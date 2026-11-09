Тръмп: 38 моста в Иран може да изчезнат за час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „много малко вероятно“ да се наложи Вашингтон да поднови военните удари срещу Иран, ако преговорите за ядрената програма на Техеран и повторното отваряне на Ормузкия проток отбележат напредък.

„Зависи дали ще подпишат много силно споразумение“, каза Тръмп в телефонно интервю за CNN. По думите му САЩ ще предприемат нови действия, ако това стане необходимо, но предпочитаният вариант е дипломатическо решение.

Американските сили остават в готовност

Изявлението на президента идва осем месеца след началото на войната, на фона на продължаваща безизходица между Вашингтон и Техеран. Според Тръмп американските сили в региона са подготвени за нова операция.

„Готови сме за това. Имам три самолетоносача тук. Другият току-що пристигна. И трите са напълно въоръжени и готови“, заяви той.

Тръмп каза още, че САЩ са набелязали цели в Иран, сред които електроцентрали и мостове. Той посочи 38 моста, които според него могат да бъдат разрушени „буквално за един час“. В същото време президентът заяви, че не желае да унищожава иранска инфраструктура, тъй като възстановяването ѝ би отнело години.

Президентът твърди, че иранската противовъздушна отбрана е унищожена, а ракетният и дроновият капацитет на страната са силно ограничени. По думите му Иран е запазил около 10% от възможностите си за производство на ракети и около 15% от тези за производство на дронове.

Преговорите остават без пробив

Катар посредничи между САЩ и Иран, но двете страни запазват мълчание за състоянието на преговорите. Дипломатическите контакти в региона се засилиха след междинните избори в САЩ.

Катар съобщи, че Тръмп е разговарял с емира Тамим бин Хамад Ал Тани за деескалация. Иранският външен министър Абас Арагчи е провел разговори с колегите си от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Оман, Пакистан, Кувейт, Йордания, Турция, Кипър и Катар.

Държавният секретар Марко Рубио обаче заяви, че споразумението не изглежда близо. „Не бих казал, че сме на прага на пробив“, каза той пред журналисти във Флорида. Рубио определи част от исканията на Иран като неприемливи и нереалистични.

Демократите поеха контрола над Конгреса

На фона на войната и икономическия натиск демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената на междинните избори. Вотът беше определен като тежък удар за Тръмп и Републиканската партия, а войната с Иран и високите цени се превърнаха в едни от основните теми за избирателите.

Новото демократическо мнозинство ще започне работа през януари 2027 г. и се очаква да засили парламентарния контрол върху администрацията, военните действия и начина, по който президентът упражнява правомощията си във външната политика.

Тръмп призна, че изборният резултат е променил политическата среда, но продължава да защитава действията си срещу Иран. Според него нова военна операция може да бъде избегната, ако Техеран приеме договор, който Вашингтон определи като достатъчно надежден.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com