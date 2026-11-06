Тръмп: Русия също губи цивилни заради ударите на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия също губи цивилни в резултат на войната с Украйна. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом, след като беше попитан за руските удари срещу украински цивилни.

„Много хора загиват. Русия също губи цивилни“, каза Тръмп. По думите му САЩ повдигат въпроса в контактите си с украинската страна. Президентът добави, че обсъжда цивилните жертви „и в двете посоки“, без да представи конкретни данни за броя на загиналите руски цивилни или за отделни атаки, за които да е установена отговорност.

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Тръмп заяви още, че общите загуби на Русия и Украйна възлизат на 25 000 души месечно. Той не представи разбивка на числото, нито независима оценка, която да го потвърди. Изказването му за руските цивилни жертви също беше формулирано като общо твърдение, без посочване на конкретни случаи.

„Това трябва да спре. И мисля, че ще го спрем — доста скоро, може би много скоро“, каза американският президент за перспективите пред прекратяването на войната.

Среща с руския пратеник

Изявлението беше направено в деня, в който Тръмп се срещна в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския президент Владимир Путин. Тръмп отказа да съобщи подробности за разговора, но каза, че се подготвя „голямо споразумение“, което може да обхване не само Украйна, но и Европа.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп не се е срещнал с украинските представители, които също са били в Белия дом. Паралелно с това американски представители са разговаряли с украински и европейски представители в централата на НАТО в Брюксел.

В разговорите са обсъждани следвоенното възстановяване на Украйна и гаранциите за сигурност. Според Асошиейтед прес САЩ планират през следващата седмица тристранни разговори с Русия и Украйна в Абу Даби. Те биха били първите подобни преговори от февруари.

Дипломатически фон

В Белия дом на 5 ноември представители на Русия и Украйна участваха в събитие, посветено на временното примирие в украинския град Олешки. То беше в сила от 27 октомври до 1 ноември и имаше хуманитарна цел.

Белият дом заяви, че по време на операцията са били доставени помощи, а близо 800 души са били евакуирани. Събитието беше свързано с усилията на първата дама Мелания Тръмп за организиране на ограниченото примирие.

На този фон американският президент отново постави акцент върху цивилните жертви от двете страни, но не посочи конкретен срок или договореност, които да гарантират прекратяване на бойните действия.

Източници: apnews.com, pool.pp.tools