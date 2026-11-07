NBC News: Тръмп има осем седмици за нова операция срещу Иран

Част от съветниците на президента на САЩ Доналд Тръмп смятат, че Белият дом разполага с около осем седмици, за да започне нова широкомащабна военна операция срещу Иран. Причината е предстоящото поемане на контрола над двете камари на Конгреса от демократите през януари, съобщава NBC News, позовавайки се на няколко източника.

Според информацията на медията някои американски представители настояват ударите срещу Иран да бъдат възобновени „в рамките на седмици“. Сред най-активните привърженици на този подход е министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Ако Тръмп предприеме нова ескалация след встъпването в длъжност на новия Конгрес, това може да доведе до разследвания в законодателния орган и до приемането на резолюция, призоваваща за прекратяване на военните действия. Това би поставило администрацията под по-силен политически натиск и би ограничило възможностите ѝ за продължителна операция без подкрепа от Конгреса.

Разделение в екипа на Тръмп

NBC News съобщава, че Хегсет обвинява представители, убедили президента да спре военните операции през април и впоследствие да се съгласи с меморандум за разбирателство с Техеран. Сред тях са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър.

Според източниците на медията Хегсет смята, че Съединените щати трябва да предприемат нова мащабна операция срещу Ислямската република. Други съветници на Тръмп обаче предупреждават, че подобен ход ще подкопае опитите за постигане на мирно споразумение.

Това разделение се потвърждава и от други американски публикации. Axios съобщи, че Ванс и Уиткоф настояват за сделка с Иран, докато Хегсет подкрепя възобновяване на военните действия. Държавният секретар Марко Рубио е сред представителите, които предпочитат запазване на натиска върху Техеран, без незабавно започване на нова война.

Политическият натиск се увеличава

На изборите за Конгрес демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената. Новото мнозинство трябва да встъпи в длъжност през януари, което обяснява защо част от съветниците на Тръмп разглеждат следващите седмици като възможен прозорец за действие.

В същото време президентът публично дава знак, че не е взел окончателно решение. В интервю за Axios Тръмп заяви: „Няма бързане“ с избора дали САЩ да възобновят ударите срещу Иран.

Асошиейтед прес съобщи, че след изборната загуба Тръмп е изправен пред въпроса как да продължи войната с Иран, която се превърна в един от основните политически проблеми за Републиканската партия. От Белия дом все още няма официално потвърждение, че е взето решение за нова широкомащабна операция.

Източници: axios.com, apnews.com, cbsnews.com