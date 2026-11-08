Изборите в САЩ се превърнаха в казино за милиони

Междинните избори в САЩ превърнаха платформите за прогнозни пазари в своеобразно политическо казино, в което участниците залагат реални пари върху победата на отделни кандидати и партии. Въпреки нарастващата популярност на този вид търговия, водещите платформи Kalshi и Polymarket не предвидиха мащаба на победата на Демократическата партия.

Това съобщава The Wall Street Journal в материал на журналистите Кевин Дъган и Катрин Лонг, публикуван на 4 ноември 2026 г. и разпространен в японското издание на вестника.

Един от участниците е 64-годишният Томас Мороу, който заложил около 1200 долара, приблизително 190 000 японски йени, на победа на републикански кандидати.

Мороу бил убеден в правилността на политическите си прогнози и възприемал залозите като възможност да докаже позицията си пред своите приятели.

„Това е чудесна възможност ясно да докажа на приятелите си, че преценката ми е правилна“, заявил той на 3 ноември, в деня на изборите.

Само няколко часа по-късно ситуацията се променила. До сутринта на 4 ноември Мороу вече бил загубил около 640 долара, или повече от половината от първоначално заложената сума, след като демократите постигнали убедителна победа на междинните избори.

Прогнозните пазари като Kalshi и Polymarket позволяват на потребителите да търгуват с договори, чиято стойност зависи от настъпването на конкретно събитие. При политическите залози това може да бъде победа на определен кандидат, резултат от избори или контролът върху дадена законодателна институция.

За разлика от традиционните социологически проучвания, при които участниците изразяват предпочитанията си, прогнозните пазари изискват финансов ангажимент. Цените на договорите отразяват оценките на участниците за вероятността от определен резултат.

Това обаче не гарантира точността на прогнозите. Резултатите от американските междинни избори показват, че дори пазари, в които се търгуват значителни суми, могат да подценят мащаба на политическите промени.

Според The Wall Street Journal голяма част от участниците използват подобни платформи предимно за развлечение, а не като професионален инвестиционен инструмент.

Популярността на прогнозните пазари поставя и въпроса доколко финансовите залози могат да бъдат надежден индикатор за обществените нагласи. Въпреки че обединяват очакванията на множество участници, те остават зависими от поведението, предпочитанията и финансовите възможности на хората, които търгуват.

Случаят с изборите в САЩ показва и рисковете за потребителите, които превръщат политическите си убеждения във финансови залози. Дори силната увереност в определен изборен резултат не предпазва от загуби, когато избирателите гласуват по различен от очаквания начин.