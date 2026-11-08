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Франция ще участва в преговорите за Украйна в Абу Даби
  Тема: Украйна

Франция ще участва в преговорите за Украйна в Абу Даби

8 Ноември, 2026 16:33 1 207 51

  • жан-ноел баро-
  • преговори за украйна-
  • абу даби-
  • европа

Жан-Ноел Баро не посочи кой ще представлява Париж, но заяви, че европейците ще бъдат добре представени на срещата между САЩ, Русия и Украйна

Франция ще участва в преговорите за Украйна в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция ще участва в преговорите между Съединените щати, Русия и Украйна, които ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро в интервю за радио RTL.

„Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези дискусии. Все още не мога да кажа кой ще представлява Франция, но страната без съмнение ще присъства“, каза Баро.

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По думите му европейците ще бъдат „добре представени“ по време на разговорите за войната в Украйна. Френският министър не уточни дали Париж ще изпрати отделна делегация или ще участва в по-широк европейски формат.

Европа настоява да има глас в преговорите

Баро заяви, че през последните седмици европейските държави са засилили присъствието си в дипломатическите усилия и са дали ясно да се разбере, че решенията за бъдещето на континента не могат да бъдат вземани без отчитане на техните позиции.

„Франция ще гарантира, че гласът на Европа ще бъде чут, защото Европа е страната, която е най-пряко засегната“, подчерта френският външен министър.

Тристранната среща в Абу Даби беше обявена от американския пратеник Стив Уиткоф. Очаква се делегации на САЩ, Русия и Украйна да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и възможни стъпки за намаляване на напрежението.

Към момента не е обявен съставът на френската делегация. Не е посочено и дали други европейски държави ще изпратят свои представители в Абу Даби, извън заявеното от Баро, че европейците ще бъдат представени.

Източници: uk.marketscreener.com, apnews.com, axios.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малкият бабоев

    37 2 Отговор
    Има нещо гнило във Франция?

    Коментиран от #45

    16:34 08.11.2026

  • 2 Ами да

    43 2 Отговор
    На такива срещи винаги са нужни и сервитьори...

    Коментиран от #22

    16:35 08.11.2026

  • 3 А, французите

    34 2 Отговор
    Поканени ли са официално или дами се натягат? Форматът на срещата още не е уточнен май.

    16:38 08.11.2026

  • 4 Бялджип

    35 0 Отговор
    Изминалият черен четвъртък показа Франция като обезсилена,обездвижена и обезобразена държава. С каква наглост се пъхат в международните дела, след като не мога да оправят вътрешните си ?

    16:38 08.11.2026

  • 5 Ами

    32 1 Отговор
    Тия уж не искаха да разговарят с Русия,
    сега ще се избият кой да разгваря с Русия.

    Коментиран от #9

    16:40 08.11.2026

  • 6 Няма лошо

    29 1 Отговор
    Срещата е на ниво пратеници . Урсулианци могат да стоят на столовете зад загубилото си протеже Зеленски .

    16:41 08.11.2026

  • 7 седесарко

    27 1 Отговор
    тия нали не са страна в конфликта, като какви ще разговарят..........

    16:42 08.11.2026

  • 8 Нека

    21 0 Отговор
    Франция да си гледа даскалите !

    16:43 08.11.2026

  • 9 Ами

    0 25 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    САЩ и Европа имат понякога дрязги.Така е при демокрациите.Но са твърдо зад Украйна.Който залитне към Кремъл се знае.Отива в нищото.Орбан, Вучич, Асад, Янукович...

    16:43 08.11.2026

  • 10 И Киев е Руски

    16 1 Отговор
    Заявената цел на Запада във войната на Украйна с Русия, още през 1996 г., беше унищожаването на населението на Украйна (за да се предотврати възходът на Русия). И именно този план видяхме да се изпълнява през всичките тези години, като някои политици дори не смятаха за необходимо да го крият, тъй като „говедото“ няма право да изразява мнение (или да предлага алтернативно решение)

    Коментиран от #14, #37, #41

    16:43 08.11.2026

  • 11 Франция

    21 1 Отговор
    без съмнение няма да присъства каквото и да казва тоя Баро ! Ще присъства колкото и България

    Коментиран от #40

    16:44 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На няколко места

    19 1 Отговор
    пише ТРИСТРАННА среща-има един излишен, но кой-сетете9се!

    Коментиран от #34

    16:46 08.11.2026

  • 14 Русия и възход?

    0 21 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Възход в кочина? Сериозен ли си?

    Коментиран от #20

    16:51 08.11.2026

  • 15 Пешо

    11 1 Отговор
    Ако французите се натресат на преговорите в тристранната среща, то руската делегация ще я напусне.

    Коментиран от #31

    16:59 08.11.2026

  • 16 Съдията

    10 1 Отговор
    Може и да участва, ако изпрати двама-трима консиаржи.😂

    17:00 08.11.2026

  • 17 Критериите за френсия преговарящ са

    11 1 Отговор
    1. Да умее да подрязва и пали пури
    2. Да може да сервира кафе
    3. Да отваря и затваря врати безшумно
    4. Да е невидим каот всеки един добър иконом

    Коментиран от #27

    17:11 08.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ще участват

    7 0 Отговор
    ала само като сеирджии...

    17:13 08.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сельооо

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да":

    Ще коментирам като копейка.Франция е ядрена държава и може да сервира нещо от този сорт.

    Коментиран от #24, #43, #44

    17:16 08.11.2026

  • 23 Копейкотрошач

    9 0 Отговор
    Има една снимка на Макрон с трима млади "французи" от Африка, голи до кръста. Ето такова ще е участието на Франция в преговорите.

    17:16 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само питам

    8 0 Отговор
    С кого ще преговарят тия , с портиера или с чистачката ?!

    17:19 08.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Франция

    4 0 Отговор
    Ще бъде представена от известен готвач, който ще осигури участието на френски ястия на масата на след преговорите!

    17:21 08.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ганю Балкански

    3 0 Отговор
    ...И тези ли са ни победили?“ (или „А, ама и тези ли са ни победили?“) е известна историческа реплика, приписвана на германския генерал-фелдмаршал Вилхелм Кайтел.
    На 8/9 май 1945 г. при подписването на германската капитулация в Берлин Кайтел вижда сред представителите на съюзниците и френски делегат (генерал Жан дьо Латр дьо Тасини).
    И според исторически анекдоти и спомени, изненадан от присъствието на Франция като страна победителка (имайки предвид ранния ѝ разгром през 1940 г. и режима във Виши), той задава въпроса с пренебрежение: „Как, и французите ли?! Само това липсваше!“ или „И тия ли са ни победили?“.
    Смях,не смях,но франкетата като ПОБЕДИТЕЛИ участва в подписването на капитулацията и получава окупационна зона в Германия, въпреки че основната тежест на победата пада върху СССР, САЩ и Великобритания.

    17:27 08.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дали ще присъства или не

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Франция":

    Франция решава,А НЕ ТИ!

    Коментиран от #42, #49

    17:29 08.11.2026

  • 41 Беше руски някога

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    ВЕЧЕ НЕ Е!

    Коментиран от #48

    17:30 08.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Франция

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сельооо":

    вече няма колонии откъдето да си внася уран! Скоро няма да е ядрена държава! И френският производител на ядрени реактори от няколко месеца преговаря за достъп до технологи с Росатом

    17:31 08.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 чичо Манчо

    3 0 Отговор
    Тя и Урсула ходи един път непоканена и я върнаха с товарния самолет .

    17:32 08.11.2026

  • 47 Да беше чел история

    3 0 Отговор
    Ще бъдат на масата .,..в менюто!
    Няма да стоят гладни хората трябва нещо за МЕЗЕ!!!!!!

    17:32 08.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Т. Живков

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дали ще присъства или не":

    Кво ще решавате бре? Решават тези, които имат пари!
    Франция е пред фалит! Какво ще решава?

    17:36 08.11.2026

  • 50 Майстора

    1 0 Отговор
    Шаро, Баро, Мурджо ,Гинка цяла весела дружинка.

    17:38 08.11.2026

  • 51 Ами то

    3 0 Отговор
    Май срещата може да мине без Русия....аз ако съм няма да си губя времето да слушам европейците с изискването им за справедлив мир за Украйна...тая мантра тече вече 5 години и може още 5 да продължи....ако ЕС естествено може да вади по 150 млрд годишно за Украйна

    17:40 08.11.2026