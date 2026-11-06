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Тръмп: Русия също губи цивилни заради ударите на Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Русия също губи цивилни заради ударите на Украйна

6 Ноември, 2026 05:57 1 257 34

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • белият дом-
  • цивилни жертви

Президентът каза, че САЩ повдигат въпроса пред Киев и очаква войната да приключи „много скоро“. Той заяви, че цивилни загиват и от двете страни

Тръмп: Русия също губи цивилни заради ударите на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия също губи цивилни в резултат на войната с Украйна. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом, след като беше попитан за руските удари срещу украински цивилни.

„Много хора загиват. Русия също губи цивилни“, каза Тръмп. По думите му САЩ повдигат въпроса в контактите си с украинската страна. Президентът добави, че обсъжда цивилните жертви „и в двете посоки“, без да представи конкретни данни за броя на загиналите руски цивилни или за отделни атаки, за които да е установена отговорност.

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Тръмп заяви още, че общите загуби на Русия и Украйна възлизат на 25 000 души месечно. Той не представи разбивка на числото, нито независима оценка, която да го потвърди. Изказването му за руските цивилни жертви също беше формулирано като общо твърдение, без посочване на конкретни случаи.

„Това трябва да спре. И мисля, че ще го спрем — доста скоро, може би много скоро“, каза американският президент за перспективите пред прекратяването на войната.

Среща с руския пратеник

Изявлението беше направено в деня, в който Тръмп се срещна в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския президент Владимир Путин. Тръмп отказа да съобщи подробности за разговора, но каза, че се подготвя „голямо споразумение“, което може да обхване не само Украйна, но и Европа.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп не се е срещнал с украинските представители, които също са били в Белия дом. Паралелно с това американски представители са разговаряли с украински и европейски представители в централата на НАТО в Брюксел.

В разговорите са обсъждани следвоенното възстановяване на Украйна и гаранциите за сигурност. Според Асошиейтед прес САЩ планират през следващата седмица тристранни разговори с Русия и Украйна в Абу Даби. Те биха били първите подобни преговори от февруари.

Дипломатически фон

В Белия дом на 5 ноември представители на Русия и Украйна участваха в събитие, посветено на временното примирие в украинския град Олешки. То беше в сила от 27 октомври до 1 ноември и имаше хуманитарна цел.

Белият дом заяви, че по време на операцията са били доставени помощи, а близо 800 души са били евакуирани. Събитието беше свързано с усилията на първата дама Мелания Тръмп за организиране на ограниченото примирие.

На този фон американският президент отново постави акцент върху цивилните жертви от двете страни, но не посочи конкретен срок или договореност, които да гарантират прекратяване на бойните действия.

Източници: apnews.com, pool.pp.tools


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Загубата на

    5 8 Отговор
    изборите съвсем ще го отврати от зеления сопол.

    06:09 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 голем смех

    7 3 Отговор
    Рижак кво ще прави цял танкер с руски дизел!

    Коментиран от #22

    06:12 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Десислава Димитрова

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    Не разбра ли че никой не се интересува от описанията на родата ви ?

    Коментиран от #16

    06:13 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 осраински

    4 5 Отговор
    Мирният план“ на Европа е Русия да спре бойните действия и да държи войниците си в окопите до 2030 г., когато Европа ще бъде правилно подготвена за война.

    Коментиран от #19

    06:14 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смехуран смехурков

    5 5 Отговор
    А факти пишат само за загуби на украински цивилни и продължават да го правят , що тъй ???

    06:15 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Като гледам ВСУ каквото прави

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    До 2030 г.руската армия ще бъде само от африканци и непалци.

    06:18 06.11.2026

  • 20 ВИЖДА СЕ ЧЕ Е НЕНОРМАЛЕН Д.ТРЪМП

    7 6 Отговор
    И КАКВО УКРАЙНЦИТЕ ДА СТОЯТ СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ И ДА НЕ ОТГОВАРЯТ НА ОКУПАТОРА АГРССОРА РУСИЯ ЛИ !?.
    НЕЩО НЕ СА ВРЕД ТУЯ АМЕРИКАНЦИ ИЛИ ЗАЩИТАВАТ ПОВЕЧЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСИЯ
    Сирийците ще ги оправят тия американци рано или късно.

    06:18 06.11.2026

  • 21 Ми то.....

    9 8 Отговор
    Тази зима ще е много тежка за европейците , глад , студ......ама управляващите ни евробудали дават още милиарди на нацистите ! Жалко е , че и ние ще ядем кочана !

    Коментиран от #23

    06:19 06.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 осраински

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ми то.....":

    европа предостави приблизително 240 милиарда евро военна и финансова помощ.

    06:24 06.11.2026

  • 24 Този е патология

    4 8 Отговор
    Русия започна първа.Тя е агресор.Все едно да каже уличния хулиган също яде бой.

    06:26 06.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този за

    3 1 Отговор
    пореден път показва ,че не знае на чии хора е.

    06:29 06.11.2026

  • 27 И сега кво

    2 1 Отговор
    Да рИвем ли?

    06:32 06.11.2026

  • 28 Хаххаха

    2 1 Отговор
    Оранжево недоразумение!

    06:59 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мирише на Руска нафта...

    1 0 Отговор
    та не се трае!!!
    В момента войната работи в полза за Тръмп , но не и за Путин и Росия
    или Украйна !!!
    Руско безумие с мирис на далавери от мега формат!

    07:45 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.