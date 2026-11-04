Русия примамва чужденци за войната: разкрита е схема за вербуване в Индонезия

Индонезия трябва да окаже по-силен публичен натиск върху Русия заради вербуването на нейни граждани за участие във войната срещу Украйна. За това призовава индонезийският учен Радитйо Дхармапутра, който изследва темата. Той определи реакцията на правителството като неефективна и заяви, че президентът Прабово Субианто е трябвало да постави въпроса пред Владимир Путин.

Дхармапутра смята, че Индонезия трябва да обсъди проблема и на ниво Асоциация на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Според него Джакарта може да разгледа и забрана за изпращане на свои трудови мигранти в Русия. Тези предложения идват на фона на данни, че руската мрежа за набиране на хора се разширява в Камбоджа, Индонезия и Малайзия.

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Разследват случаи с 58 индонезийци

Според списание Foreign Policy руската армия използва едновременно открита кампания за набиране и скрити схеми за вербовка в Югоизточна Азия. На пресконференция индонезийската Национална полиция съобщи, че национални и регионални полицейски структури разследват случаи, свързани с 58 граждани.

Сред привлечените през годините има бивши военнослужещи и пенсионирани полицаи. След като самоличността на някои от тях е била публично разкрита, те са били лишени от индонезийско гражданство. През последните месеци обаче са зачестили случаите, в които са търсени хора без военен или силов опит.

На кандидатите често е обещавана високоплатена работа далеч от фронта. След пристигането им в Русия те са били подтиквани да подпишат военен договор, а впоследствие са изпращани в бойни действия. Мунира Мустаффа, изпълнителен директор на Chasseur Group и старши изследовател във Verve Research, сравнява тази практика с методите на престъпни центрове за измами.

Джакарта вече е отправила дипломатическо искане

„Много мъже са били примамени в Русия с обещания за работа извън фронта и не са очаквали, че ще трябва да воюват непосредствено на бойната линия“, казва Мустаффа.

Индонезия официално е поискала от Русия да прекрати както откритото, така и скритото набиране на нейни граждани за военна служба. Искането е предадено по дипломатически канали. Джакарта е настояла и страната да бъде включена в списъка на държавите, чиито граждани са изключени от официалното набиране на чужденци в руската армия.

Повод за дипломатическата реакция е и информацията за индонезийски таксиметров шофьор от Джакарта, който е подписал договор с руската армия и е загинал в Украйна. По данни на украинското военно разузнаване подготовката му е продължила около седмица и половина.

Реакцията в Югоизточна Азия остава ограничена. Според публикацията само Филипините са обявили, че ще разследват случаи на незаконна вербовка, докато Индонезия продължава да проверява конкретните случаи и каналите, използвани за привличане на граждани.

Източници: unian.net, foreignpolicy.com, channelnewsasia.com