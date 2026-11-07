Тръмп: Сделката за Украйна може да засегне цяла Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуалното споразумение за прекратяване на войната в Украйна може да има последици за цяла Европа. По думите му той е провел телефонни разговори по темата и ще продължи обсъжданията в събота.
„Мисля, че това ще бъде много голямо споразумение. Мисля, че ще включва цяла Европа“, каза Тръмп пред репортери във Флорида.
Американският президент не уточни с кого е разговарял по телефона на 6 ноември. Той заяви, че има планирани още разговори и срещи на 7 ноември, но не съобщи дали в тях ще участват представители на Русия или Украйна.
Срещи в Мар-а-Лаго
Тръмп каза, че в резиденцията му Мар-а-Лаго са насрочени множество срещи с различни хора, включително по въпроси, свързани с Русия.„Имаме много срещи, планирани в Мар-а-Лаго, с много различни хора. Това е свързано с Русия, свързано е и с други неща“, заяви Тръмп.
Той изрази увереност, че Москва има интерес от намиране на изход от конфликта. „За първи път мисля, че и Русия, и Украйна искат решение“, каза президентът, без да представи доказателства за оценката си или конкретни ангажименти от двете страни.
Предстоящи разговори в Абу Даби
Изявленията на Тръмп идват на фона на дипломатически усилия за подновяване на преговорите. Представители на САЩ, Русия и Украйна се очаква да проведат нов кръг разговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби, като дневният ред включва прекратяване на бойните действия, сигурността и хуманитарни въпроси.
На 5 ноември Тръмп заяви, че е провел среща с руския пратеник Кирил Дмитриев. В същия ден представители на Русия и Украйна участваха в среща в Белия дом, организирана от първата дама Мелания Тръмп. Американският президент каза, че бъдещата договореност ще бъде по-широка от въпросите, пряко свързани с Украйна.
Междувременно представители на САЩ, Украйна, Франция, Германия, Великобритания и Европейския съюз обсъдиха в Брюксел гаранциите за сигурността на Украйна, финансирането на възстановяването и бъдещата европейска архитектура за сигурност. Конкретни параметри на споразумение с Русия все още не са представени публично.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С единият крак е
Коментиран от #4
05:07 07.11.2026
2 Така е
05:08 07.11.2026
3 Дончо Сделката
05:08 07.11.2026
4 Като
До коментар #1 от "С единият крак е":Евроатлантик !
Коментиран от #5
05:11 07.11.2026
5 Като
До коментар #4 от "Като":ядосано джудже в бункер.
05:14 07.11.2026
6 Ами да
05:39 07.11.2026
7 готованец
Русия я чака участта на сащ,ако някой там не вземе отношение!!!
05:45 07.11.2026
8 🇺🇦🇧🇬
Ще има голям смях скоро :D
Тези двамата наистина не осъзнават на кой свят са и какво реално се случва!
05:47 07.11.2026
9 Ще засегне Европа
05:49 07.11.2026