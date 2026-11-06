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Тръмп обеща голяма сделка за Украйна и Европа
  Тема: Украйна

Тръмп обеща голяма сделка за Украйна и Европа

6 Ноември, 2026 03:57, обновена 6 Ноември, 2026 04:04 756 4

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • европа-
  • кирил дмитриев-
  • илон мъск

След среща с пратеник на Путин президентът на САЩ заяви, че бъдещото споразумение може да обхване целия континент. Междувременно Илон Мъск вложи близо 500 млн. долара в подкрепа на републиканци

Тръмп обеща голяма сделка за Украйна и Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се подготвя „голямо споразумение“, което ще обхваща не само Украйна, а може да включва и цяла Европа. Изказването му дойде след среща в Белия дом с Кирил Дмитриев, специален пратеник на руския президент Владимир Путин.

„Ще има споразумение, голямо споразумение, което ще включва повече от Украйна“, каза Тръмп пред репортери. По думите му договореността „може да включва цяла Европа“. Президентът не разкри какво е обсъждал с Дмитриев и не посочи конкретни параметри или срокове за евентуалната сделка.

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Тръмп уточни, че не се е срещал с украинската делегация, която също е била в Белия дом. Междувременно представители на американската администрация са разговаряли с украински и европейски представители в централата на НАТО в Брюксел. Според Асошиейтед прес дискусиите са били свързани с гаранциите за сигурност на Украйна и с по-широка структура за сигурност в Европа.

Следващите разговори са планирани в Абу Даби

САЩ, Украйна и Русия планират тристранни преговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Това ще бъдат първите официални тристранни мирни разговори между страните от февруари насам. Засега не е обявено дали на тях ще бъде представен конкретен проект за споразумение или ще бъдат обсъждани само основните принципи на бъдещ договор.

Срещата между Тръмп и Дмитриев се състоя по време на събитие, посветено на шестдневното примирие в украинския град Олешки. Прекратяването на огъня е било в сила от 27 октомври до 1 ноември. Дмитриев е благодарил на първата дама Мелания Тръмп за ролята ѝ при постигането на примирието, което е било свързано и с доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни.

Мъск вложи близо 500 млн. долара в републиканците

На този фон Илон Мъск е похарчил най-малко 445 млн. долара в опит да помогне на републиканците да запазят контрола над Конгреса. Заради различията в отчетите и обхвата на включените разходи общата сума в публични оценки е описвана и като близка до 500 млн. долара.

Сред най-големите получатели на подкрепата е бил Кен Пакстън, републикански кандидат за Сената от Тексас. По данни на Асошиейтед прес той е бил подкрепен с около 158 млн. долара от разходите, свързани с Мъск, но е загубил от демократа Джеймс Таларико. Републиканците са загубили и контрола над Конгреса.

След изборите Мъск написа в социалната мрежа „Екс“, че неговите „космически лазери за намеса в изборите“ не са проработили. Самият Мъск не е отговорил на запитвания за коментар относно политическите си разходи.

Източници: apnews.com, ca.marketscreener.com


САЩ
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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СпецоФ

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