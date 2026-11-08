Раам ще подкрепи Айзенкот и без коалиционно споразумение

Арабската партия Раам ще подкрепи лидера на Яшар Гади Айзенкот за министър-председател на Израел дори ако преди това не бъде подписано коалиционно споразумение. Това съобщава израелският вестник „Аарец“, цитиран от „Европа прес“.

Раам има осем депутати в Кнесета. Подкрепящите Айзенкот партии разполагат общо с 48 места в 120-членния парламент, а за мнозинство са нужни 61. Така гласовете на арабските формации могат да се окажат решаващи за съставянето на правителство, макар Яшар официално да отхвърля зависимостта от тях.

Арабските партии заемат ключова позиция

Другата арабско-израелска формация, Обединената листа, има 11 депутатски места. Тя също подкрепя Айзенкот като кандидат за премиер, но засега официалната ѝ позиция е въздържане, а не гласуване в подкрепа на правителството.

Според информацията на „Аарец“ Раам и Обединената листа искат първо да бъде избран нов председател на Кнесета. Раам също така се стреми да не допусне бъдещото правителство да зависи от ултраортодоксалната партия „Обединен юдаизъм на Тората“.

Подкрепата от арабските партии обаче поставя Айзенкот пред политическа дилема. Партията му Яшар заявява, че не желае да разчита на арабски формации, но без тяхното съдействие опозиционният блок не достига парламентарно мнозинство.

Айзенкот получи мандата след избори без мнозинство

Президентът Ицхак Херцог обяви, че ще възложи на Айзенкот да състави правителство след проведените консултации с парламентарно представените партии. „67 от 120 депутати препоръчаха на президента Херцог лидерът на Яшар Гади Айзенкот да получи мандата за съставяне на правителство“, посочи президентската институция в обобщението на консултациите, цитирано от „Европа прес“.

Други 46 депутати са препоръчали мандатът да бъде даден на досегашния премиер и лидер на Ликуд Бенямин Нетаняху. Парламентарните избори на 27 октомври не излъчиха блок с необходимите 61 места, което остави възможността за коалиция с външна подкрепа или за нови политически преговори.

След официалното възлагане на мандата Айзенкот ще разполага с 28 дни за съставяне на правителство. Президентът може да удължи срока с още 14 дни. Ако преговорите се провалят, ще последва нов кръг от консултации за мандата, а политическата нестабилност може да доведе и до нови избори.