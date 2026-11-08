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Песков: Рано е да се каже дали Путин ще отиде на Г-20
  Тема: Украйна

Песков: Рано е да се каже дали Путин ще отиде на Г-20

8 Ноември, 2026 16:53 670 16

  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • г-20-
  • доналд тръмп-
  • украйна

Кремъл посочи логистичните трудности около евентуалното пътуване до Маями. Москва потвърди, че ще участва на високо ниво, но съставът на делегацията още не е определен

Песков: Рано е да се каже дали Путин ще отиде на Г-20 - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Все още не е ясно дали руският президент Владимир Путин ще присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова да не се правят предварителни изводи по въпроса, въпреки че Съединените щати официално поканиха руския лидер.

„Не бих избързвал толкова напред. Знаем, че такива пътувания винаги са свързани с големи логистични трудности и проблеми“, заяви Песков.

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Той припомни, че руската делегация е пътувала девет часа със самолет до Женева за тристранните разговори по конфликта в Украйна, макар разстоянието да е сравнително малко. По думите му при планирането на подобна визита трябва да се отчетат множество обстоятелства.

Москва очаква решение в последния момент

Поканата към Путин е била предадена през септември от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Вашингтон е изразил надежда руският президент да я приеме, но Москва все още не е съобщила официален отговор.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Панкин заяви, че страната ще участва активно в срещата и ще бъде представена на високо ниво. Същевременно той уточни, че съставът на делегацията още не е определен.

„Обикновено такова решение при нас и при колегите се взема в навечерието“, каза Панкин.

Самитът на Г-20 е насрочен за 14 и 15 декември в Маями. Информацията за руското участие и позицията на Панкин бяха потвърдени и от ТАСС.

Възможна ли е среща Путин-Тръмп-Зеленски

Маями се разглежда и като възможно място за разговор между лидерите на Русия, Украйна и САЩ. Украинският президент Владимир Зеленски е допускал подобна среща, но е подчертавал, че Москва и Вашингтон не са потвърдили официално такъв формат.

Зеленски е определял евентуалните разговори като възможна значителна стъпка към деескалация. Американският президент Доналд Тръмп също е допускал присъствието на украинския лидер на форума, но официална покана към него все още не е отправена.

В Киев междувременно заявиха, че руското присъствие е важно за смисъла на срещата. Давид Арахамия, председател на парламентарната група „Слуга на народа“, каза, че Украйна не е заинтересована „просто да седи“ на Г-20 без Русия.

„Каква би била темата тогава? Смятам, че е важно Русия да присъства“, заяви Арахамия.

По думите му за провеждането на тристранна среща ще трябва да бъдат съгласувани редица въпроси и да бъде подготвена основа за преговори. Към момента потвърдено е единствено, че Русия възнамерява да участва в Г-20, докато присъствието на Путин и евентуалният тристранен формат остават нерешени.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виц

    9 4 Отговор
    Путин в Маями!

    Коментиран от #14

    16:55 08.11.2026

  • 2 Не е рано

    9 0 Отговор
    Няма да отиде.

    16:56 08.11.2026

  • 3 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Путин няма да иде ако има вариант зеленски да е там.страх го е.

    Коментиран от #10

    17:01 08.11.2026

  • 4 Никъде няма да отиде

    12 2 Отговор
    От 5 години не е виждал слънцето

    17:01 08.11.2026

  • 5 Арест и трибунал

    12 2 Отговор
    Не смее бункерното джудже

    17:02 08.11.2026

  • 6 Никой

    8 2 Отговор
    Този не е ли пукнал .

    17:03 08.11.2026

  • 7 Абе

    8 2 Отговор
    Тоя дето му се кланя Песков на снимката , Пааллайч ли е ?

    17:03 08.11.2026

  • 8 Да бе!

    11 3 Отговор
    Бас държа, че жужето няма да отиде на г-20, защото е страхливо. Може веднага да го арестуват като военнопрестъпник.

    17:03 08.11.2026

  • 9 КЪДЕ ШЕ ХОДИ

    11 2 Отговор
    СТРАХЛИВИЯ ДЪРТ БОТОКС ?

    НЕ СЛУЧАЙНО НАПРАВИ
    2 ПВО ОБРЪЧА

    ОКОЛО ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    ПОД ЗЕМЯТА СЕ ЧУВСТВА НАЙ ДОБРЕ
    ВСЕКИ ПЛЪХ.
    ТАМ МУ Е МЯСТОТО.

    17:05 08.11.2026

  • 10 Всъщност

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Гости под въпрос : " Украйна (Володимир Зеленски): Доналд Тръмп официално заяви, че има готовност и ще покани Зеленски като специален гост на срещата край Маями. Все още се изяснява дали украинският президент ще пътува лично, или ще се включи дистанционно поради съображения за сигурност." / Относно Путин , Украинската мафия е много силна в Сащ !

    17:05 08.11.2026

  • 11 Никой

    7 2 Отговор
    Българските избори са блестяща илюстрация как еди народ с зинала уста се юрва подир смехотворна стръв за мир и келепир .

    17:09 08.11.2026

  • 12 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Хората гладуват

    17:13 08.11.2026

  • 13 Костадинов

    4 1 Отговор
    Йотова и Радев ще ходят ли?Без да попитат българсия народ!?

    17:16 08.11.2026

  • 14 Хаха хаха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Виц":

    Какво Г-20 бълнува психопата Путин? САЩ имат 19 пъти по-голям БВП от Русия! Южна Корея по-малката по площ и от България има по-голям БВП от кочината Русия! Путин ще го поканят на г-120!

    17:23 08.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И кой точно двойник

    4 0 Отговор
    ще прати страхливото жужи

    17:33 08.11.2026