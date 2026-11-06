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Марко Рубио отрече, че ще напуска администрацията на Тръмп
  Тема: Избори

Марко Рубио отрече, че ще напуска администрацията на Тръмп

6 Ноември, 2026 04:46 487 2

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  • избори 2028-
  • американска политика

Държавният секретар на САЩ отказа да говори за президентската надпревара през 2028 г

Марко Рубио отрече, че ще напуска администрацията на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли твърденията, че планира да напусне администрацията на президента Доналд Тръмп. В интервю за „Ню Йорк таймс“ той заяви, че намерението му винаги е било да работи за президента до края на мандата му.

„Не знам откъде идват тези неща, честно казано. Харесва ми работата, която върша“, каза Рубио, цитиран от „Ню Йорк таймс“. Той добави, че се забавлява, когато чуе, че някой ще „напусне работата си“, защото обикновено пита: „Коя точно работа?“

Слуховете се появиха след междинните избори в САЩ и бяха свързани с предположения, че Рубио може да освободи постовете си, за да се подготви за президентска кампания през 2028 г. „Блумбърг“ съобщи, че той обмисля дали да напусне администрацията и че е разговарял с представители на Белия дом, които са го помолили да остане.

Дилън Джонсън, помощник-държавен секретар по глобалните обществени въпроси, отхвърли информацията. Той нарече публикацията на „Блумбърг“ „напълно измислена“, а твърденията за подготвяна кандидатура на Рубио за президент „напълно безпочвени“.

Рубио отказа да говори за 2028 г.

В интервюто Рубио не отговори дали възнамерява да се кандидатира за президент на следващите избори. „Буквално повече няма да говоря за 2028 г. Просто няма да го правя“, заяви той. Цитатът беше предаден от Ройтерс.

Рубио, който е и съветник по националната сигурност на Тръмп, е сред имената, споменавани като възможни кандидати на Републиканската партия след края на настоящия президентски мандат. Сред потенциалните претенденти е и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Самият Рубио вече е заявявал, че би подкрепил Ванс, ако той реши да се кандидатира. Засега обаче държавният секретар не потвърждава намерение да напуска администрацията или да започва кампания за Белия дом.

Източници: channelnewsasia.com, new.streetinsider.com


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПУШИЯ приклу4и

    0 0 Отговор
    ХИПОФИЗНИЯ УМРЕ, ДОНАЛД ТРУП тоге

    05:30 06.11.2026