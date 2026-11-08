Офертата на Тръмп към Дана Уайт: шега или реален план?

Предложението на Доналд Тръмп към шефа на UFC Дана Уайт да стане прессекретар на Белия дом е било шега, заяви представител на американската администрация, цитиран от The Washington Post. По-късно обаче Уайт каза, че ще се срещне с президента в Белия дом в понеделник, 9 ноември, което оставя неясно дали става дума само за закачка или за реално обсъждане на поста.

Тръмп отправи предложението в публикация в Truth Social. Той нарече Уайт „велик боец и воин“ и заяви, че му е предложил длъжността главен говорител на администрацията. Президентът добави, че очаква към Уайт да се присъединят и няколко бойци от UFC като „помощници“, за да „защитават“ администрацията от левицата.

Сред имената, споменати от Тръмп, са Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джъстин Гейджи, Даниел Кормие, Кейла Харисън и Аманда Нунеш. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг подкрепи публично идеята с кратко съобщение: „Да, направи го, Дана Уайт!“

Уайт беше в Лондон за боксово събитие, когато журналисти го попитаха за предложението. Той каза, че ще лети за Вашингтон и ще разговаря с Тръмп в понеделник. На въпрос как би съчетал евентуалната работа в Белия дом с настоящите си ангажименти в бойните спортове, Уайт отговори: „Да, вече имам много работни места.“ По-късно добави: „Сигурен съм, че след това ще имаме още какво да обсъдим.“

Белият дом все още няма постоянен прессекретар

Длъжността е вакантна след краткия мандат на Кейти Захария, която напусна поста след пет дни. Тя беше наследила Каролайн Левит, напуснала в края на август. Нито Белият дом, нито UFC са потвърдили официално, че Уайт е приел предложението или че е започнала процедура по назначаването му.

Предложението беше отправено на фона на тежък политически удар за Тръмп и Републиканската партия. Демократите спечелиха междинните избори и републиканците загубиха контрола върху двете камари на Конгреса. След вота президентът замени дългогодишния си съветник Сузи Уайлс със Стивън Милър като началник на кабинета на Белия дом.

Дана Уайт е близък съюзник на Тръмп. Той е говорил на конгресите на Републиканската партия през 2016, 2020 и 2024 г., а през юни участва в организираното на моравата пред Белия дом събитие на UFC по повод 250-годишнината на Съединените щати. След публикацията на Тръмп Уайт сподели снимка зад трибуната в залата за брифинги с надпис „Към следващата глава“, но не заяви, че приема поста.

Окончателният отговор дали предложението е било шега, политически ход или реален план се очаква след срещата между Тръмп и Уайт. До нея няма официално назначение на нов прессекретар на Белия дом.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com