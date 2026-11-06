Рюте към Тръмп: Не се обезкуражавайте отзагубата

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посъветвал президента на САЩ Доналд Тръмп „да не се обезкуражава“ след тежката загуба на Републиканската партия на междинните избори за Конгреса. Това съобщава Bloomberg.

Вотът се проведе на 3 ноември 2026 г., а Демократическата партия спечели контрол над Камарата на представителите и Сената. Резултатът ограничава възможностите на Тръмп да прокарва законодателната си програма през оставащата част от мандата му.

„Казах му да не се обезкуражава“, е заявил Рюте в коментар, цитиран от Bloomberg. От думите му не става ясно дали разговорът с американския президент е бил проведен непосредствено след изборите или в рамките на по-ранен контакт.

Вашингтон остава ключов за европейската сигурност

Рюте е подчертал, че Съединените щати продължават да имат жизненоважна роля за сигурността на Европа. По думите му НАТО е и платформа, чрез която Вашингтон показва военната си мощ, а това е в интерес на европейските държави, които все още не могат сами да осигурят сравнимо ниво на защита.

„Има един доминиращ играч в залата – нека бъдем честни“, заяви Рюте през юли 2026 г. пред Ройтерс. Тогава той посочи, че американската икономика представлява около половината от икономиката на НАТО, а военната мощ на САЩ е сравнима със съвкупната мощ на останалите съюзници.

През януари Рюте предупреди европейските депутати, че Европа не може да се защити без американска военна подкрепа. Той заяви, че държавите от континента ще трябва значително да увеличат разходите си за отбрана и да изградят способности, които в момента се осигуряват основно от Съединените щати.

Европа увеличава разходите за отбрана

Европейските съюзници и Канада вече поеха ангажимент да увеличат инвестициите си в отбраната през следващото десетилетие. Рюте представя това като начин Европа да поеме по-голяма отговорност, без да отслабва трансатлантическата връзка.

Тезата му поставя отношенията между Вашингтон и европейските съюзници в пряка зависимост от американската вътрешна политика. Победата на демократите в Конгреса може да затрудни управлението на Тръмп, но според Рюте тя не трябва да води до отказ от американската роля в НАТО и от ангажимента към сигурността на Европа.

Източници: apnews.com, internazionale.it