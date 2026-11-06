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Куба отговори на новите санкции на САЩ

Куба отговори на новите санкции на САЩ

6 Ноември, 2026 04:48 661 2

  • куба-
  • санкции-
  • доналд тръмп-
  • бруно родригес-
  • марко рубио

Външният министър Бруно Родригес заяви, че натискът няма да принуди Хавана да се откаже от независимостта си. Бразилски депутат очаква Конгресът на САЩ да ограничи тарифната политика на Доналд Тръмп

Куба отговори на новите санкции на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Опитите на САЩ да подчинят Куба ще продължат да се провалят, а Хавана ще продължи да защитава независимостта и суверенитета си. Това заяви кубинският външен министър Бруно Родригес Париа след новото затягане на американските санкции срещу острова.

„Вместо да слуша собствените си граждани, правителството на САЩ обявява нови блокадни мерки срещу Куба, упорито опитвайки се да задуши икономиката ѝ и да причини максимални вреди на народа ни“, написа Родригес в социалната мрежа X.

По думите му натискът няма да постигне политическата цел на Вашингтон. „Опитите да ни принудят да се подчиним на техните планове ще продължат да се провалят“, заяви кубинският външен министър.

Нови американски мерки срещу Куба

Администрацията на Доналд Тръмп обяви на 5 ноември нови стъпки за разширяване на санкционния натиск. Според Асошиейтед прес мерките откриват път към санкции срещу компании и структури в секторите на електрониката, производството, морските дейности и технологиите.

Засегнати са осем юридически лица и двама души. Сред тях са две базирани в Китай компании, които американската страна обвинява, че са доставяли оръжия и оборудване за наблюдение и сигурност на кубинските власти.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че ръководството на Куба задържа енергийни, транспортни и технологични ресурси, докато населението се сблъсква с прекъсвания на електрозахранването, недостиг и стагнация. Хавана отхвърля американските обвинения и определя санкционната политика като икономическа блокада.

Натискът се засили след решението на Тръмп от януари да заплаши с мита държави, които продават или предоставят петрол на Куба. На острова това доведе до по-чести прекъсвания на тока, недостиг на гориво и допълнителни затруднения за транспорта и основните услуги.

Бразилски депутат очаква промяна в САЩ

На този фон депутатът в Националния конгрес на Бразилия Реймонт Отони заяви пред ТАСС, че евентуален демократически контрол над двете камари на Конгреса на САЩ може да ограничи действията на администрацията на Тръмп.

„Камарата на представителите и Сенатът със сигурност биха спрели действията на администрацията на президента Доналд Тръмп, като налагането на мита“, каза Отони.

Той свърза възможната промяна и с преизбирането на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва, което според него е променило глобалната геополитическа среда. Отони заяви, че крайнодесните сили са изтощени и че са възможни по-открити политически и икономически споразумения, ако бъде запазен натискът за укрепване на демократичните норми.

Американската политика спрямо Куба остава свързана с продължителен санкционен режим, докато Хавана настоява за прекратяване на ембаргото и защитава правото си сама да определя икономическия и политическия си курс.

Източници: apnews.com, tass.com


Куба
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  • 1 венсеремос

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  • 2 венсеремос

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