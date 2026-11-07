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Тръмп: Сделката за Украйна може да засегне цяла Европа
  Тема: Украйна

Тръмп: Сделката за Украйна може да засегне цяла Европа

7 Ноември, 2026 05:03 900 9

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • мар-а-лаго-
  • мирни преговори

Американският президент заяви, че е провел телефонни разговори за войната и ще продължи обсъжданията в събота. В Мар-а-Лаго са планирани срещи, свързани с Русия

Тръмп: Сделката за Украйна може да засегне цяла Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуалното споразумение за прекратяване на войната в Украйна може да има последици за цяла Европа. По думите му той е провел телефонни разговори по темата и ще продължи обсъжданията в събота.

„Мисля, че това ще бъде много голямо споразумение. Мисля, че ще включва цяла Европа“, каза Тръмп пред репортери във Флорида.

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Американският президент не уточни с кого е разговарял по телефона на 6 ноември. Той заяви, че има планирани още разговори и срещи на 7 ноември, но не съобщи дали в тях ще участват представители на Русия или Украйна.

Срещи в Мар-а-Лаго

Тръмп каза, че в резиденцията му Мар-а-Лаго са насрочени множество срещи с различни хора, включително по въпроси, свързани с Русия.

„Имаме много срещи, планирани в Мар-а-Лаго, с много различни хора. Това е свързано с Русия, свързано е и с други неща“, заяви Тръмп.

Той изрази увереност, че Москва има интерес от намиране на изход от конфликта. „За първи път мисля, че и Русия, и Украйна искат решение“, каза президентът, без да представи доказателства за оценката си или конкретни ангажименти от двете страни.

Предстоящи разговори в Абу Даби

Изявленията на Тръмп идват на фона на дипломатически усилия за подновяване на преговорите. Представители на САЩ, Русия и Украйна се очаква да проведат нов кръг разговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби, като дневният ред включва прекратяване на бойните действия, сигурността и хуманитарни въпроси.

На 5 ноември Тръмп заяви, че е провел среща с руския пратеник Кирил Дмитриев. В същия ден представители на Русия и Украйна участваха в среща в Белия дом, организирана от първата дама Мелания Тръмп. Американският президент каза, че бъдещата договореност ще бъде по-широка от въпросите, пряко свързани с Украйна.

Междувременно представители на САЩ, Украйна, Франция, Германия, Великобритания и Европейския съюз обсъдиха в Брюксел гаранциите за сигурността на Украйна, финансирането на възстановяването и бъдещата европейска архитектура за сигурност. Конкретни параметри на споразумение с Русия все още не са представени публично.

Източници: apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С единият крак е

    3 4 Отговор
    вече е в зaтвppa, обаче пак подскача.

    Коментиран от #4

    05:07 07.11.2026

  • 2 Така е

    8 9 Отговор
    Ще засегне цяла Европа - никакво разширяване на НАТО - то !

    05:08 07.11.2026

  • 3 Дончо Сделката

    11 6 Отговор
    Прецака Путин с дизела, защото всъщност е казал на Зеленски да удря по рафинериите.

    05:08 07.11.2026

  • 4 Като

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "С единият крак е":

    Евроатлантик !

    Коментиран от #5

    05:11 07.11.2026

  • 5 Като

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Като":

    ядосано джудже в бункер.

    05:14 07.11.2026

  • 6 Ами да

    3 2 Отговор
    И ЕСср засяга, а и трябва да изплаща репарациите към Русия!!!

    05:39 07.11.2026

  • 7 готованец

    0 2 Отговор
    след Сталин Русия е в ръцете на предатели.
    Русия я чака участта на сащ,ако някой там не вземе отношение!!!

    05:45 07.11.2026

  • 8 🇺🇦🇧🇬

    1 1 Отговор
    Сeрвилният старец ще "зарадва" Европа,че се е "разбрал" с бункеровия плъх,че ако изпълнят всичките му условия,ще ги уреди пак да му купуват ресурсите най-вероятно...
    Ще има голям смях скоро :D
    Тези двамата наистина не осъзнават на кой свят са и какво реално се случва!

    05:47 07.11.2026

  • 9 Ще засегне Европа

    2 1 Отговор
    Европа си отива с тези санкции срещу европееца и бъркането в джоба му.

    05:49 07.11.2026