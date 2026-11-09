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Куба: САЩ са оказвали силен натиск преди вота за ембаргото

Куба: САЩ са оказвали силен натиск преди вота за ембаргото

9 Ноември, 2026 05:17 571 0

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  • ембарго-
  • ернесто соберон гусман

Хавана твърди, че Вашингтон е опитвал да промени позициите на държави в ООН. Резолюцията срещу ембаргото беше приета със 130 гласа „за“ и 17 „против“

Куба: САЩ са оказвали силен натиск преди вота за ембаргото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати са оказвали „изключително силен“ натиск върху други държави, за да променят позициите си преди гласуването в Общото събрание на ООН за американското ембарго срещу Куба. Това заяви постоянният представител на Хавана в световната организация Ернесто Соберон Гусман в интервю за кореспондент на ТАСС.

„В дните преди гласуването на 27 и 28 октомври моите колеги в ООН ми казваха, че действията на американското правителство за промяна на позициите им са безумни — това беше точната дума, която използваха. Натискът беше изключително силен и чувах за него от колегите си всеки ден“, каза дипломатът.

Твърденията на кубинската страна бяха направени след гласуването на 28 октомври, когато Общото събрание прие за 34-ти пореден път резолюция, призоваваща за прекратяване на икономическото, търговското и финансовото ембарго на САЩ срещу Куба. Документът получи 130 гласа „за“, 17 „против“ и 25 въздържали се.

Вотът показа значително отслабване на подкрепата за Хавана. През 2025 г. резолюцията беше приета със 165 гласа „за“, 7 „против“ и 12 въздържали се. Сред държавите, гласували против през тази година, бяха Съединените щати и Израел.

Натискът преди гласуването

Кубинският външен министър Бруно Родригес също обвини Вашингтон, че заплашва държави с последици и санкции, ако подкрепят резолюцията. Ройтерс съобщи преди вота, че Хавана е отправила тези обвинения на фона на засилен натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп срещу Куба.

Асошиейтед прес определи действията на Вашингтон като кампания за влияние върху резултата от гласуването. Според агенцията редица държави са гласували против резолюцията или са се въздържали за първи път, докато САЩ са призовавали страните да отхвърлят документа.

Американският представител в ООН Майк Уолц заяви преди вота, че гласуването е възможност държавите да се противопоставят на кубинското правителство, което Вашингтон обвинява в корупция и репресии. САЩ отхвърлят определението „блокада“ и посочват, че продължават да извършват ограничен износ за Куба.

Резолюцията не отменя ембаргото

Решението на Общото събрание има политическа, но не и задължителна правна сила. То не може само по себе си да прекрати американските ограничения, които са в сила повече от шест десетилетия. За отмяната им е необходимо решение на Конгреса на САЩ.

След тазгодишния вот кубинската дипломация ще продължи да използва ежегодната резолюция като международен натиск срещу американската политика. Вашингтон, от своя страна, запазва позицията си, че основната причина за кризата на острова са действията на кубинското правителство, а не ембаргото.

Източници: apnews.com, investing.com, efe.com


Куба
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