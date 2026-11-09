Куба е разговаряла с ЦРУ, ФБР и Южното командване на САЩ

Куба е провела няколко кръга разговори с представители на Държавния департамент, ФБР, ЦРУ и Южното командване на САЩ през последните десет месеца. Това е заявил постоянният представител на Хавана в ООН Ернесто Соберон Гусман в интервю за ТАСС.

„Търсим установяване на сътрудничество в редица области. Нашата позиция е, че всеки двустранен диалог трябва да се основава на равенство, уважение към независимостта и суверенитета и невмешателство във вътрешните работи“, е казал дипломатът.

По думите му развитието на диалога със Съединените щати е сред приоритетите на Хавана, въпреки че между двете страни продължават сериозни разногласия. Куба настоява разговорите да не засягат вътрешнополитическия курс на страната и да се водят при взаимно уважение.

Поредица от контакти между Вашингтон и Хавана

Съобщението идва на фона на няколко потвърдени високопоставени контакта между американски и кубински представители. На 29 май командващият Южното командване на САЩ генерал Франсис Донован се срещна с кубински военни представители край военноморската база на САЩ в Гуантанамо. Според американската страна разговорът е бил посветен на оперативната сигурност, а кубинските въоръжени сили го определиха като положителен и съобщиха, че двете страни са се договорили да поддържат комуникация.

През същия период директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е посетил Куба, а преди това в Хавана са били представители на Държавния департамент. CBS News съобщи, че американската администрация е свързала възможността за икономическо и преговорно сътрудничество с „фундаментални промени“ на острова.

От кубинска страна конкретните теми и резултати от разговорите с американските служби не са публично огласени. Соберон Гусман не е посочил и дата за следващ кръг от преговори, но е дал да се разбере, че Хавана иска да запази каналите за комуникация, независимо от различията с Вашингтон.

По-рано ТАСС съобщи, че Куба е готова на диалог със САЩ при условията на взаимност, равенство, уважение към суверенитета и независимостта. Хавана изключва от разговорите въпроси, свързани със смяна на режима или отстраняване на кубинското ръководство.

Източници: tass.com, apnews.com, cbsnews.com