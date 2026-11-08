Франция ще участва в преговорите за Украйна в Абу Даби

Франция ще участва в преговорите между Съединените щати, Русия и Украйна, които ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро в интервю за радио RTL.
„Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези дискусии. Все още не мога да кажа кой ще представлява Франция, но страната без съмнение ще присъства“, каза Баро.
По думите му европейците ще бъдат „добре представени“ по време на разговорите за войната в Украйна. Френският министър не уточни дали Париж ще изпрати отделна делегация или ще участва в по-широк европейски формат.
Европа настоява да има глас в преговорите
Баро заяви, че през последните седмици европейските държави са засилили присъствието си в дипломатическите усилия и са дали ясно да се разбере, че решенията за бъдещето на континента не могат да бъдат вземани без отчитане на техните позиции.„Франция ще гарантира, че гласът на Европа ще бъде чут, защото Европа е страната, която е най-пряко засегната“, подчерта френският външен министър.
Тристранната среща в Абу Даби беше обявена от американския пратеник Стив Уиткоф. Очаква се делегации на САЩ, Русия и Украйна да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и възможни стъпки за намаляване на напрежението.
Към момента не е обявен съставът на френската делегация. Не е посочено и дали други европейски държави ще изпратят свои представители в Абу Даби, извън заявеното от Баро, че европейците ще бъдат представени.
Източници: uk.marketscreener.com, apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малкият бабоев
Коментиран от #45
16:34 08.11.2026
2 Ами да
Коментиран от #22
16:35 08.11.2026
3 А, французите
16:38 08.11.2026
4 Бялджип
16:38 08.11.2026
5 Ами
сега ще се избият кой да разгваря с Русия.
Коментиран от #9
16:40 08.11.2026
6 Няма лошо
16:41 08.11.2026
7 седесарко
16:42 08.11.2026
8 Нека
16:43 08.11.2026
9 Ами
До коментар #5 от "Ами":САЩ и Европа имат понякога дрязги.Така е при демокрациите.Но са твърдо зад Украйна.Който залитне към Кремъл се знае.Отива в нищото.Орбан, Вучич, Асад, Янукович...
16:43 08.11.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #14, #37, #41
16:43 08.11.2026
11 Франция
Коментиран от #40
16:44 08.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 На няколко места
Коментиран от #34
16:46 08.11.2026
14 Русия и възход?
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Възход в кочина? Сериозен ли си?
Коментиран от #20
16:51 08.11.2026
15 Пешо
Коментиран от #31
16:59 08.11.2026
16 Съдията
17:00 08.11.2026
17 Критериите за френсия преговарящ са
2. Да може да сервира кафе
3. Да отваря и затваря врати безшумно
4. Да е невидим каот всеки един добър иконом
Коментиран от #27
17:11 08.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ще участват
17:13 08.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сельооо
До коментар #2 от "Ами да":Ще коментирам като копейка.Франция е ядрена държава и може да сервира нещо от този сорт.
Коментиран от #24, #43, #44
17:16 08.11.2026
23 Копейкотрошач
17:16 08.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Само питам
17:19 08.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Франция
17:21 08.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ганю Балкански
На 8/9 май 1945 г. при подписването на германската капитулация в Берлин Кайтел вижда сред представителите на съюзниците и френски делегат (генерал Жан дьо Латр дьо Тасини).
И според исторически анекдоти и спомени, изненадан от присъствието на Франция като страна победителка (имайки предвид ранния ѝ разгром през 1940 г. и режима във Виши), той задава въпроса с пренебрежение: „Как, и французите ли?! Само това липсваше!“ или „И тия ли са ни победили?“.
Смях,не смях,но франкетата като ПОБЕДИТЕЛИ участва в подписването на капитулацията и получава окупационна зона в Германия, въпреки че основната тежест на победата пада върху СССР, САЩ и Великобритания.
17:27 08.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дали ще присъства или не
До коментар #11 от "Франция":Франция решава,А НЕ ТИ!
Коментиран от #42, #49
17:29 08.11.2026
41 Беше руски някога
До коментар #10 от "И Киев е Руски":ВЕЧЕ НЕ Е!
Коментиран от #48
17:30 08.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Франция
До коментар #22 от "Сельооо":вече няма колонии откъдето да си внася уран! Скоро няма да е ядрена държава! И френският производител на ядрени реактори от няколко месеца преговаря за достъп до технологи с Росатом
17:31 08.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 чичо Манчо
17:32 08.11.2026
47 Да беше чел история
Няма да стоят гладни хората трябва нещо за МЕЗЕ!!!!!!
17:32 08.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Т. Живков
До коментар #40 от "Дали ще присъства или не":Кво ще решавате бре? Решават тези, които имат пари!
Франция е пред фалит! Какво ще решава?
17:36 08.11.2026
50 Майстора
17:38 08.11.2026
51 Ами то
17:40 08.11.2026