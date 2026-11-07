Тръмп: Сделката за Украйна може да засегне цяла Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуалното споразумение за прекратяване на войната в Украйна може да има последици за цяла Европа. По думите му той е провел телефонни разговори по темата и ще продължи обсъжданията в събота.

„Мисля, че това ще бъде много голямо споразумение. Мисля, че ще включва цяла Европа“, каза Тръмп пред репортери във Флорида.

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Американският президент не уточни с кого е разговарял по телефона на 6 ноември. Той заяви, че има планирани още разговори и срещи на 7 ноември, но не съобщи дали в тях ще участват представители на Русия или Украйна.

Срещи в Мар-а-Лаго

Тръмп каза, че в резиденцията му Мар-а-Лаго са насрочени множество срещи с различни хора, включително по въпроси, свързани с Русия.

„Имаме много срещи, планирани в Мар-а-Лаго, с много различни хора. Това е свързано с Русия, свързано е и с други неща“, заяви Тръмп.

Той изрази увереност, че Москва има интерес от намиране на изход от конфликта. „За първи път мисля, че и Русия, и Украйна искат решение“, каза президентът, без да представи доказателства за оценката си или конкретни ангажименти от двете страни.

Предстоящи разговори в Абу Даби

Изявленията на Тръмп идват на фона на дипломатически усилия за подновяване на преговорите. Представители на САЩ, Русия и Украйна се очаква да проведат нов кръг разговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби, като дневният ред включва прекратяване на бойните действия, сигурността и хуманитарни въпроси.

На 5 ноември Тръмп заяви, че е провел среща с руския пратеник Кирил Дмитриев. В същия ден представители на Русия и Украйна участваха в среща в Белия дом, организирана от първата дама Мелания Тръмп. Американският президент каза, че бъдещата договореност ще бъде по-широка от въпросите, пряко свързани с Украйна.

Междувременно представители на САЩ, Украйна, Франция, Германия, Великобритания и Европейския съюз обсъдиха в Брюксел гаранциите за сигурността на Украйна, финансирането на възстановяването и бъдещата европейска архитектура за сигурност. Конкретни параметри на споразумение с Русия все още не са представени публично.

Източници: apnews.com