране на хора се разширява в Камбоджа, Индонезия и Малайзия.

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Разследват случаи с 58 индонезийци

Според списание Foreign Policy руската армия използва едновременно открита кампания за набиране и скрити схеми за вербовка в Югоизточна Азия. На пресконференция индонезийската Национална полиция съобщи, че национални и регионални полицейски структури разследват случаи, свързани с 58 граждани.

Сред привлечените през годините има бивши военнослужещи и пенсионирани полицаи. След като самоличността на някои от тях е била публично разкрита, те са били лишени от индонезийско гражданство. През последните месеци обаче са зачестили случаите, в които са търсени хора без военен или силов опит.

На кандидатите често е обещавана високоплатена работа далеч от фронта. След пристигането им в Русия те са били подтиквани да подпишат военен договор, а впоследствие са изпращани в бойни действия. Мунира Мустаффа, изпълнителен директор на Chasseur Group и старши изследовател във Verve Research, сравнява тази практика с методите на престъпни центрове за измами.

„Много мъже са били примамени в Русия с обещания за работа извън фронта и не са очаквали, че ще трябва да воюват непосредствено на бойната линия“, казва Мустаффа.

Джакарта вече е отправила дипломатическо искане

Индонезия официално е поискала от Русия да прекрати както откритото, така и скритото набиране на нейни граждани за военна служба. Искането е предадено по дипломатически канали. Джакарта е настояла и страната да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани са изключени от официалното набиране на чужденци в руската армия.

Повод за дипломатическата реакция е и информацията за индонезийски таксиметров шофьор от Джакарта, който е подписал договор с руската армия и е загинал в Украйна. По данни на украинското военно разузнаване подготовката му е продължила около седмица и половина.

Реакцията в Югоизточна Азия остава ограничена. Според публикацията само Филипините са обявили, че ще разследват случаи на незаконна вербовка, докато Индонезия продължава да проверява конкретните случаи и каналите, използвани за привличане на граждани.

Източници: unian.net, foreignpolicy.com, channelnewsasia.com


Индонезия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде стига вече

    4 16 Отговор
    се подигравахте с Путин.
    Не виждате ли колко му е зле на горкия.
    Малко 6oй ли го 6uxa днес?

    20:38 04.11.2026

  • 2 Ти самата вярваш ли

    16 2 Отговор
    си на пpocтотиите? Кpий се зaд голeмите цaйcи.

    Коментиран от #5

    20:38 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 що пък не

    12 2 Отговор
    от другата страна не е ли същото нещо в много по големи размери

    20:40 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Робот

    12 3 Отговор
    Нато трябва да изчезне от балтийските държави..! В един момент и телевизора ще се обърне срещу тях..

    20:41 04.11.2026

  • 7 геерал събев

    6 2 Отговор
    и аз ходих до фронта и поумрях

    20:41 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тимур

    4 10 Отговор
    Върви реклама сред български военни за сключване на договори с Русия за участие впутинската война. Внимавайте!

    Коментиран от #12, #14

    20:42 04.11.2026

  • 10 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Източници: unian….и т.н.
    Готвачът Пригожин превзе Бахмут с доброволци от затворите,които избиха над 100 000 елитни части на Укро Вермахта ,та сега Русия била вербувала 58 индианци от джунглите да се бият с НАТО в 404?Я по сериозно,пацани7222

    Коментиран от #18

    20:44 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това е чест

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тимур":

    за военнослужещите в новата република в състава на Руската Федерация-Болгаристан.

    20:45 04.11.2026

  • 15 Глас от бункера

    3 7 Отговор
    Где Тръмп?

    20:45 04.11.2026

  • 16 А в Украйна

    10 3 Отговор
    какво правят чужди войници от всякакви страни . На война като на война . Безработни и ниско платени по света колкото искаш . Зеленски мобилизира 14 - 15 годишни , а яките му младоци се разхождат из Европа с джипове по 100 000евро , че и ги храним с по 40 е на ден , от залъка на баба Гинка и дядо Иван .

    20:45 04.11.2026

  • 17 Солдатчетата

    2 10 Отговор
    от Индонезия, а и тези от блатата бързо се харчат и пусин ридае за тях без да спира

    20:46 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 глииги

    5 1 Отговор
    аз поумрях ли, че забравих вече

    Коментиран от #25

    20:47 04.11.2026

  • 20 Че то ватенки останАха ли на фронта?

    4 9 Отговор
    Живи имам предвид.

    Коментиран от #26, #33

    20:47 04.11.2026

  • 21 шаа

    10 2 Отговор
    източник - униан. бурни овации.

    20:48 04.11.2026

  • 22 Украйна замина

    9 2 Отговор
    Каквито и статии срущу Русия да измисляте в този украински сайт, Украйна замина в канала.

    Коментиран от #31

    20:48 04.11.2026

  • 23 Тимур

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "Рекламата, която си чел":

    Ти пази рублите,че на фронта ще ти трябват. Впрочем върви евро, а най-вече долари. Да,вземи си долари, да не ти се смеят с тези копейки в джоба

    20:48 04.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Жив си бе, командос

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "глииги":

    Ама отдавна не си снимал видеа от някоя горичка край София с еърсофт калашника и камуфлажа, да лъжеш, че си на фронта в Украйна.

    20:50 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нормално

    3 4 Отговор
    ВСУ три месеца подред демилитаризират по над 50 хиляди руснака.
    Нема ора бате.

    Коментиран от #30, #43

    20:54 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Що да ги примамва?

    4 2 Отговор
    Тук има желаещи за доброволци, не са много, ама колкото - толкова. Ще дадем за фронта!

    Коментиран от #35, #41

    20:55 04.11.2026

  • 33 Ц...

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Че то ватенки останАха ли на фронта?":

    На фронта само кокали и ботуши от ватенки.

    Коментиран от #64

    20:56 04.11.2026

  • 34 13675

    3 4 Отговор
    Мммм, да явно в Русия, има много розови понита, а те не могат да воюват

    20:57 04.11.2026

  • 35 Щоо?

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Що да ги примамва?":

    Има бая русофилска иzzмет у нас.

    20:58 04.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 К.О.Т..А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Слаба Украйна! Тръц, тръц...

    20:59 04.11.2026

  • 38 Хмм

    4 2 Отговор
    тръгнали за пари, после се оказало смъртоносно, като колумбийците в украйна

    21:00 04.11.2026

  • 39 1111

    6 2 Отговор
    Ааа, то у Украйна няма кьорав наемник. А в къщите на ужасите горят буквално от желание да се сражават за златните нужници на зеления паразит.

    21:00 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Нормално":

    като има доброволци от чужбина, защо да изпращат на фронта своите

    Коментиран от #51

    21:02 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Няма украинци

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ах ах ах":

    9,5 милиона под земята. Гробищата им са като Великата китайска стена, виждат се от МКС.

    Коментиран от #61

    21:04 04.11.2026

  • 47 К.О.Т..А.К 🐱 С Р.АК

    1 0 Отговор
    Рака ме изяде.

    21:05 04.11.2026

  • 48 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    0 4 Отговор
    Много тиха днес.

    21:05 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 К.О.Т..А.К 🐱

    0 2 Отговор
    Правя бибитки на русофили.

    21:07 04.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Припомнете

    1 1 Отговор
    ми кой от 4 години, не е спирал мобилизацията? И постоянно намалява годините за наборна служба, и агитира жените за водачи на дронове?

    Коментиран от #55

    21:07 04.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Укротрол жив изяден от рака

    1 1 Отговор
    Нямам вече никаква радост в живота. Само мъки и болки нечовешки. Ах...

    21:10 04.11.2026

  • 55 Така се защитава родина

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Припомнете":

    срещу агресор с население четири пъти повече

    21:10 04.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 К.О.Т..А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Аз съм така наречения укротрол и съм болен от нелечим рак. Имам разсейки навсякъде, даже и в мозъка.

    21:12 04.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 НЕЩО БЪРКАТЕ

    0 2 Отговор
    ......НЕ ЗА РУСИЯ, ....ЗА КРАИНА СА

    21:14 04.11.2026

  • 60 Путин многоходовия

    4 0 Отговор
    Няма вече мъже в украйна. Само баби и дядовци и жени. Всички на фронта. Вперьод!

    21:15 04.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Защо журналиста където пише статията не

    1 0 Отговор
    го примамят да отиде на фронта? Защото не иска предполагам! Как ще отидеш в чужда държава на война ако ти сам не желаеш, опишете моля, за да се предпазим!

    21:18 04.11.2026

  • 63 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    И аз искам да се запиша с кеф ще отида.

    21:21 04.11.2026

  • 64 Да.

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ц...":

    Вълците не ги харесват.
    Много лошо миришели.

    21:23 04.11.2026

  • 65 ПИШЕТЕ ЗА СКЛАДА

    0 0 Отговор
    НО ОЗОН.

    ТАМ Е ПО ИНТЕРЕСНО.

    ГОРИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО.

    ПУТИН ДАЖЕ СОБСТВЕНИЯ СИ КАПИТАЛ

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:24 04.11.2026