Песков: Рано е да се каже дали Путин ще отиде на Г-20

Все още не е ясно дали руският президент Владимир Путин ще присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова да не се правят предварителни изводи по въпроса, въпреки че Съединените щати официално поканиха руския лидер.

„Не бих избързвал толкова напред. Знаем, че такива пътувания винаги са свързани с големи логистични трудности и проблеми“, заяви Песков.

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Той припомни, че руската делегация е пътувала девет часа със самолет до Женева за тристранните разговори по конфликта в Украйна, макар разстоянието да е сравнително малко. По думите му при планирането на подобна визита трябва да се отчетат множество обстоятелства.

Москва очаква решение в последния момент

Поканата към Путин е била предадена през септември от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Вашингтон е изразил надежда руският президент да я приеме, но Москва все още не е съобщила официален отговор.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Панкин заяви, че страната ще участва активно в срещата и ще бъде представена на високо ниво. Същевременно той уточни, че съставът на делегацията още не е определен.

„Обикновено такова решение при нас и при колегите се взема в навечерието“, каза Панкин.

Самитът на Г-20 е насрочен за 14 и 15 декември в Маями. Информацията за руското участие и позицията на Панкин бяха потвърдени и от ТАСС.

Възможна ли е среща Путин-Тръмп-Зеленски

Маями се разглежда и като възможно място за разговор между лидерите на Русия, Украйна и САЩ. Украинският президент Владимир Зеленски е допускал подобна среща, но е подчертавал, че Москва и Вашингтон не са потвърдили официално такъв формат.

Зеленски е определял евентуалните разговори като възможна значителна стъпка към деескалация. Американският президент Доналд Тръмп също е допускал присъствието на украинския лидер на форума, но официална покана към него все още не е отправена.

В Киев междувременно заявиха, че руското присъствие е важно за смисъла на срещата. Давид Арахамия, председател на парламентарната група „Слуга на народа“, каза, че Украйна не е заинтересована „просто да седи“ на Г-20 без Русия.

„Каква би била темата тогава? Смятам, че е важно Русия да присъства“, заяви Арахамия.

По думите му за провеждането на тристранна среща ще трябва да бъдат съгласувани редица въпроси и да бъде подготвена основа за преговори. Към момента потвърдено е единствено, че Русия възнамерява да участва в Г-20, докато присъствието на Путин и евентуалният тристранен формат остават нерешени.