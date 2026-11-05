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Демократите изместиха към себе си десетки райони в САЩ
  Тема: Избори

Демократите изместиха към себе си десетки райони в САЩ

5 Ноември, 2026 04:36, обновена 5 Ноември, 2026 04:42 387 4

  • междинни избори-
  • демократи-
  • доналд тръмп-
  • конгрес на сащ-
  • тексас

Междинните избори донесоха на партията контрол над Камарата и Сената, а в редица райони промяната спрямо вота за Доналд Тръмп достига 40 пункта

Демократите изместиха към себе си десетки райони в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Демократите печелят контрол над Камарата на представителите и Сената след междинните избори в САЩ, а картата на конгресните райони показва широк обрат спрямо президентския вот през 2024 г. В редица райони промяната в полза на Демократическата партия достига 20, 30 и 40 процентни пункта.

Отместването се вижда в почти всеки район за Камарата, за който има налични резултати. То обхваща не само традиционно конкурентни места, но и райони, в които Доналд Тръмп е спечелил убедително преди две години.

Резултатите надхвърлят обичайните партийни граници

CNN сравнява резултата на републиканския кандидат за Камарата през 2026 г. с резултата на Тръмп в същия район на президентските избори през 2024 г. Ако Тръмп е спечелил район с 10 пункта, а републиканският кандидат го е спечелил с 4 пункта, промяната се отчита като шест пункта отместване към демократите.

Демократите печелят десетки райони с разлика от 40 или повече процентни пункта. Според анализа това е ясен сигнал за реакцията на избирателите към управлението на Тръмп, който сам призова вота да бъде възприеман като оценка за неговото президентство.

Сравнението не е напълно идентично с президентски избори. В надпреварата за Камарата влияние имат конкретните кандидати, местните теми и фактът, че на междинен вот обикновено гласуват по-малко избиратели. Въпреки това тенденцията е отчетлива в голяма част от страната.

Тексас се превърна в център на обрата

Едни от най-големите промени са регистрирани в Тексас. Демократите спечелиха сенаторско място и губернаторския пост в щата за първи път от десетилетия, а партията увеличи влиянието си и в конгресните райони.

Републиканците в Тексас бяха променили границите на районите с цел да спечелят пет места, държани от демократи. Вместо очаквания резултат демократическите кандидати отнеха позиции от републиканците. Победите в щата са част от по-широкото отместване към Демократическата партия в Средния запад и Юга.

Агенция Асошиейтед прес също потвърди, че демократите печелят мнозинства и в двете камари на Конгреса, докато преброяването на гласовете продължава. Окончателното разпределение на местата в Камарата все още може да се промени заради неприключилите състезания.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократите

    1 0 Отговор
    направо cъgpaxa републиканците от 6oй.

    04:46 05.11.2026

  • 2 Кой казва,

    1 0 Отговор
    че демокрацията е умряла!

    04:46 05.11.2026

  • 3 Ей това е демокрация.

    1 0 Отговор
    А това в Русия е диктатура и робство.

    04:47 05.11.2026

  • 4 От ума си ще теглят

    1 1 Отговор
    И затова тези райони не след дълго ще питат къде гладните ходят по естествени нужди.

    04:52 05.11.2026