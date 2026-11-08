Мигранти тръгнаха към САЩ след победата на демократите

Победата на демократите на междинните избори в САЩ насърчи мигранти от Хондурас и Ел Салвадор да поемат към американската граница, въпреки че имиграционните правила остават непроменени. Две групи вече се придвижват през Гватемала към границата на Мексико.

Десетки салвадорци потеглиха с автобуси от Западния автогарен терминал в Сан Салвадор към Текун Уман – граничен град в Гватемала. Там те възнамеряват да се присъединят към друга група, тръгнала от Хондурас в изборния ден и вече преминаваща през страната.

„Това е надеждата – да стигнем там, накъдето сме тръгнали“, заяви пред CNN Беатрис М., която пътува със съпруга си и двете им деца на 9 и 11 години. Служител на автобусна компания определи пътниците като необичаен поток, но не посочи името си, тъй като не е упълномощен да говори публично.

Предупреждението на Вашингтон

Два дни след изборите посолството на САЩ в Ел Салвадор публикува предупреждение на испански език. В него се посочва, че имиграционните закони на САЩ продължават да действат и че резултатите от междинните избори не представляват промяна в настоящата имиграционна политика.

Въпреки това част от мигрантите свързват победата на демократите с възможност за по-благоприятно отношение от американските имиграционни власти. Хондурасецът Сантяго, който е бил депортиран два пъти от САЩ, заяви: „Надяваме се, че с тази промяна всичко ще се подобри за нас.“

Хуан, живял 26 години в САЩ, е бил депортиран на 15 септември. След това два пъти се е опитал да влезе отново, но е бил върнат от Мексико. Той се е присъединил към групата, след като разбрал за нея в социалните мрежи.

Безработица и разделени семейства

„Ще опитам още веднъж, за да видя дали мога да вляза в Съединените щати, защото съпругата и двете ми деца са там“, каза Хуан пред CNN.

След встъпването на Доналд Тръмп в длъжност през 2025 г. срещите на югозападната граница на САЩ са намалели рязко. Администрацията затегна контрола по границата с Мексико и започна вълна от депортации, представяна от президента като мярка срещу незаконната миграция.

За част от хората обаче рискът от депортация е по-малък от натиска на бедността и липсата на работа. Салвадорецът Карлос Е. заяви, че е безработен от четири месеца и че семейството му живее в САЩ.

Хосе К. потегли към границата, след като не е виждал близките си от две години. Преди да се качи на автобуса, той им се обадил по видеовръзка, за да ги уведоми, че започва пътуването и се надява скоро да ги прегърне.

„Тук има работа, но тя не е достатъчна, за да се издържаме“, каза младият земеделец Маурисио С. Той добави, че положението в САЩ не е лесно, но възнамерява да опита късмета си и да помогне на семейството си.

Други мигранти не очакват изборите да променят съществено политиката. На граничен пункт в Гватемала Анибал заяви, че и при демократи, и при републиканци незаконното влизане често завършва с депортация. „Нищо не се е променило“, каза той.

Източници: edition.cnn.com