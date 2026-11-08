Франция ще участва в преговорите за Украйна в Абу Даби

Франция ще участва в преговорите между Съединените щати, Русия и Украйна, които ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро в интервю за радио RTL.

„Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези дискусии. Все още не мога да кажа кой ще представлява Франция, но страната без съмнение ще присъства“, каза Баро.

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По думите му европейците ще бъдат „добре представени“ по време на разговорите за войната в Украйна. Френският министър не уточни дали Париж ще изпрати отделна делегация или ще участва в по-широк европейски формат.

Европа настоява да има глас в преговорите

Баро заяви, че през последните седмици европейските държави са засилили присъствието си в дипломатическите усилия и са дали ясно да се разбере, че решенията за бъдещето на континента не могат да бъдат вземани без отчитане на техните позиции.

„Франция ще гарантира, че гласът на Европа ще бъде чут, защото Европа е страната, която е най-пряко засегната“, подчерта френският външен министър.

Тристранната среща в Абу Даби беше обявена от американския пратеник Стив Уиткоф. Очаква се делегации на САЩ, Русия и Украйна да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и възможни стъпки за намаляване на напрежението.

Към момента не е обявен съставът на френската делегация. Не е посочено и дали други европейски държави ще изпратят свои представители в Абу Даби, извън заявеното от Баро, че европейците ще бъдат представени.

Източници: uk.marketscreener.com, apnews.com, axios.com