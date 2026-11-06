Тръмп: Русия също губи цивилни заради ударите на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия също губи цивилни в резултат на войната с Украйна. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом, след като беше попитан за руските удари срещу украински цивилни.
„Много хора загиват. Русия също губи цивилни“, каза Тръмп. По думите му САЩ повдигат въпроса в контактите си с украинската страна. Президентът добави, че обсъжда цивилните жертви „и в двете посоки“, без да представи конкретни данни за броя на загиналите руски цивилни или за отделни атаки, за които да е установена отговорност.
Тръмп заяви още, че общите загуби на Русия и Украйна възлизат на 25 000 души месечно. Той не представи разбивка на числото, нито независима оценка, която да го потвърди. Изказването му за руските цивилни жертви също беше формулирано като общо твърдение, без посочване на конкретни случаи.
„Това трябва да спре. И мисля, че ще го спрем — доста скоро, може би много скоро“, каза американският президент за перспективите пред прекратяването на войната.
Среща с руския пратеник
Изявлението беше направено в деня, в който Тръмп се срещна в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския президент Владимир Путин. Тръмп отказа да съобщи подробности за разговора, но каза, че се подготвя „голямо споразумение“, което може да обхване не само Украйна, но и Европа.
Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп не се е срещнал с украинските представители, които също са били в Белия дом. Паралелно с това американски представители са разговаряли с украински и европейски представители в централата на НАТО в Брюксел.
В разговорите са обсъждани следвоенното възстановяване на Украйна и гаранциите за сигурност. Според Асошиейтед прес САЩ планират през следващата седмица тристранни разговори с Русия и Украйна в Абу Даби. Те биха били първите подобни преговори от февруари.
Дипломатически фон
В Белия дом на 5 ноември представители на Русия и Украйна участваха в събитие, посветено на временното примирие в украинския град Олешки. То беше в сила от 27 октомври до 1 ноември и имаше хуманитарна цел.
Белият дом заяви, че по време на операцията са били доставени помощи, а близо 800 души са били евакуирани. Събитието беше свързано с усилията на първата дама Мелания Тръмп за организиране на ограниченото примирие.
На този фон американският президент отново постави акцент върху цивилните жертви от двете страни, но не посочи конкретен срок или договореност, които да гарантират прекратяване на бойните действия.
Източници: apnews.com, pool.pp.tools
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Загубата на
06:09 06.11.2026
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8 голем смех
Коментиран от #22
06:12 06.11.2026
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10 Десислава Димитрова
До коментар #6 от "Примати":Не разбра ли че никой не се интересува от описанията на родата ви ?
Коментиран от #16
06:13 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 осраински
Коментиран от #19
06:14 06.11.2026
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15 Смехуран смехурков
06:15 06.11.2026
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19 Като гледам ВСУ каквото прави
До коментар #12 от "осраински":До 2030 г.руската армия ще бъде само от африканци и непалци.
06:18 06.11.2026
20 ВИЖДА СЕ ЧЕ Е НЕНОРМАЛЕН Д.ТРЪМП
НЕЩО НЕ СА ВРЕД ТУЯ АМЕРИКАНЦИ ИЛИ ЗАЩИТАВАТ ПОВЕЧЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСИЯ
Сирийците ще ги оправят тия американци рано или късно.
06:18 06.11.2026
21 Ми то.....
Коментиран от #23
06:19 06.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 осраински
До коментар #21 от "Ми то.....":европа предостави приблизително 240 милиарда евро военна и финансова помощ.
06:24 06.11.2026
24 Този е патология
06:26 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този за
06:29 06.11.2026
27 И сега кво
06:32 06.11.2026
28 Хаххаха
06:59 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Мирише на Руска нафта...
В момента войната работи в полза за Тръмп , но не и за Путин и Росия
или Украйна !!!
Руско безумие с мирис на далавери от мега формат!
07:45 06.11.2026
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